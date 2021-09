Singularity University, cos’è, costi e come funziona Singularityu Italia

Singularity University: cos’è e quali sono i suoi obiettivi

La Singularity University è una community mondiale di innovazione e cultura che utilizza le tecnologie esponenziali per affrontare le grandi sfide dell’umanità. Anche se il suo nome contiene la parola università, non è un’università in quanto non possiede l’autorizzazione per rilasciare titoli di studio. La Singularity University è un ente privato che offre corsi, conferenze e seminari nell’ambito tecnologico.

La piattaforma collaborativa della Singularity University consente agli individui e alle organizzazioni in tutto il mondo di apprendere, fare rete e innovare attraverso soluzioni che utilizzano tecnologie di accelerazione, come intelligenza artificiale, robotica e biologia digitale.

Chi ha creato la Singularity University

Con base nel NASA Research Park in Silicon Valley, la Singularity University è una benefit corporation certificata, fondata nel 2008 dai celebri innovatori Ray Kurzweil e Peter Diamandis, una realtà che oggi annovera tra i suoi partner organizzazioni leader come Google, Deloitte e UNICEF.

Come si accede alla Singularity University

Ogni anno migliaia di persone cercano di essere selezionate per entrare nell’ambita Singularity University. Per accedervi bisogna avere un super curriculum e presentare un’idea innovativa nell’ambito tecnologico.

Qual è il costo della Singularity University

Da quando è stata fondata, la Singularity University ha offerto ogni anno corsi estivi in presenza di 10 settimane dedicato a 40 studenti, conferenze, eventi e programmi per start up. Il costo dei corsi in presenza si aggira sui 14000 dollari (ci sono anche delle borse di studio) mentre per chi non può recarsi in sede, il costo del corso online è di circa 1200 dollari.

SingularityU Italia: una community internazionale per cambiare il mondo

SingularityU Summit è un format collaborativo itinerante tenutosi l’ultima volta in Italia nell’ottobre del 2019. L’evento nasce con l’idea di rappresentare una finestra sul futuro possibile e realizzabile con il contributo di ogni individuo nel proprio ambito, un momento di confronto per diventare artefici in prima persona del cambiamento a beneficio dell’intera comunità, un punto di vista originale su tutto ciò che può migliorare la qualità della nostra vita quotidiana, della comunità e dell’ambiente in cui viviamo e lavoriamo.

«Il Summit si propone di rivoluzionare completamente i paradigmi mentali dei partecipanti e rinnovare i singoli punti di vista sulle nostre origini, sul nostro percorso futuro e su ciò che è possibile realizzare per rispondere alle grandi sfide che attendono l’umanità», si legge nella nota stampa ufficiale.

Un dibattito che ospita esperti di fama internazionale, innovatori e influencer – provenienti da tutto il mondo – sui temi di Intelligenza Artificiale, automazione, robotica, nanotecnologie, medicina d’avanguardia, neuroscienze, biotecnologia, energie rinnovabili, benefit corporation, Blockchain, istruzione e didattica digitale.

SingularityU Summit Italia: il video reportage del 2017

Nella pagina #SocialTG i video realizzati in diretta sui canali social e sui profili dei nostri giornalisti.

SingularityU Summit: cos’è e a cosa serve

Il SingularityU Summit è una due giorni di conferenze, workshop e incontri formativi, un format collaborativo internazionale e itinerante, ideato per aiutare i leader a comprendere come le tecnologie esponenziali possano essere utilizzate per generare un cambiamento positivo e innescare la crescita economica nel proprio Paese.

Un’occasione di incontro, confronto e ispirazione per le singole comunità nazionali e un catalizzatore per accelerare localmente la diffusione della cultura dell’innovazione, nonché una vetrina per idee, tecnologie innovative e start-up.

SingularityU Summit è frequentato da un target di pubblico eterogeneo – funzionari governativi, imprenditori, investitori, organizzazioni no-profit, impact partner, educatori – e può essere idealmente esteso anche a tutti gli attori principali della filiera formativa che intervengono nell’educazione delle generazioni future.