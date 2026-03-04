Intelligenza Artificiale AI Leader AI Generativa Robotica Normative Sicurezza

analisi

L’AI sta raddoppiando ogni anno: cosa fa la PA in Italia?

Home Intelligenza Artificiale
Indirizzo copiato

Dal 2020 al 2026 i modelli AI sono passati da task di 4 secondi a task di 5 ore. Entro il 2029 gestiranno, a questo passo, autonomamente progetti di 6-12 mesi. Mentre i dati raccontano un’accelerazione esponenziale, le pubbliche amministrazioni italiane continuano a ragionare come se l’AI fosse “qualcosa da vedere”

Pubblicato il 4 mar 2026
Andrea Tironi

Project Manager – Digital Transformation

crescita esponenziale AI

Quando nel 2019 GPT-2 completava task autonomi in 4 secondi, sembrava fantascienza. Oggi, a febbraio 2026, Kimi K2 impiega 5 ore per portare a termine autonomamente lavori che richiederebbero giorni a un essere umano. Non stiamo parlando di chiacchierate più fluide o risposte più precise. Stiamo parlando di una crescita della capacità operativa di 1.667x ogni anno.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

T
Andrea Tironi
Project Manager – Digital Transformation

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • infrastrutture locali AI industriale

  • GUIDE E HOW-TO

    Digital twin: cos'è, come funziona e vantaggi del modello del gemello digitale

    24 Giu 2025

    di Laura Zanotti e Redazione

    Condividi
  • claude cowork guida

  • guide

    Claude Cowork: guida pratica per usare l'agente AI di Anthropic

    20 Gen 2026

    di Fabio Lalli

    Condividi
  • intelligenza artificiale 2026

  • AI 2026

    AI 2026: l'anno dell'adozione sistemica e delle scelte irreversibili nelle aziende

    13 Gen 2026

    di Fabio Lalli

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x