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Token governance, perché i costi dell’AI vanno governati ora

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Le aziende più mature non misurano più soltanto l’adozione dell’AI, ma iniziano a leggere consumi, costi e ritorni dei token. È qui che nasce la token governance: una disciplina che collega prompt, processi, persone e valore generato, evitando sia gli sprechi sia il rischio opposto, cioè comprimere investimenti che stanno creando vantaggio competitivo e apprendimento organizzativo

Pubblicato il 26 mar 2026
Fabio Lalli

Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

token governance costi AI

Per molti mesi la priorità delle imprese è stata semplice: convincere le persone a usare l’AI. E abbiamo parlato e stiamo parlando ancora di AI adoption. È stata una fase necessaria, quasi inevitabile. E forse ancora non conclusa, anzi ne sono certo, lo vedo ogni giorno nelle aziende quando faccio consulenza. Prima si è lavorato sull’evangelizzazione, poi sull’accesso agli strumenti, poi sulla formazione di base, infine sulla ricerca dei primi casi d’uso. Adesso, in alcuni casi però, nelle organizzazioni più mature si sta aprendo una fase diversa. Il tema non è più solo l’adozione e tipologia di progettualità, ma il governo economico dell’uso.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Fabio Lalli
Fabio Lalli
Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

Fabio Lalli è consulente in innovazione e AI, con oltre venticinque anni di esperienza nello sviluppo di prodotti digitali e nella trasformazione delle organizzazioni.

Ha fondato diverse realtà nel corso della sua carriera e completato un exit imprenditoriale nel settore digitale. Oggi guida Iconico, società specializzata nel supporto a startup e imprese nei processi di crescita, validazione di prodotto e go-to-market, e ZeroFive.ai, studio di consulenza strategica focalizzato sull’adozione dell’AI e sulla progettazione di architetture e modelli operativi aumentati dall’intelligenza artificiale.

Collabora con aziende di diversi settori su temi di AI transformation, modelli organizzativi, framework decisionali e misurazione dell’impatto economico delle tecnologie emergenti.

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