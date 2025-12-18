Amazon sostituisce la leadership sull’AI: arriva Peter DeSantis

Amazon ha annunciato una profonda riorganizzazione del suo team di intelligenza artificiale, con la partenza di Rohit Prasad, storico capo del gruppo di AI generativa, e la nomina di Peter DeSantis a capo di una nuova struttura che comprende sviluppo di modelli, chip e computing quantistico.

Il CEO, Andy Jassy, ha detto ai dipendenti che l’azienda si trova in un “inflection point” – un momento di svolta – per diverse tecnologie chiave e serve concentrare gli sforzi per “maximizzare il potenziale per i clienti e per Amazon nel lungo periodo”.

Chi è Peter DeSantis e il nuovo gruppo AI

Peter DeSantis (foto LinkedIn)

Peter DeSantis, veterano di Amazon con 27 anni di esperienza, è stato incaricato di guidare il nuovo gruppo responsabile di:

sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale (inclusi i modelli Nova ),

), progettazione dei chip personalizzati come Trainium , Graviton e Nitro ,

, e , ricerca nel campo del quantum computing.

Secondo Jassy, DeSantis è la scelta ideale per “portare un focus unificato a queste tecnologie”, dato il suo ruolo cruciale nella storia dell’infrastruttura cloud di Amazon, inclusa la creazione di EC2 e l’acquisizione di Annapurna Labs.

L’uscita di Rohit Prasad: fine di un’era

Rohit Prasad, che ha guidato l’organizzazione di Artificial General Intelligence (AGI) e lo sviluppo dei modelli Nova, lascerà Amazon alla fine del 2025. (Fonte: Business Insider)

Jassy ha lodato Prasad definendolo “missionario, appassionato e altruista”, sottolineando il contributo nel far crescere Alexa e nel costruire “tecnologie differenziate, una forte squadra e una cultura di invenzione ambiziosa”.

Prasad, laureato in ingegneria elettrica e delle comunicazioni, ha iniziato in Amazon nel 2013 ed è stato una figura chiave nello sviluppo dell’assistente vocale Alexa prima di guidare il team AGI.

Pieter Abbeel e la ricerca sui modelli di frontiera

Nel nuovo schema organizzativo, Pieter Abbeel, noto ricercatore AI e cofondatore della startup di robotica Covariant, guiderà il team di research sui modelli di frontiera all’interno dell’unità AGI, continuando anche la sua attività nel settore robotico.

Abbeel, assunto da Amazon nel 2024, porta competenze avanzate in AI generativa e apprendimento per rinforzo, segnando una spinta verso ricerca di più alto livello.

Perché Amazon sta cambiando la sua strategia

Non si tratta solo di una sostituzione ai vertici. La riorganizzazione riflette la crescente pressione competitiva nel settore AI:

Amazon ha lanciato i suoi modelli Nova, ma molti osservatori sottolineano che non raggiungono ancora le capacità di GPT di OpenAI o Gemini di Google .

. La società sta discutendo un possibile investimento di oltre 10 miliardi di dollari in OpenAI , che includerebbe l’adozione dei suoi chip Trainium, per accrescere l’adozione e la rilevanza sul mercato.

, che includerebbe l’adozione dei suoi chip Trainium, per accrescere l’adozione e la rilevanza sul mercato. Nel frattempo, altre grandi tech come Google e Microsoft continuano ad ampliare le proprie capacità AI interne.

Anche se AWS è leader nei servizi cloud, la percezione del mercato è che Amazon sia indietro nella corsa alle tecnologie AI più avanzate.

Il futuro dell’AI secondo Amazon

Jassy ha espresso fiducia nella nuova struttura unificata, sostenendo che con Nova 2 – la seconda generazione di modelli di intelligenza artificiale “foundation” sviluppata da Amazon e resa disponibile tramite il servizio Amazon Bedrock di AWS – il progresso nei chip proprietari e un coordinamento più rigoroso tra team, Amazon potrà accelerare l’innovazione AI.

La mossa suggerisce che Amazon voglia superare la frammentazione tra i vari centri di sviluppo interno (modelli, silicon, quantistico) e cogliere nuove opportunità nell’AI enterprise, nei servizi cloud e nelle esperienze cliente potenziate dall’intelligenza artificiale.