Arriva Brembo Solutions, l’AI per le imprese industriali

Brembo ha presentato Brembo Solutions, la nuova unità del Gruppo che ha l’obiettivo di fornire alle imprese soluzioni digitali, nate dall’esperienza diretta di Brembo nell’intelligenza artificiale applicata al mondo industriale.

Cosa fa Brembo Solutions

Brembo Solutions si propone al mercato globale, non solamente automotive, come provider di soluzioni digitali per favorire l’adozione di processi più agili e innovativi. Le soluzioni si basano su quanto già sviluppato concretamente e con successo da Brembo per migliorare i propri processi produttivi, un approccio che l’azienda ha chiamato AI•Doing.

WHITEPAPER Soluzioni as a service : la roadmap verso la sostenibilità industriale Manifatturiero/Produzione Utility/Energy

Il nome AI•Doing nasce dalla sintesi tra l’esperienza di Brembo negli algoritmi di intelligenza artificiale (AI) e la loro applicazione pratica (Doing) nel campo industriale.

“Brembo Solutions rappresenta un altro importante pezzo del puzzle della nostra strategia, che ci vede diventare un solution provider anche al di fuori del nostro settore di riferimento.” – ha dichiarato Daniele Schillaci, Amministratore Delegato di Brembo – “Abbiamo deciso di rispondere a un’evidente esigenza sul mercato, mettendo a disposizione di tutte le imprese che vogliono migliorare la loro efficienza e competitività l’esperienza di Brembo nell’innovazione digitale.”

Brembo Solutions sviluppa soluzioni su misura per imprese di diversi settori, dal tessile all’alimentare dal siderurgico alla grande distribuzione, solo per citarne alcuni. Il primo cliente è una importante azienda nel mondo del fashion.

Le soluzioni basate sull’approccio AI•Doing riguardano in particolare applicazioni avanzate di intelligenza artificiale per garantire la massima qualità dei prodotti e aumentare l’efficienza produttiva, oltre che lo sviluppo di modelli, basati su metodologie di data science, per favorire decisioni data-driven.