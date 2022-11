Pierluigi Sandonnini giornalista

I fattorini del futuro non lasceranno un pacco alla nostra porta. Se ne staranno seduti a diversi chilometri di distanza, in una sala di controllo, a supervisionare una flotta di robot o di droni che effettueranno materialmente la consegna.

Le aziende stanno investendo miliardi di dollari in tecnologie autonome nella speranza che possano migliorare l’efficienza e risolvere la carenza di lavoratori. Ma i dirigenti di questi settori dicono che la vera autonomia è ancora lontana e forse potrebbe non arrivare mai. Quindi stanno cercando di aumentare drasticamente il numero di macchine che ogni essere umano supervisiona.

Il fornitore di cibo Serve Robotics Inc., ad esempio, ora ha un supervisore in una sala di controllo per ogni quattro robot su strada. “Alla fine, arriveremo a un rapporto di una persona per centinaia, forse più, robot”, afferma Ali Kashani, co-fondatore e amministratore delegato dell’azienda.

Gli ostacoli lungo il cammino dei robot

Raggiungere questo obiettivo significa aiutare le macchine ad affrontare meglio una serie di ostacoli che devono affrontare cercando di operare in un mondo umano. I robot di consegna viaggiano su marciapiedi complessi, in cui ostacoli come scooter o spazzatura si spostano di continuo. Le auto e i camion a guida autonoma sono aiutati da infrastrutture come la segnaletica orizzontale e i segnali stradali, che guidano la loro strada, ma possono essere confusi da situazioni insolite, come dover attraversare una doppia linea gialla a causa di lavori stradali. Quando questo accade, gli esseri umani devono intervenire e dire alla macchina cosa fare, o prenderne il controllo a distanza.

I carrelli elevatori sono tra i veicoli all’avanguardia nei progressi del controllo remoto, poiché la tecnologia consente sempre più ai conducenti di azionarli da centinaia di chilometri di distanza. Lo sviluppatore di software Phantom Auto Inc. ha recentemente raccolto 42 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato dalla società di autotrasporti ArcBest Corp. e dal fornitore di logistica NFI Industries Inc. Le due aziende, che prevedono di distribuire migliaia di carrelli elevatori telecomandati nei loro magazzini, sperano che la tecnologia consentirà loro di attingere a un pool più ampio di autisti qualificati invece di essere limitati ai lavoratori che vivono entro la distanza di pendolarismo dai magazzini.

Oggi, gli operatori remoti di Phantom Auto prendono il controllo di un carrello elevatore per tutte le sue operazioni. Ma presto i carrelli elevatori semi-autonomi funzioneranno da soli per compiti banali, come spostarsi da un’estremità all’altra di un magazzino, afferma Katz. “Entro il 2030 ci saranno operatori umani che svolgeranno lavori complessi, come caricare o scaricare un rimorchio, posizionare pallet in altezze variabili delle scaffalature. Ma per gli elementi meno complessi la tecnologia prenderà il sopravvento”, dice.

Alcune aziende di tecnologia per autotrasporti a lunga distanza affermano che il controllo remoto dei camion su strade pubbliche non è sicuro perché si basa su segnali wireless che potrebbero essere interrotti. Invece, stanno riponendo le loro speranze nella tecnologia autonoma per guidare il camion, in coppia con supervisori umani che intervengono da remoto per fornire indicazioni quando il camion deve prendere una decisione inaspettata.

“I supervisori saranno conducenti esperti che sanno come funzionano i camion e sono in grado di svolgere un ruolo nell’aiutare il nostro sistema a funzionare”, afferma Rocky Garff, responsabile delle operazioni di autotrasporto per Waymo, la società di veicoli autonomi con sede a Mountain View, in California, e sussidiaria di Alphabet Inc.

Il software e l’hardware autonomi di Waymo funzionano oggi su camion che hanno uno “specialista autonomo” al posto di guida. Garff dice che i camion a lunga percorrenza potrebbero funzionare senza persone in cabina in un paio d’anni, ma molto probabilmente solo in autostrada. Un autista umano dovrà salire sul camion per portarlo dall’autostrada a un magazzino.

Gatik AI Inc., una società di autotrasporti autonomi specializzata in viaggi merci a breve distanza utilizzando furgoni più leggeri, sta già operando viaggi end-to-end senza conducente. La società trasporta carichi Walmart tra un centro di distribuzione e un negozio al dettaglio lungo un percorso di 7,1 miglia a Bentonville, Arkansas.

I supervisori remoti intervengono quando i camion dell’azienda incontrano ostacoli imprevisti, come un albero caduto che blocca una strada o una chiusura della corsia che richiede al camion di attraversare doppie linee gialle, afferma Gautam Narang, co-fondatore e amministratore delegato di Gatik.

Quando il servizio è stato lanciato nel 2019 con un supervisore per camion, i supervisori hanno assistito ogni veicolo una o due volte per viaggio, dice. Oggi, i supervisori di Gatik intervengono solo una o due volte alla settimana. L’azienda prevede di aumentare il suo rapporto a cinque camion per supervisore l’anno prossimo. In cinque o sette anni, un singolo supervisore Gatik potrebbe supervisionare 40 camion, dice Narang.

Non solo robot, anche droni

Gli operatori umani supervisionano anche i droni che la società israeliana Flytrex Aviation Ltd. utilizza per consegnare pasti nelle case entro un raggio di due miglia da cinque centri commerciali in North Carolina e Texas. I droni volano autonomamente fino al cortile di un cliente, dove si abbassano e scaricano il cibo su un cavo.

Flytrex ha un operatore remoto per ogni due droni nel cielo, afferma l’amministratore delegato e co-fondatore di Flytrex Yariv Bash. Gli operatori scansionano l’orizzonte alla ricerca di velivoli vicini e possono, premendo un pulsante, ordinare ai droni di tornare indietro o in un punto di atterraggio di emergenza pre-approvato. Si aspetta che la scansione non sarà più necessaria una volta che la Federal Aviation Administration e la National Aeronautics and Space Administration completeranno un sistema di controllo del traffico aereo nazionale congiunto per i droni a bassa quota. Flytrex prevede inoltre di aumentare presto il numero di droni che ogni operatore supervisiona al limite FAA di 20 aeromobili a persona. Ma operare senza supervisori fa ancora parte del prossimo futuro.