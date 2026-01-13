AI 2026: l’anno dell’adozione sistemica e delle scelte irreversibili nelle aziende

In questi anni molte aziende hanno giocato con l’intelligenza artificiale attraverso progetti pilota e Proof of Concept (PoC) limitati, spesso senza mai portarli in produzione. Le cifre del 2025 hanno evidenziato questa “PoC paralysis”: il 42% delle imprese ha abbandonato la maggior parte delle iniziative AI avviate in quell’anno, e quasi la metà dei prototipi sviluppati non è mai stata implementata su larga scala.
La corsa all’AI entra nella sua fase di maturità, con un’adozione sistemica su larga scala nelle imprese: non più sperimentazioni isolate ma scelte strategiche irreversibili che integrano l’AI nei processi core. Le architetture aziendali si riprogettano, aprendo opportunità inedite ma anche nuovi rischi e sfide manageriali che richiedono governance robusta e visione strategica
