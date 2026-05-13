Anthropic porta Claude negli studi legali

Anthropic amplia gli strumenti AI di Claude per gli studi legali e gli avvocati.

Sono stati lanciati dodici nuovi plug-in per la pratica legale, destinati ai legali d’impresa e ad altre aree. Anthropic segnala una forte adozione dell’intelligenza artificiale nel settore legale.

Anthropic ha spiegato che il rilascio permette agli studi legali e agli altri clienti di Claude di collegarsi in modo sicuro a piattaforme di terze parti, tra cui Thomson Reuters, per la ricerca legale, la gestione documentale e altri servizi. Le nuove funzioni saranno disponibili per gli attuali clienti di Claude.

New agents for legal professionals | Claude Cowork

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Anthropic punta sui legali con Claude e partner

Anthropic ha scelto il diritto come uno dei terreni più promettenti per trasformare l’intelligenza artificiale in prodotto enterprise. Il 12 maggio 2026 la società ha annunciato un’espansione degli strumenti legali di Claude, con nuovi plug-in dedicati ad attività specialistiche e connettori che permettono di usare, dentro l’assistente, piattaforme di ricerca e archivi già presenti nei flussi di lavoro di studi e uffici legali.

La notizia ha un’importanza di valore industriale: il mercato legale è uno dei pochi in cui l’AI generativa può essere venduta come strumento ad alto valore aggiunto, con ticket enterprise e tempi d’adozione più rapidi rispetto ad altri comparti.

Riguardo il modello di business, invece di sostituire le banche dati esistenti, Anthropic prova a entrare nel lavoro quotidiano dei legali come livello operativo sopra software, repository e prodotti di ricerca già usati dai clienti.

Che cosa ha annunciato Anthropic

Secondo TechCrunch, l’espansione riguarda Claude for Legal, il pacchetto lanciato nei mesi precedenti, e aggiunge plug-in e connettori Model Context Protocol (MCP), per aree specifiche del diritto. Business Insider ha citato, tra gli ambiti coperti, il lavoro di corporate counsel, privacy, employment e accesso a piattaforme come Westlaw, Box, CourtListener e Harvey.

Anthropic non sta presentando Claude come un semplice chatbot. Sul sito aziendale, Claude Cowork viene descritto come un sistema agentico capace di svolgere lavoro conoscitivo multi-step per conto dell’utente, dalla sintesi di ricerche alla preparazione di documenti e alla gestione di file. È una distinzione importante: nel mercato professionale la promessa commerciale non è “fare domande all’AI”, ma accorciare passaggi che assorbono ore fatturabili o tempo interno, come redlining, revisione contrattuale, estrazione di clausole, ricerche preliminari e predisposizione di prime bozze.

Claude opera dove operano i team legali

Claude va incontro ai team legali là dove si trovano, operando direttamente all’interno di Microsoft Word, Outlook, Excel e PowerPoint e mantenendo il contesto in tutte e quattro le app. Una revisione effettuata in Word non deve essere spiegata nuovamente quando diventa una nota di accompagnamento in Outlook, una checklist di chiusura in Excel o una sintesi per il consiglio di amministrazione in PowerPoint.

In Word, le competenze di Claude — istruzioni riutilizzabili che codificano i playbook e gli standard di un team — gestiscono la stesura, la revisione e i confronti clausola per clausola rispetto a tali playbook, tracciando ogni modifica e spiegandone il ragionamento alla base. Si occupano anche del lavoro di routine tra una fase e l’altra: ripulire i commenti interni prima che una bozza venga inviata alla controparte, eseguire un controllo finale della formattazione su una copia di esecuzione ed estrarre il testo di riserva dai playbook approvati.

In Outlook, Claude smista il lavoro in arrivo: contrassegna le richieste di contratto, redige risposte e note di accompagnamento e pianifica i follow-up in modo che nulla si accumuli.

In Claude Cowork, gli stessi connettori e plugin sono disponibili per il lavoro che coinvolge molti documenti: smistare un lotto di contratti, autorizzare il lancio di una funzionalità di prodotto e redigere una nota sugli sviluppi normativi per il consiglio di amministrazione. Le attività pianificate possono automatizzare il lavoro ricorrente, come gli aggiornamenti normativi settimanali o lo smistamento delle richieste.

E con Projects, i team dedicati alle pratiche dispongono di uno spazio di lavoro persistente in cui i precedenti e le bozze precedenti vengono conservati in ogni conversazione.

Perché il settore legale interessa così tanto

Il diritto è un settore ideale per la monetizzazione dell’AI perché concentra tre caratteristiche peculiari:

testi lunghi e strutturati,

flussi di lavoro ripetitivi ma ad alto costo,

clienti disposti a pagare per risparmiare tempo qualificato.

Il lavoro giuridico vive di documenti, precedenti, versioni, clausole e verifiche incrociate. È un contesto dove i grandi modelli linguistici possono produrre utilità subito, purché restino sotto controllo umano e siano collegati a fonti affidabili. Per questo le aziende non vendono più soltanto modelli, ma prodotti verticali e connettori verso contenuti proprietari.

I numeri disponibili confermano che la domanda c’è. Nel report 2025 di Thomson Reuters sulla generative AI nei servizi professionali, circa metà dei professionisti dei settori considerati, incluso quello legale, dichiara di usare la genAI in qualche forma.

Lo stesso report segnala che la quota di organizzazioni attivamente al lavoro con questi strumenti è salita al 22% nel 2025, dal 12% del 2024, mentre un altro 50% dice di stare pianificando l’adozione o di valutarla. Per un fornitore come Anthropic questo significa entrare in un mercato ancora aperto, dove molte strutture non hanno scelto un fornitore unico e stanno ancora costruendo policy, governance e casi d’uso.

Anche l’American Bar Association tratta il tema ormai come questione ordinaria di professione. La task force dell’Aba su law and artificial intelligence ha prodotto nel 2025 un rapporto finale dedicato a opportunità, rischi, responsabilità professionali e ricadute regolatorie. È il segno che l’adozione non viene più letta come sperimentazione marginale, ma come problema operativo che riguarda studi, avvocati interni, giudici e ordini professionali.

La partita economica dietro i plug-in

La mossa di Anthropic va letta anche come un cambio di passo nel software professionale. Per anni il mercato legale è stato dominato da grandi archivi e suite verticali costruite attorno al valore del contenuto proprietario. L’AI generativa cambia l’equilibrio: il vantaggio non è più soltanto possedere dati e banche dati, ma riuscire a trasformarli in flussi di lavoro automatici, verificabili e integrati. Anthropic, inserendo Claude dentro piattaforme di terzi, prova a occupare il punto di contatto con l’utente finale: la scrivania digitale del professionista.

Questo approccio riduce l’attrito commerciale. Invece di chiedere a uno studio legale di cambiare stack tecnologico, la società propone di lavorare sopra ciò che lo studio già compra. È una logica che Anthropic ha usato anche in altri verticali.

Il 5 maggio, una settimana prima del lancio per i legali, l’azienda aveva annunciato per i servizi finanziari dieci agenti preconfigurati, nuove integrazioni con Microsoft 365 e connettori verso provider come FactSet, S&P Capital IQ, PitchBook, Morningstar e LSEG. Il modello è lo stesso: verticalizzazione del prodotto, integrazione con dati esistenti, promessa di deployment più rapido.

Dove Claude può creare valore per gli studi

L’interesse economico dei clienti si misura su attività molto concrete. Anthropic, nelle sue pagine e nei webinar dedicati ai team legali, insiste su contratti, redlining, drafting, estrazione di informazioni e lavoro documentale quotidiano. Sono processi che consumano tempo di collaboratori e legali interni e che, in molti casi, non richiedono creatività pura ma velocità, coerenza e memoria documentale. Se un sistema riesce a ridurre i tempi delle prime revisioni o a trovare clausole rilevanti in grandi volumi di testi, il risparmio per il cliente può essere immediato.

Per i corporate counsel il vantaggio potenziale è ancora più evidente. Gli uffici legali interni gestiscono contratti standard, compliance, privacy, procurement, rapporti con il business e interlocuzione con studi esterni. Qui l’AI può diventare un moltiplicatore della capacità interna, soprattutto se è collegata a repository aziendali, sistemi documentali e database di ricerca.

Anthropic, secondo quanto riportato nei lanci del 12 maggio, punta proprio a questa fascia di utenti: legali d’impresa che cercano produttività senza dover costruire da zero una soluzione proprietaria.

Il nodo di affidabilità, privacy e responsabilità

C’è poi il tema della qualità giuridica. Anthropic sottolinea che Claude Opus 4.6 ha ottenuto un punteggio di 90,2% sul benchmark BigLaw Bench, pensato per misurare capacità di ragionamento su compiti legali. È un dato utile a fini di marketing e indica che i modelli stanno migliorando su task complessi. Ma il benchmark non sostituisce la verifica professionale. Gli errori di citazione e le allucinazioni restano il rischio più noto di questi sistemi, soprattutto quando vengono usati fuori da flussi chiusi o senza collegamento a fonti autorevoli.

Anche sotto il profilo del copyright e dell’uso dei contenuti proprietari, il settore resta delicato. Thomson Reuters è stata protagonista di una battaglia giudiziaria negli Stati Uniti contro Ross Intelligence sul riuso dei contenuti di Westlaw per addestrare sistemi AI, conclusa con una decisione favorevole a Thomson Reuters. La vicenda non riguarda il nuovo lancio di Anthropic, ma spiega perché le integrazioni con grandi provider di contenuti legali siano economicamente e giuridicamente sensibili: l’accesso a materiali affidabili ha un valore commerciale alto e non può essere dato per scontato. (Fonte: AP News)

Che cosa cambia nel business del software legale

Per gli operatori tradizionali il rischio non è solo perdere quote di mercato, ma vedere spostarsi il potere contrattuale verso chi controlla l’interfaccia intelligente. Se il professionista usa sempre meno il motore di ricerca interno della banca dati e sempre più un assistente che interroga molte fonti insieme, cambia il luogo in cui si forma la fedeltà del cliente.

Anthropic sembra voler presidiare proprio quel punto: non possedere tutto il contenuto, ma diventare lo strumento con cui il contenuto viene interrogato, sintetizzato e convertito in azione. (TechCrunch)

Per studi e aziende, invece, il punto non è scegliere tra “AI sì” e “AI no”, ma capire quale pezzo del lavoro affidare a una macchina e quale lasciare alla responsabilità del professionista. I report di Thomson Reuters mostrano che l’adozione avanza, ma con velocità diverse tra organizzazioni. Chi ha policy, dati ordinati e processi chiari corre più in fretta. Chi teme rischi reputazionali o disciplinari resta in fase pilota. La mossa di Anthropic prova a intercettare proprio questa seconda fascia, offrendo un prodotto più vicino ai sistemi già in uso e meno simile a un chatbot generalista.

Il passaggio più interessante, alla fine, non è il numero dei plug-in ma la direzione industriale. L’AI legale sta smettendo di essere un catalogo di demo e sta diventando una battaglia per l’integrazione nei flussi di lavoro reali. Chi riuscirà a garantire precisione sufficiente, sicurezza contrattuale e accesso regolato ai contenuti professionali avrà un vantaggio duraturo.

Anthropic ha deciso di giocare questa partita non soltanto come laboratorio di modelli, ma come fornitore di infrastruttura operativa per i professionisti del diritto. Il fatto che lo faccia insieme a partner come Thomson Reuters dice già molto su dove si sta spostando il valore del settore.

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Anthropic amplia Claude per studi legali e avvocati

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