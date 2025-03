Robotica: la Cina investe 1 trilione di yuan (138 mld di dollari) in robot, AI e innovazione

Il Congresso Nazionale del Popolo cinese ha annunciato la creazione di un fondo di venture capital sostenuto dallo Stato e focalizzato su “robotica, AI e innovazione all’avanguardia”. Questa iniziativa a lungo termine prevede di attrarre “quasi 1 trilione di yuan (138 miliardi di dollari Usa) in capitali da governi locali e dal settore privato in 20 anni”. L’obiettivo principale è “continuare la storia di successo della Cina guidata dalla tecnologia nella produzione”.

La crescita inarrestabile della robotica cinese

La Cina ha già dimostrato una notevole crescita nel settore della robotica industriale. In soli dieci anni, “la quota globale del paese di installazioni di robot industriali è aumentata da circa un quinto a più della metà della domanda totale mondiale”. Takayuki Ito, presidente della Federazione Internazionale di Robotica (IFR), afferma che la Cina “è riuscita a migliorare la sua industria manifatturiera a un ritmo senza precedenti” e, basandosi sulla sua strategia nazionale per la robotica rilasciata nel dicembre 2021, ha “dato un esempio di come rafforzare sistematicamente la competitività”.

Aumento della quota di mercato dei produttori locali

I produttori di robot cinesi hanno saputo espandere significativamente la loro quota di mercato nazionale. Le “installazioni annuali di robot industriali da fornitori locali in Cina sono aumentate dal 30% nel 2020 al 47% nel 2023”. Queste aziende beneficiano di un “mercato dei consumatori cinesi in crescita, con un aumento della domanda di tutti i tipi di beni di consumo”. Diversi settori stanno espandendo la loro capacità di automazione; ad esempio, “nel 2023 quasi i due terzi dei robot industriali nel settore dell’elettronica sono installati nella sola Cina”.

I produttori cinesi forniscono “il 54% dei robot industriali per questo enorme mercato interno, e quindi circa il 33% della domanda globale nel settore dell’elettronica”. Nel settore dei metalli e dei macchinari, i fornitori cinesi di robot hanno raggiunto una “domestic market share dell’85%”.

Integrazione con tecnologie emergenti e robot umanoidi

Come “importante passo successivo”, la Cina mira a “integrare la robotica con altre tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale, il miglioramento dei componenti di base e nuovi scenari applicativi della produzione intelligente”. Ciò è dimostrato dalla recente iniziativa cinese di posizionare i “robot umanoidi come tecnologia di frontiera e dal fondo di venture capital recentemente approvato dallo Stato”.

Dietmar Ley, presidente di VDMA Robotics + Automation, sottolinea come la Cina abbia “dimostrato come sfruttare enormi economie di scala” e come stiano venendo fatti “massicci investimenti in robot umanoidi, non solo in Cina, dove esiste una strategia nazionale per gli umanoidi, ma anche negli Stati Uniti, dove un significativo capitale di rischio sta guidando l’innovazione”.

Ley avverte che “l’Europa non deve rimanere indietro in questo settore critico” e che è “essenziale che la tecnologia umanoide europea superi i laboratori e passi alla produzione scalabile e a prezzi competitivi”, richiedendo uno “sforzo coordinato”.

Il contesto strategico e legislativo

Il “14° Piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria dei robot” è incluso nel “14° Piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica Popolare Cinese” e nel “2035 Vision Outline”. Il 14° Congresso Nazionale del Popolo (NPC), il “massimo organo legislativo” della Cina, dove vengono prese le decisioni su leggi, politiche e governance del Paese, ha tenuto la sua terza sessione dal 5 all’11 marzo 2025. Questo nuovo investimento sottolinea l’impegno della Cina nel perseguire una strategia a lungo termine per la leadership tecnologica globale.