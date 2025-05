Codex: cos’è e come funziona l’agente cloud per lo sviluppo software di OpenAI

approfondimento

Un agente cloud-based per l’ingegneria del software capace di svolgere attività in parallelo. Alimentato dal modello codex-1, supporta scrittura di codice, debug, proposte di pull request e altro ancora. Codex è disponibile per gli utenti ChatGPT Pro, Team ed Enterprise, e presto anche per Plus ed Edu. Un passo avanti verso l’automazione intelligente del lavoro degli sviluppatori