Quando nel 2019 GPT-2 completava task autonomi in 4 secondi, sembrava fantascienza. Oggi, a febbraio 2026, Kimi K2 impiega 5 ore per portare a termine autonomamente lavori che richiederebbero giorni a un essere umano. Non stiamo parlando di chiacchierate più fluide o risposte più precise. Stiamo parlando di una crescita della capacità operativa di 1.667x ogni anno.
analisi
L’AI sta raddoppiando ogni anno: cosa fa la PA in Italia?
Dal 2020 al 2026 i modelli AI sono passati da task di 4 secondi a task di 5 ore. Entro il 2029 gestiranno, a questo passo, autonomamente progetti di 6-12 mesi. Mentre i dati raccontano un’accelerazione esponenziale, le pubbliche amministrazioni italiane continuano a ragionare come se l’AI fosse “qualcosa da vedere”
Argomenti
Canali