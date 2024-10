Dell pronta a lanciare server con i nuovi chip AI Blackwell di Nvidia

Dell Technologies è pronta a fornire server dotati dei nuovi acceleratori di intelligenza artificiale Blackwell di Nvidia. Dopo ritardi nella produzione, i chip saranno disponibili per alcuni clienti il mese prossimo e per il pubblico all’inizio del 2025. Questo sviluppo segna un passo importante per Dell nel mercato dei server ad alte prestazioni per l’AI.

Monitoraggio del mercato

Il lancio della nuova generazione di semiconduttori avanzati di Nvidia, progettati per l’AI, è stato seguito con attenzione dall’industria e dagli investitori. All’inizio dell’anno, l’iniziativa aveva subito ritardi a causa di problemi ingegneristici. Tuttavia, in agosto, il CFO di Nvidia, Colette Kress, ha annunciato miglioramenti nella produzione dei chip Blackwell, con un aumento previsto del ritmo di produzione a partire da novembre.

Dell sta concentrando i suoi sforzi sull’espansione nel settore dei server ad alte prestazioni per l’AI. Recentemente, l’azienda con sede a Round Rock, Texas, ha presentato una nuova linea di server e prodotti infrastrutturali.

Gli investitori hanno accolto con entusiasmo questa nuova opportunità di crescita per un’azienda nota per i suoi personal computer. Le azioni di Dell sono aumentate del 68% quest’anno e l’azienda è entrata a far parte dell’indice S&P 500. Tuttavia, alcuni analisti esprimono preoccupazioni sulla redditività dei prodotti orientati all’AI di Dell e sulla sua posizione competitiva rispetto a rivali come Super Micro Computer Inc.

I vantaggi competitivi di Dell

Secondo Lewis, Dell si distingue per le sue relazioni consolidate con i clienti e la vasta gamma di servizi e prodotti offerti. Questo è il motivo per cui l’azienda ha accesso anticipato ai chip di Nvidia.

Jensen Huang, CEO di Nvidia, desidera che i chip della sua azienda vengano utilizzati “il prima possibile”, ha affermato Lewis. “Chi conquista il cliente, conquista l’allocazione”.