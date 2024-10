Uber introduce l’assistente AI alimentato da GPT-4o

Uber introduce un assistente AI innovativo, alimentato da GPT-4o di OpenAI, per rispondere a tutte le domande sui veicoli elettrici. Questa iniziativa fa parte del piano di Uber per diventare una piattaforma a zero emissioni entro il 2040, con l’obiettivo di facilitare la transizione verso l’elettrico per conducenti e utenti.

Futuro elettrico per Uber

Uber ha annunciato una serie di nuove misure per accelerare l’adozione delle auto elettriche, tra cui un assistente AI innovativo per i conducenti. L’azienda ha spiegato sul suo blog come queste nuove funzionalità e aggiornamenti mirino a rendere più semplice per conducenti, consumatori e commercianti fare scelte più ecologiche. Questo fa parte del piano di Uber per diventare una piattaforma a zero emissioni entro il 2040.

L’assistente AI: un alleato per i conducenti

Riconoscendo la mancanza di conoscenze di base sui veicoli elettrici tra il pubblico, Uber ha annunciato al GoGet Sustainability Conference di Londra l’introduzione di un servizio per rispondere a queste domande. L’app per conducenti di Uber includerà presto un assistente AI, alimentato da GPT-4o di OpenAI, per fornire risposte umane a ogni domanda immaginabile sui veicoli elettrici. Attualmente in fase di beta testing, il lancio è previsto per l’inizio del 2025.

Funzionalità e benefici dell’assistente

Inizialmente, il servizio si concentrerà su domande relative ai veicoli elettrici, come consigli su ricarica e acquisto, ma potrebbe espandersi ad altri ambiti in futuro. Un grafico sul sito di Uber illustra il funzionamento del sistema, mostrando i benefici dell’uso dei veicoli elettrici e suggerendo domande tipiche che un utente potrebbe porre, come “Quali EV sono più convenienti?” e “Dove posso trovare stazioni di ricarica?”. Saranno disponibili anche consigli localizzati basati sulla posizione dell’utente.

Nuove iniziative per l’adozione dei veicoli elettrici

Tra le altre iniziative per promuovere l’adozione dei veicoli elettrici, Uber introdurrà All-Electric Uber Green, un’estensione di Uber Green che permette agli utenti di richiedere un veicolo ibrido o completamente elettrico. Come suggerisce il nome, All-Electric Uber Green sarà un’opzione solo per veicoli elettrici, disponibile in oltre 40 città a livello globale e avrà lo stesso costo di un UberX.

Il CEO, Dara Khosrowshahi ha dichiarato alla conferenza: “Abbiamo bisogno di veicoli elettrici più accessibili, abbiamo bisogno di incentivi per le persone che guidano di più. Dobbiamo tutti fare la nostra parte.” Queste parole sottolineano l’impegno di Uber a guidare la transizione verso un futuro più sostenibile.