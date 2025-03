Amazon Bedrock disponibile anche in Italia

Amazon Web Services (AWS), parte di Amazon.com, ha annunciato che il servizio Amazon Bedrock è ora disponibile nella Regione AWS Europe (Milano). Questo servizio completamente gestito consente ai clienti di accedere facilmente a modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) per applicazioni di AI generativa. La disponibilità in Italia mira a supportare organizzazioni pubbliche e private, specialmente nei settori regolamentati, nell’adozione di tecnologie AI innovative.

Amazon Bedrock in Italia: impatto locale e innovazione

L’arrivo di Amazon Bedrock in Italia rappresenta un nuovo capitolo per le aziende italiane, offrendo un servizio sicuro e flessibile per sperimentare e scalare progetti di AI. “L’arrivo di Amazon Bedrock in Italia segna un nuovo capitolo nel nostro impegno verso questo straordinario paese”, afferma Julien Groues, VP AWS per Francia e Europa Meridionale. Le aziende possono ora scegliere dove eseguire e archiviare le applicazioni, garantendo bassa latenza e performance ottimali grazie alla prossimità geografica.

Primi utenti e partner di AWS

Tra i primi utenti e partner di AWS che sfruttano Amazon Bedrock ci sono l’Università di Padova, Almawave, Miroglio, Sinapsi, Planet.eco e Namirial.

L’Università di Padova, ad esempio, sta potenziando la sua comunità con l’AI generativa, migliorando l’accesso e l’efficienza dei suoi servizi educativi. “La nostra piattaforma personalizzata, Lucrez-IA, si integra perfettamente anche con Moodle per fornire chatbot intelligenti specifici per ogni corso,” afferma la rettrice Daniela Mapelli.

Modelli avanzati e funzionalità di Bedrock

Amazon Bedrock offre modelli avanzati come Amazon Titan e Amazon Nova, che supportano oltre 200 lingue e consentono il fine-tuning su testo e immagini. Questi modelli facilitano l’integrazione con dati e applicazioni proprietarie, garantendo flessibilità e scalabilità. Inoltre, Amazon Bedrock include funzionalità per la conformità in materia di sicurezza e privacy, come Guardrails for Amazon Bedrock, migliorando la sicurezza delle interazioni degli utenti.

Formazione e investimenti futuri

Per rendere i benefici dell’AI accessibili al maggior numero possibile di persone, Amazon si è impegnata a formare 200mila studenti in Italia su competenze STEM entro la fine del 2026, attraverso programmi come AWS Academy, AWS Educate e le risorse di apprendimento sul cloud della AWS Skills to Jobs Tech Alliance. AWS rinnova il proprio impegno verso i clienti e le comunità locali in Italia, annunciando un investimento di oltre 1,2 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per ampliare le infrastrutture cloud e i servizi nella Regione AWS Europe (Milano).

L’investimento contribuirà a generare un impatto economico stimato di 880 milioni di euro sul PIL italiano entro il 2029 e a creare circa 5.500 posti di lavoro. Tale iniziativa si aggiunge all’investimento iniziale di 2 miliardi di euro per il lancio della Regione AWS Europe (Milano) nel 2022.