Amazon valuta maxi investimento in OpenAI da oltre 10 mld

Un accordo che potrebbe spingere la valutazione della start-up sopra i 500 miliardi. L’intesa rafforzerebbe l’uso dei chip e dei data center di Amazon, segnando un nuovo equilibrio nei rapporti tra OpenAI e i giganti del cloud. OpenAI ha già siglato intese per circa 1.500 miliardi di dollari con Nvidia, Oracle, AMD e Broadcom

Pubblicato il 17 dic 2025
OpenAI Amazon investimento

Amazon è in trattative per investire oltre 10 miliardi di dollari in OpenAI e venderle una quantità ancora maggiore di chip e potenza di calcolo. Sarebbe l’ultimo grande accordo che lega la start-up dell’intelligenza artificiale ai suoi fornitori di infrastrutture tecnologiche.

Giovanni Clericò

