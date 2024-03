Intel e Concept Reply insieme per la sicurezza dei veicoli a guida autonoma

Intel e Concept Reply, la società del gruppo Reply specializzata in innovazioni IoT, hanno unito le loro competenze per sviluppare una soluzione basata sull’intelligenza artificiale che mira a migliorare la sicurezza e l’efficienza dei veicoli a guida autonoma. Questa soluzione permette di identificare accuratamente i semafori, contribuendo così a incrementare la sicurezza stradale nelle aree urbane.

Carla, piattaforma open source che emula le funzioni di sensori IoT

La nuova soluzione si avvale delle capacità offerte da Carla, una piattaforma open source ideata per emulare le intricate funzioni dei sensori (come GPS, LIDAR, accelerometri) impiegati dai veicoli in vari contesti di guida autonoma, come la guida notturna o in condizioni atmosferiche particolari. Grazie a Carla è stato possibile affinare gli algoritmi alla base della soluzione proposta da Concept Reply e migliorarne l’accuratezza nella rilevazione dei semafori. Per assicurare l’affidabilità e l’accuratezza delle simulazioni di Carla è necessario un costante addestramento dei modelli di machine learning, generalmente effettuato attraverso l’uso di GPU. Concept Reply ha optato per un’alternativa alle GPU fornita da Intel.

CARLA 0.9.15 release

Guarda questo video su YouTube

Nel corso degli anni Intel ha sviluppato tecnologie hardware e software all’avanguardia ed è diventata esperta nell’integrare l’intelligenza artificiale su un ampio spettro di dispositivi, dal cloud all’edge computing, sfruttando appieno il potenziale dei dati.

La soluzione di Intel e Concept Reply riconosce i semafori

Sfruttando le capacità dei dispositivi Intel, la soluzione di Concept Reply si integra senza problemi con le istanze cloud ottimizzate da Intel e offre la flessibilità necessaria per scalare dinamicamente, permettendo di gestire un numero variabile di veicoli durante le ore di punta e ottimizzare l’utilizzo delle risorse nei periodi meno affollati. La soluzione di Concept Reply non solo riconosce i semafori per i veicoli a guida autonoma, ma può anche essere utilizzata da persone affette da daltonismo o da deficit della visione dei colori, contribuendo così a rendere le strade più sicure per tutti.

Per ulteriori informazioni sulla soluzione sviluppata da Concept Reply clicca qui.