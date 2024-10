L’intelligenza artificiale spinge il mercato cloud Italiano a 6,8 miliardi di euro (+24% nel 2024)

Il mercato del Cloud in Italia vive un’impennata grazie all’intelligenza artificiale, raggiungendo un valore di 6,8 miliardi di euro nel 2024. Si tratta dell’incremento più elevato registrato negli ultimi sei anni, superando anche il picco del 2020, quando la crescita era stata del 20% a causa dei lockdown. Il Public & Hybrid Cloud guida la crescita, con un significativo incremento del 30%. Le grandi organizzazioni italiane stanno migrando dati critici in Cloud, mentre le PMI mostrano un’adozione stabile. L’Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano evidenzia le sfide e le opportunità legate a questa trasformazione.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

“L’87% delle soluzioni con funzionalità di AI nelle grandi organizzazioni italiane utilizza modelli di servizio in Cloud,” afferma Alessandro Piva, direttore dell’Osservatorio Cloud Transformation. Il Cloud si conferma un pilastro imprescindibile per la digitalizzazione delle imprese, consentendo di rispondere alla crescente domanda di servizi connessi all’intelligenza artificiale.

In primo piano il Public & Hybrid Cloud

Il Public & Hybrid Cloud si conferma il segmento con la crescita più significativa, con una spesa totale di 4,8 miliardi di euro, registrando un aumento del 30% rispetto all’anno precedente. All’interno di questo comparto, i servizi di Infrastructure As A Service (IaaS) hanno superato per la prima volta quelli di Software as a Service (SaaS), storicamente più rilevanti, raggiungendo un valore di 2,1 miliardi di euro (+42% sul 2023).

La spesa in cloud delle PMI e la trasformazione aziendale

Nonostante l’entusiasmo per l’AI, le piccole e medie imprese italiane mostrano un’adozione del Cloud stabile al 67%. Tuttavia, la spesa in Public e Hybrid Cloud per questo comparto è cresciuta del 21% nel 2024, raggiungendo i 581 milioni di euro.

“L’84% delle grandi imprese ha migrato in Cloud la totalità o una parte dei dati critici legati al core business,” dichiara Stefano Mainetti, Responsabile scientifico dell’Osservatorio Cloud Transformation. Il Cloud Native è sempre più diffuso, e le aziende italiane stanno rivedendo le scelte passate per adattarsi alle nuove esigenze.

Le sfide e e le opportunità per il futuro del Cloud

Le grandi organizzazioni riscontrano ancora difficoltà nel controllo della spesa e nella gestione della sicurezza, con il 58% che segnala problemi nella governance dei servizi Cloud. Mariano Corso, Responsabile scientifico dell’Osservatorio, sottolinea che “il Cloud è destinato a crescere ulteriormente grazie all’AI, che fornisce strumenti preziosi per la gestione e la governance di un sistema Cloud evoluto.”

L’ecosistema nazionale ed europeo deve accompagnare questa trasformazione, sviluppando politiche industriali comuni per rendere la filiera digitale più competitiva e resiliente.

Conclusioni

L’intelligenza artificiale si rivela un fattore chiave nella crescita del mercato Cloud italiano, spingendo le imprese a investire in soluzioni innovative. Tuttavia, restano sfide significative in termini di gestione della spesa e sicurezza, che richiedono un’attenzione costante e strategie mirate per essere affrontate con successo.