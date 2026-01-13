AI 2026: l’anno dell’adozione sistemica e delle scelte irreversibili nelle aziende

Intelligenza Artificiale AI Leader AI Generativa Robotica Normative Sicurezza

La corsa all’AI entra nella sua fase di maturità, con un’adozione sistemica su larga scala nelle imprese: non più sperimentazioni isolate ma scelte strategiche irreversibili che integrano l’AI nei processi core. Le architetture aziendali si riprogettano, aprendo opportunità inedite ma anche nuovi rischi e sfide manageriali che richiedono governance robusta e visione strategica

Fabio Lalli

Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

In questi anni molte aziende hanno giocato con l’intelligenza artificiale attraverso progetti pilota e Proof of Concept (PoC) limitati, spesso senza mai portarli in produzione. Le cifre del 2025 hanno evidenziato questa “PoC paralysis”: il 42% delle imprese ha abbandonato la maggior parte delle iniziative AI avviate in quell’anno, e quasi la metà dei prototipi sviluppati non è mai stata implementata su larga scala.

Fabio Lalli è consulente in innovazione e AI, con oltre venticinque anni di esperienza nello sviluppo di prodotti digitali e nella trasformazione delle organizzazioni.

Ha fondato diverse realtà nel corso della sua carriera e completato un exit imprenditoriale nel settore digitale. Oggi guida Iconico, società specializzata nel supporto a startup e imprese nei processi di crescita, validazione di prodotto e go-to-market, e ZeroFive.ai, studio di consulenza strategica focalizzato sull’adozione dell’AI e sulla progettazione di architetture e modelli operativi aumentati dall’intelligenza artificiale.

Collabora con aziende di diversi settori su temi di AI transformation, modelli organizzativi, framework decisionali e misurazione dell’impatto economico delle tecnologie emergenti.

