Cina: robotica e AI al centro della strategia industriale fino al 2030

La Cina ha deciso di collocare la robotica al centro della propria strategia industriale. Il 15° Piano quinquennale, che copre il periodo 2026-2030, segna un passaggio preciso: la ricerca sull’intelligenza artificiale deve produrre applicazioni concrete nell’economia reale, con i robot indicati come uno dei principali motori della crescita. Non è un annuncio isolato, ma l’evoluzione di una traiettoria già ben visibile da anni nell’industria cinese.

I numeri danno la misura del vantaggio accumulato. Secondo il World Robotics 2025 Report presentato dalla International Federation of Robotics, l’industria manifatturiera cinese dispone già di uno stock operativo di circa 2 milioni di robot. È una dotazione pari a circa 4,5 volte quella del Giappone, secondo Paese al mondo. Lo stesso rapporto segnala che il 54% dei robot industriali installati ogni anno a livello globale viene collocato in Cina. In altre parole, più di un nuovo robot industriale su due entra in funzione in impianti cinesi.

Questo dato non racconta solo una leadership quantitativa. Indica anche la scelta di Pechino di usare l’automazione come leva strutturale per sostenere competitività, produttività e controllo della filiera.

Il nuovo piano quinquennale prova ora a spingere il sistema un passo oltre: dall’automazione industriale tradizionale verso una robotica ad alto contenuto tecnologico, integrata con sistemi di intelligenza artificiale.

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Il piano quinquennale come architrave della politica industriale

Nel sistema cinese il piano quinquennale non è una dichiarazione d’intenti generica. È il documento che orienta l’azione pubblica e impone un allineamento ai livelli inferiori dell’amministrazione.

Takayuki Ito, presidente della International Federation of Robotics, osserva che il testo del 15° Piano quinquennale della Repubblica Popolare Cinese agisce come il quadro di riferimento principale per tutte le altre decisioni di governo. Migliaia di piani settoriali e regionali dovranno ora conformarsi agli obiettivi fissati dal documento centrale.

Il punto decisivo è proprio questo: la robotica non viene trattata come un comparto tra gli altri, ma come una componente della “moderna struttura industriale” del Paese. La scelta ha implicazioni economiche vaste. Significa orientare investimenti, incentivi, ricerca, politica industriale locale e formazione verso un ecosistema che unisce software, sensoristica, attuatori, meccatronica, batterie, componenti elettronici e piattaforme di AI.

Nel lessico del piano, il passaggio è netto: meno enfasi sulla sola automazione tradizionale, più attenzione a robot intelligenti di fascia alta, capaci di integrare intelligenza artificiale e funzioni fisiche.

Per Pechino la sfida non è soltanto produrre di più. È salire nella catena del valore, ridurre la dipendenza tecnologica dall’estero e presidiare uno dei mercati che possono definire la struttura manifatturiera dei prossimi anni.

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Dall’AI generativa all’AI incorporata nelle macchine

La nuova impostazione cinese parte da una convinzione: il valore economico dell’intelligenza artificiale non si esaurisce nei modelli software o nei servizi digitali. La frontiera che interessa di più è quella dell’applicazione fisica dell’AI a impresa e industria. In questo quadro prende forza il concetto di “embodied intelligence”, cioè di un’intelligenza integrata in macchine capaci di agire nello spazio, manipolare oggetti, muoversi in ambienti complessi e interagire con persone e strumenti.

La Cina sta già cercando di mostrare queste capacità anche sul piano simbolico e mediatico. I robot umanoidi che danzano o corrono sono diventati una vetrina della competizione tecnologica nazionale. Le immagini trasmesse durante le celebrazioni televisive del Capodanno lunare e quelle della mezza maratona di robot umanoidi a Pechino hanno avuto questo obiettivo: segnalare al pubblico interno e internazionale che il Paese vuole essere associato alla nuova fase della robotica intelligente.

Robot umanoidi danzano nelle celebrazioni di Capodanno lunare a Pechino

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L’operazione ha anche una dimensione geopolitica e industriale. In un contesto segnato da restrizioni tecnologiche, tensioni commerciali e competizione sulle filiere strategiche, la capacità di mostrare robot funzionanti, avanzati e visivamente efficaci aiuta a costruire una narrativa di autonomia tecnologica. Per i decisori cinesi non conta soltanto la prestazione economica. Conta anche il messaggio: la manifattura del futuro può essere progettata e realizzata in Cina.

Il limite della vetrina: tra dimostratori e produzione reale

Le dimostrazioni pubbliche, però, non vanno confuse con un impiego maturo su larga scala. Il testo di partenza segnala un punto essenziale: al di là dell’impatto visivo degli eventi mediatici, le capacità effettive dei robot umanoidi in scenari di produzione reale restano per ora limitate a dimostratori o progetti pilota.

È un confine importante per leggere correttamente l’evoluzione del settore. Un robot che balla, corre o completa una prova in un ambiente controllato non equivale a un sistema pronto per una linea produttiva intensiva, dove servono continuità operativa, sicurezza, manutenzione prevedibile, bassi margini di errore e tempi certi. La distanza tra prototipo e adozione industriale di massa è ancora ampia.

C’è poi un altro aspetto da considerare. La piattaforma umanoide e l’intelligenza artificiale che la guida non vengono necessariamente sviluppate insieme e dagli stessi soggetti di mercato. Questo significa che la filiera si presenta frammentata: chi produce il corpo meccanico non coincide sempre con chi sviluppa il software, i modelli di controllo, la percezione visiva o i sistemi decisionali. La piena maturità commerciale richiede quindi non solo un buon hardware, ma l’integrazione stabile di più livelli tecnologici.

Umanoidi e robot industriali: due logiche diverse

Il confronto con i robot industriali tradizionali aiuta a capire dove stiano i limiti degli umanoidi. Una delle critiche più ricorrenti si basa sul principio “form follows function”: la forma deve seguire la funzione. Applicato alla robotica, significa che il corpo umano non è automaticamente il modello migliore per tutti i compiti produttivi.

I robot industriali classici, infatti, hanno in genere meno giunti e una struttura progettata per un’operazione precisa. Questa specializzazione consente schemi di controllo più semplici, veloci e affidabili. In fabbrica questi elementi contano molto più dell’effetto scenico. Quando una linea richiede movimenti ripetitivi, precisione al millimetro e velocità elevate, il vantaggio dei robot industriali resta netto.

La ragione è economica prima ancora che tecnica. Un impianto manifatturiero lavora su tempi ciclo, costi di fermo macchina, qualità costante e ritorno sugli investimenti. In questo quadro un braccio robotico specializzato, progettato per saldare, assemblare, manipolare o verniciare sempre nello stesso modo, è spesso più utile di un robot umanoide più versatile ma meno efficiente.

La versatilità ha un costo: più complessità meccanica, più variabili da controllare, più possibilità di errore.

Per questo i robot industriali sono destinati a restare la spina dorsale degli ambienti produttivi ad alta velocità e ad alta precisione. Nei compiti che richiedono estrema specializzazione, i sistemi tradizionali mantengono un vantaggio competitivo che, almeno nel medio periodo, gli umanoidi non sembrano in grado di colmare.

Dove gli umanoidi possono trovare spazio

Il fatto che gli umanoidi non siano ancora pronti a sostituire i robot industriali nelle linee più standardizzate non significa che siano privi di prospettive. Il loro punto di forza è un altro: un approccio più generale al lavoro fisico, basato su mobilità, adattamento e interazione simile a quella umana.

Queste caratteristiche li rendono potenzialmente adatti ai servizi e agli ambienti in cui lo spazio è già costruito per le persone. Magazzini, strutture di accoglienza, assistenza, manutenzione leggera, interazione con clienti o utenti sono contesti nei quali l’aspetto umanoide può diventare un vantaggio pratico o relazionale.

In alcune applicazioni la forma antropomorfa può risultare più accettabile di una macchina tradizionale, soprattutto quando il robot deve condividere l’ambiente con gli esseri umani.

Anche in questo caso, tuttavia, serve cautela. L’adozione di massa di umanoidi come assistenti universali in fabbrica o nelle case private non appare vicina.

Il 15° Piano quinquennale colloca la commercializzazione dei robot umanoidi piuttosto verso la fine del periodo di piano. La traiettoria indicata dal documento è quindi graduale: prima il consolidamento delle applicazioni industriali già mature, poi una diffusione più ampia dei sistemi umanoidi laddove la tecnologia riuscirà a dimostrare affidabilità e convenienza economica.

I prossimi cinque-dieci anni: più AI nei robot industriali

L’orizzonte temporale suggerito dal testo è delineato: nei prossimi cinque-dieci anni l’adozione estesa dell’intelligenza artificiale è attesa soprattutto nella robotica industriale tradizionale, non negli umanoidi generalisti. È un passaggio rilevante per gli investitori e per le imprese, perché sposta il baricentro dalla fascinazione per il robot che assomiglia a una persona alla sostanza economica dei miglioramenti di processo.

L’AI applicata ai robot industriali può infatti intervenire su più livelli:

visione artificiale,

adattamento ai pezzi,

manutenzione predittiva,

programmazione più semplice,

ottimizzazione energetica,

controllo qualità,

coordinamento tra più macchine e risposta a variazioni di contesto.

In una fabbrica, questi avanzamenti possono tradursi in guadagni di efficienza più immediati di quelli offerti da una piattaforma umanoide ancora sperimentale.

Per la Cina questo approccio ha anche un vantaggio sistemico. Consente di valorizzare l’enorme base produttiva già installata, integrando gradualmente nuove capacità intelligenti in infrastrutture industriali esistenti. Non serve attendere una rivoluzione completa della robotica. Basta innestare l’AI dentro reti produttive che già operano su larga scala.

Il mercato interno come leva di scala

La forza della Cina non sta soltanto nella pianificazione. Sta nelle dimensioni del mercato domestico, che offrono una leva di scala difficilmente replicabile altrove. Il 15° Piano quinquennale può contare su un sistema industriale vastissimo e su una domanda interna capace di assorbire, testare e diffondere nuove soluzioni in tempi rapidi.

Anche qui i numeri del rapporto IFR sono indicativi. La quota dei fornitori locali nelle installazioni domestiche di robot industriali è salita dal 30% nel 2020 al 57% nel 2024. In quattro anni, le aziende cinesi sono passate da una posizione minoritaria alla maggioranza del mercato nazionale. Questo cambiamento non riguarda solo il volume delle vendite. Indica un rafforzamento della capacità tecnologica interna e una minore dipendenza da operatori stranieri.

La distribuzione settoriale conferma il trend. Nell’industria globale dell’elettronica, il 64% dei robot industriali viene installato in Cina. I produttori cinesi forniscono il 59% di questo comparto. Nel settore dei metalli e dei macchinari, la quota di mercato domestica dei fornitori cinesi arriva addirittura all’85%. Sono percentuali che raccontano un consolidamento produttivo molto avanzato.

Per la politica industriale di Pechino questo dato è cruciale. Se una parte crescente della domanda interna viene soddisfatta da campioni nazionali, la robotica smette di essere soltanto una tecnologia importata e diventa un moltiplicatore di sviluppo domestico: occupazione qualificata, proprietà intellettuale, filiere locali, margini industriali e capacità di esportazione.

La partita economica dietro la robotica

L’insistenza cinese sulla robotica nasce da una somma di esigenze economiche. La prima è la produttività. Un sistema industriale di grandi dimensioni, sottoposto a concorrenza internazionale e a pressioni sui costi, ha bisogno di aumentare efficienza e qualità. La seconda è demografica: una popolazione che invecchia rende ancora più importante sostituire o integrare il lavoro umano in alcune mansioni. La terza è strategica: presidiare settori chiave riduce vulnerabilità esterne in un ambiente globale più frammentato.

La robotica, in questo quadro, non è un comparto isolato ma un punto di convergenza. Tiene insieme manifattura avanzata, intelligenza artificiale, semiconduttori, software industriale, batterie, materiali e componentistica di precisione. Chi controlla questi nodi può acquisire un vantaggio che va oltre la singola fabbrica.

Resta però aperta una distinzione decisiva. La Cina appare oggi molto forte nella robotica industriale e sempre più robusta nella costruzione di un mercato interno dominato da fornitori nazionali. Sui robot umanoidi, invece, il percorso è più incerto. Le dimostrazioni pubbliche mostrano direzione e ambizione, ma la maturità economica del modello deve ancora essere verificata in ambienti reali, con parametri industriali stringenti.

Una strategia già avviata, non una scommessa astratta

Il 15° Piano quinquennale non inventa dal nulla la centralità della robotica. La formalizza e la accelera. La Cina parte da una base che nessun altro Paese possiede nelle stesse dimensioni: milioni di robot in funzione, una quota dominante delle nuove installazioni mondiali, una presenza crescente di fornitori domestici e settori industriali in cui il mercato locale è già ampiamente presidiato.

Il nodo dei prossimi anni sarà capire quanto rapidamente questa potenza quantitativa riuscirà a tradursi in leadership qualitativa nella robotica intelligente. Sul terreno industriale tradizionale, la direzione sembra definita. Sul versante umanoide, la distanza tra vetrina e adozione di massa resta evidente.

La strategia cinese tiene insieme entrambe le piste, ma con tempi diversi: risultati più vicini nei robot industriali potenziati dall’AI, commercializzazione più graduale per gli umanoidi.

La scelta di Pechino, comunque, appare chiaramente: l’intelligenza artificiale, per la seconda economia mondiale, non deve restare confinata nei modelli software o nelle applicazioni digitali. Deve entrare nelle macchine, nelle linee produttive, nei servizi e nella struttura materiale dell’economia. È lì che la Cina vuole trasformare la propria forza manifatturiera in un vantaggio tecnologico ancora più difficile da colmare.