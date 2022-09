La collaborazione triennale riguarderà, oltre alla didattica, anche la ricerca, il trasferimento tecnologico e il reclutamento di neolaureati in ambito AI e machine learning [...]

Nuova collaborazione strategica tra Politecnico di Torino e Aruba, che hanno siglato un accordo, di durata triennale, finalizzato a sviluppare e ampliare le esperienze comuni già realizzate, attivando una partnership a lungo termine relativa a generazione di idee, studi di prefattibilità, progetti di ricerca svolti in cooperazione e finanziati dalla società nei settori software engineering, ICT security, IT infrastructure and networking, artificial intelligence e machine learning.

A promuovere tali attività sarà Aruba Academy, la scuola del Gruppo Aruba specializzata nella formazione in campo IT, che ha tra gli obiettivi quello di favorire una formazione specialistica STEM per giovani talenti da poter poi inserire nel mondo del lavoro.

Aruba Academy, infatti, potrà contribuire all’attività formativa del Politecnico di Torino tramite l’offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi, stage, dottorati di ricerca e master universitari al fine di fornire agli studenti e ai laureandi l’opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro.

Una collaborazione già avviata con successo nel corso della prima Challenge@Polito realizzata insieme: l’attività didattica del Politecnico di Torino, pensata come una vera e propria sfida per trovare l’idea più innovativa, ha coinvolto 30 studenti di Laurea Magistrale, e si è svolta presso il CLIK – Connection Lab and Innovation Kitchen del Politecnico. È già stata confermata una seconda edizione che verterà su nuove tematiche innovative.

Aruba supporterà iniziative di didattica o formazione finanziate dal Politecnico tramite l’erogazione di sponsorizzazioni, mentre attraverso il servizio di placement svolto dal Career Service rivolto ai neolaureati, l’Ateneo supporterà Aruba nelle fasi di contatto e selezione dei profili più adatti alle esigenze di reclutamento e nelle strategie di employer branding della società attraverso azioni mirate ad attrarre i migliori talenti.