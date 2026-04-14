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AI, costi in aumento per le aziende: perché e quali strategie seguire

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Le imprese aumentano la spesa per l’AI generativa senza veri rincari unitari. Cambiano i modelli di prezzo e cresce l’uso di workflow complessi. Il costo si sposta da token a infrastruttura, tra compute scarso, nuovi strumenti a consumo e maggiore domanda enterprise, con impatti su budgeting, efficienza operativa e strategie di adozione aziendale

Pubblicato il 14 apr 2026
Alessandro Longo

Direttore AI4business.it e Agenda Digitale

costo AI enterprise

Le aziende si stanno accorgendo che stanno spendendo di più per l’AI generativa. È il risultato di una somma di fattori: nuovi e più ampi utilizzi dell’AI; nuove politiche di prezzo di OpenAI e Anthropic, che non è possibile però rubricare come rincari.

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