Claude Cowork: nuovi plug-in settoriali per collegarsi ad applicazioni enterprise

Anthropic ha annunciato nuovi aggiornamenti per la piattaforma Claude Cowork, in un momento in cui i mercati finanziari sono scossi dai timori sull’impatto dell’AI sui tradizionali fornitori di software-as-a-service (SaaS).

Lanciata in versione “research preview” a gennaio, Claude Cowork consente agli utenti di creare agenti AI capaci di comprendere il contesto aziendale e collegarsi a numerose applicazioni enterprise tramite il protocollo di contesto del modello sviluppato da Anthropic.

L’obiettivo dichiarato è trasformare la piattaforma nel “cervello” del lavoro della conoscenza.

Integrazione con le principali applicazioni aziendali

Con l’ultimo aggiornamento, Anthropic ha ampliato le integrazioni di Claude Cowork includendo strumenti chiave dell’ecosistema Google, come Gmail, oltre a piattaforme come DocuSign e LegalZoom.

In precedenza, la piattaforma era già in grado di connettersi a strumenti come Slack, facilitando l’interazione tra agenti AI e flussi di lavoro aziendali esistenti.

Scott White, responsabile prodotto Enterprise di Anthropic, ha descritto Cowork come una “porta d’ingresso per il lavoro”, sottolineando come l’esplosione dell’agentic coding – evidenziata dal crescente successo di Claude Code – si stia ora estendendo ad ambiti più ampi: finanza, legale, vendite, risorse umane, design e operations.

Nuovi plug-in per finanza e settore legale

Anthropic ha inoltre presentato nuovi plug-in personalizzabili per attività di analisi finanziaria, investment banking ed equity research, ampliando l’offerta già annunciata per il settore legale.

Questi strumenti mirano a integrare l’AI direttamente nei processi operativi, riducendo la necessità di passare continuamente da una finestra all’altra, copiare e incollare informazioni o ripetere richieste per fornire contesto.

“Stiamo cercando di aiutare le persone a portare a termine il proprio lavoro, non a controllare ogni flusso operativo all’interno di ogni strumento”, ha dichiarato White.

Turbolenze nei mercati finanziari

L’espansione di agenti AI sempre più avanzati ha però generato forti reazioni sui mercati. Dopo alcuni aggiornamenti alla preview di Cowork all’inizio del mese, gli investitori hanno iniziato a dubitare della resilienza dei fornitori SaaS tradizionali, cancellando centinaia di miliardi di dollari di capitalizzazione e colpendo aziende come Thomson Reuters, LegalZoom e Intuit.

La svendita del comparto software si è intensificata anche dopo un post virale pubblicato su Substack da Citrini Research, che ipotizzava uno scenario in cui l’intelligenza artificiale trasformi radicalmente l’economia nel prossimo futuro.

Il caso IBM e il tema del Cobol

Tra gli episodi più eclatanti, le azioni di International Business Machines (IBM) hanno perso il 13% in una sola seduta – il peggior risultato giornaliero dal 2000 – dopo che Anthropic ha dichiarato in un blog post che i suoi strumenti AI possono supportare la modernizzazione del Cobol, storico linguaggio di programmazione utilizzato nei mainframe IBM.

Nonostante ciò, Anthropic respinge l’idea che i suoi prodotti siano responsabili della volatilità azionaria. Secondo White, è eccessivo collegare l’andamento del mercato al lancio di un singolo prodotto.

Verso la fine del “copia e incolla” tra applicazioni

Storicamente, i lavoratori della conoscenza hanno utilizzato chatbot AI in finestre separate rispetto agli strumenti operativi principali, generando continui cambi di contesto. Claude Cowork punta a eliminare questo divario, integrando direttamente l’AI nei flussi di lavoro aziendali.

“Quello che annunciamo questa settimana rappresenta, in qualche modo, la fine di quel divario”, ha concluso White.

Con questa strategia, Anthropic rafforza la propria ambizione: rendere l’intelligenza artificiale non un semplice assistente esterno, ma un’infrastruttura centrale per il lavoro professionale del futuro.