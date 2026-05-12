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Daybreak, Glasswing, Big Sleep: la cybersecurity è il nuovo banco di prova “politico” dei modelli AI di frontiera

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Tre filosofie di rilascio convergono sulla stessa scommessa di OpenAI, dare ai difensori un vantaggio temporale sugli attaccanti che già usano modelli di frontiera per generare zero-day in produzione. Sul tavolo c’è una riconfigurazione “politica” e infrastrutturale dello stack di cybersecurity globale

Pubblicato il 12 mag 2026
Fabio Lalli

Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

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L’11 maggio Sam Altman ha annunciato su X che OpenAI lancia Daybreak per accelerare la difesa cyber e mettere in sicurezza il software in modo continuo, e che vuole iniziare a lavorare con quante più aziende possibile, fin da subito. Lo stesso giorno il Threat Intelligence Group di Google ha pubblicato il primo caso documentato di uno zero-day reale costruito con AI da un gruppo cybercriminale, un bypass della doppia autenticazione su un tool open source di amministrazione di sistema, intercettato prima che venisse impiegato in una campagna di mass exploitation.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Fabio Lalli
Fabio Lalli
Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

Fabio Lalli è consulente in innovazione e AI, con oltre venticinque anni di esperienza nello sviluppo di prodotti digitali e nella trasformazione delle organizzazioni.

Ha fondato diverse realtà nel corso della sua carriera e completato un exit imprenditoriale nel settore digitale. Oggi guida Iconico, società specializzata nel supporto a startup e imprese nei processi di crescita, validazione di prodotto e go-to-market, e ZeroFive.ai, studio di consulenza strategica focalizzato sull’adozione dell’AI e sulla progettazione di architetture e modelli operativi aumentati dall’intelligenza artificiale.

Collabora con aziende di diversi settori su temi di AI transformation, modelli organizzativi, framework decisionali e misurazione dell’impatto economico delle tecnologie emergenti.

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