Quanto costa Claude: abbonamenti, API e utilizzo aggiuntivo

Con l’espansione della base utenti di Claude nel primo trimestre 2026, cresce il bisogno di comprendere un sistema di pagamento più articolato di quanto appaia a prima vista. A differenza di altri servizi AI che operano su un unico canale di fatturazione, Claude prevede tre modalità di pagamento indipendenti tra loro, ciascuna con la propria logica e la propria fatturazione. Per le aziende che stanno valutando l’adozione dello strumento è importante distinguerle fin dall’inizio.

I piani individuali come punto di riferimento

Claude è disponibile in quattro piani individuali.

Il piano Free dà accesso all’interfaccia web, desktop e mobile con il modello Sonnet 4.6 e un budget di utilizzo limitato. Il piano Pro a 20 dollari al mese (17 con abbonamento annuale) moltiplica per cinque l’utilizzo, sblocca tutti i modelli e aggiunge strumenti professionali come Claude Code, Cowork, Research e progetti illimitati. Il piano Max è disponibile a 100 dollari al mese (cinque volte la capacità del Pro) o 200 dollari al mese (venti volte) con accesso prioritario nei momenti di traffico intenso. I dettagli aggiornati sono consultabili nella pagina pricing ufficiale. Per le organizzazioni esistono i piani Team (da 5 a 150 utenti, con postazioni Standard a 25 dollari e Premium a 150 dollari al mese per utente) ed Enterprise, con fatturazione a consumo e funzionalità avanzate di governance e compliance.

Un aspetto rilevante per chi usa Claude Code a fini di sviluppo: con il piano Pro, il modello Opus non è incluso nel budget di Claude Code, sia che lo si usi da terminale sia dalla scheda Code dell’app desktop.

Per accedere a Opus in questo contesto occorre attivare l’utilizzo aggiuntivo, fatturato alle tariffe API. I piani Max includono invece Opus ovunque senza limitazioni.

Tre canali di pagamento distinti

La specificità dell’ecosistema Claude sta nella coesistenza di tre sistemi di pagamento che non interferiscono tra loro.

L’abbonamento è il canale più comune. Si paga un importo fisso mensile o annuale e si ottiene un budget di utilizzo incluso. L’abbonamento annuale è disponibile solo per il Pro; i piani Max sono esclusivamente mensili. Il passaggio tra piani è possibile in qualsiasi momento con calcolo pro-rata del credito residuo.

Le API costituiscono un prodotto completamente separato, gestito dalla Console Anthropic con fatturazione a consumo basata sui token processati. I piani Pro e Max non includono l’accesso API: chi necessita di entrambi deve mantenere due account di fatturazione distinti. Le tariffe variano per modello: Sonnet 4.6 costa 3 dollari per milione di token in input e 15 in output, Opus 4.6 costa 5 e 25, Haiku 4.5 costa 1 e 5. A queste si aggiungono costi per la ricerca web (10 dollari per 1.000 ricerche) e l’esecuzione di codice (50 ore gratuite al giorno per organizzazione, poi 0,05 dollari l’ora).

costituiscono un prodotto completamente separato, gestito dalla Console Anthropic con fatturazione a consumo basata sui token processati. I piani Pro e Max non includono l’accesso API: chi necessita di entrambi deve mantenere due account di fatturazione distinti. Le tariffe variano per modello: costa 3 dollari per milione di token in input e 15 in output, costa 5 e 25, 4.5 costa 1 e 5. A queste si aggiungono costi per la ricerca web (10 dollari per 1.000 ricerche) e l’esecuzione di codice (50 ore gratuite al giorno per organizzazione, poi 0,05 dollari l’ora). L’utilizzo aggiuntivo è il terzo canale. Quando il budget dell’abbonamento si esaurisce, invece di attendere il reset è possibile proseguire pagando a consumo alle tariffe API. La funzione si attiva nelle impostazioni di utilizzo, dove è possibile fissare un tetto di spesa mensile e prepagare un importo a propria scelta.

Questa tripartizione ha implicazioni dirette per la gestione del budget aziendale: l’abbonamento garantisce costi prevedibili, le API si adattano a carichi di lavoro variabili, l’utilizzo aggiuntivo elimina le interruzioni operative nei momenti critici.

Cosa consuma il budget e come monitorarlo

Il consumo di un piano in abbonamento dipende da molteplici fattori, documentati nelle best practice ufficiali: lunghezza dei messaggi, dimensione dei file allegati, lunghezza complessiva della conversazione (il contesto cresce a ogni scambio), modello selezionato e strumenti attivati. Opus consuma il budget molto più rapidamente di Sonnet, mentre strumenti come Research, ricerca web e connettori MCP sono operazioni particolarmente intensive.

Un dato spesso sottovalutato: tutti i prodotti Claude (web, desktop, mobile, Claude Code) condividono lo stesso pool di utilizzo. Un’azienda che adotta Claude Code per lo sviluppo e l’interfaccia chat per altre funzioni deve considerare il consumo combinato.

Il sistema opera su due livelli di limite. Una finestra di cinque ore che si apre con il primo utilizzo e si azzera cinque ore dopo, e un limite settimanale che si azzera sette giorni dopo il primo consumo. Anthropic non pubblica numeri assoluti di token per i piani in abbonamento, comunicando solo moltiplicatori relativi.

La dashboard di utilizzo, accessibile dalle impostazioni, mostra il consumo tramite barre di progresso percentuali e i tempi di reset. Questa dashboard presenta un limite pratico: mostra percentuali approssimative e in alcune circostanze il sistema può bloccare l’accesso per esaurimento delle risorse anche quando la barra sembra indicare capacità residua. Si tratta di un aspetto da considerare nella pianificazione delle sessioni di lavoro intensive.

Le API: quando servono e come si accede

Le API sono il canale per le integrazioni programmatiche: servizi automatizzati, elaborazione in batch, applicazioni di terze parti che si connettono a Claude tramite chiave API. Non richiedono necessariamente competenze di programmazione avanzate, perché molte applicazioni chiedono semplicemente di inserire la chiave nelle impostazioni per connettersi.

L’accesso parte dalla Console Anthropic, un ambiente separato da claude.ai. Si genera una chiave API nella sezione dedicata, si aggiunge un metodo di pagamento e si carica un credito iniziale. La Console permette di impostare limiti di spesa mensili e avvisi di soglia. La documentazione quickstart è il punto di riferimento iniziale.

Le API offrono tre livelli di servizio: Standard (predefinito), Priority (tempi di risposta garantiti) e Batch (elaborazione asincrona con sconto del 50% su tutte le tariffe, risultati entro 24 ore). Il Batch è la leva di risparmio più significativa per le organizzazioni che processano grandi volumi di documenti senza urgenza temporale.

Secondo la documentazione ufficiale di Claude Code, l’utente medio consuma circa 6 dollari al giorno in equivalente API, con il 90% degli utenti sotto i 12 dollari. Chi utilizza Claude Code quasi tutti i giorni lavorativi spende l’equivalente di 130-180 dollari al mese in token: in questo scenario un abbonamento Max a 100 dollari è più conveniente del pagamento diretto via API.

Strategie di gestione della spesa

Diverse accortezze permettono di ottimizzare il rapporto tra costo e risultati.

La scelta del modello è il fattore più incisivo: Opus è il modello più capace ma anche quello che consuma più rapidamente il budget. Per la maggior parte dei compiti quotidiani Sonnet produce risultati equivalenti. Haiku è la scelta più efficiente per compiti semplici e ripetitivi.

Avviare conversazioni nuove quando si cambia argomento riduce il consumo, perché evita l’accumulo di contesto. Utilizzare i progetti per i documenti ricorrenti attiva il caching e riduce i token conteggiati come input.

Per le aziende che stanno valutando l’ingresso nell’ecosistema Claude, la strategia più razionale è sottoscrivere l’abbonamento mensile per il primo mese, monitorare il pattern di consumo e passare all’annuale (disponibile solo per il Pro) o a un livello superiore sulla base dei dati effettivi. Dall’Italia il Pro annuale corrisponde a circa 15 euro al mese (più Iva al 22%), il che lo rende comparabile al costo di altri strumenti di produttività professionale.

I piani Max, disponibili solo con fatturazione mensile, rappresentano un investimento significativo (circa 90 euro al mese per il 5x dall’Italia, più Iva) che si giustifica solo quando il Pro diventa sistematicamente insufficiente per il volume di lavoro richiesto.