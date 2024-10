L’AI nella cardiologia: nuovi strumenti per diagnosi e terapie all’avanguardia

Nel campo della cardiologia, l’integrazione delle tecnologie più avanzate sta trasformando notevolmente sia la diagnosi che il trattamento delle malattie cardiache. In particolare, l’intelligenza artificiale emerge come uno strumento cruciale, migliorando l’accuratezza delle diagnosi e personalizzando le terapie per i pazienti.

Innovazioni come il trasduttore ecografico Philips Mini TEE sono esempi lampanti di come la tecnologia possa facilitare interventi su pazienti considerati fragili, riducendo i rischi e migliorando gli esiti. Parallelamente, strumenti quali i defibrillatori semiautomatici esterni rappresentano un baluardo fondamentale nella lotta contro eventi cardiaci acuti, salvando vite umane grazie a procedure semplificate adatte anche a non professionisti del settore sanitario. Queste evoluzioni non solo rappresentano un salto qualitativo nelle cure disponibili ma delineano anche un futuro in cui la tecnologia e la medicina si fondono sempre più per garantire interventi tempestivi ed efficaci.

L’importanza dell’AI nella diagnosi e trattamento delle malattie cardiache

Le statistiche del Future Health Index 2024 rivelano che il 40% dei leader nel settore cardiologico prevede investimenti in AI generativa nei prossimi 12 mesi, segnale di un crescente riconoscimento del suo potenziale. L’AI non solo accelera la diagnosi attraverso l’analisi rapida e accurata di grandi volumi di dati, ma affina anche la precisione delle procedure terapeutiche. In questo contesto, gli strumenti dotati di AI possono identificare con maggiore precisione anomalie cardiache potenzialmente letali prima che si manifestino sintomi evidenti, consentendo interventi preventivi che possono salvare vite umane.

Tra il 1990 e il 2021, secondo la World Heart Federation, i decessi legati a queste patologie sono aumentati di circa il 70% raggiungendo i 20,5 milioni, un numero che rappresenta circa un terzo di quelli globali.

Il trasduttore ecografico Philips Mini TEE: innovazione per pazienti fragili

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si celebra in tutto il mondo il 29 settembre, Philips ha presentato il nuovo trasduttore ecografico Mini TEE, che rappresenta una svolta significativa nel trattamento dei pazienti cardiologici fragili. Riducendo le dimensioni del dispositivo di circa il 35%, Philips ha reso l’ecografia transesofagea (TEE) accessibile a categorie di pazienti precedentemente escluse, come neonati sotto i 5 kg e adulti con alto rischio di complicanze.

Questa miniaturizzazione non compromette la qualità dell’imaging, garantendo invece visualizzazioni dettagliate in 3D del cuore, cruciali per diagnosi precoce e interventi minimamente invasivi su valvole e difetti cardiaci congeniti.

Tecnologie avanzate per la cardiologia interventistica

La tecnologia interventistica ha fatto passi da gigante con l’introduzione del sistema neuro biplano Azurion di Philips. Questo strumento è progettato per ottimizzare i flussi di lavoro e aumentare la sicurezza delle operazioni complesse, grazie alla sua geometria innovativa e connettività avanzata. Il sistema permette ai medici di eseguire una vasta gamma di procedure interventistiche cardiological con maggiore facilità e precisione, riducendo i tempi di intervento e migliorando le prognosi dei pazienti trattati.

Defibrillatore semiautomatico esterno: salvare vite con Life Guidance

I defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) sviluppati da Philips con la tecnologia Life Guidance sono esemplari dell’impegno nel rendere la rianimazione cardiopolmonare (RCP) più accessibile e efficace. Questi dispositivi offrono istruzioni vocali chiare e passo-passo, essenziali in una situazione critica di arresto cardiaco. L’introduzione del DAE nei luoghi pubblici e nei contesti privati potrebbe significativamente incrementare il tasso di sopravvivenza post-arresto, specialmente in Italia dove il soccorso immediato avviene meno frequentemente rispetto alla media europea.