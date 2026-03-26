Token governance, perché i costi dell’AI vanno governati ora

Per molti mesi la priorità delle imprese è stata semplice: convincere le persone a usare l’AI. E abbiamo parlato e stiamo parlando ancora di AI adoption. È stata una fase necessaria, quasi inevitabile. E forse ancora non conclusa, anzi ne sono certo, lo vedo ogni giorno nelle aziende quando faccio consulenza. Prima si è lavorato sull’evangelizzazione, poi sull’accesso agli strumenti, poi sulla formazione di base, infine sulla ricerca dei primi casi d’uso. Adesso, in alcuni casi però, nelle organizzazioni più mature si sta aprendo una fase diversa. Il tema non è più solo l’adozione e tipologia di progettualità, ma il governo economico dell’uso.