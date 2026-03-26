I chip del futuro che guideranno la nuova stagione AI (agenti e inferenza)

L’intelligenza artificiale sta cambiando bersaglio. Dopo due anni in cui l’attenzione si è concentrata soprattutto sull’addestramento dei modelli, il collo di bottiglia si sta spostando sull’inferenza: la fase in cui un modello già addestrato risponde a una richiesta, genera testo, codice, immagini o prende decisioni operative. McKinsey stima che entro il 2030 l’inferenza supererà il training e diventerà il carico dominante nei data center per l’AI, con un peso superiore alla metà del compute AI complessivo e pari a circa il 30-40% della domanda totale dei data center.