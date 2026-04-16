Piattaforme low code: dalla consegna alla governance

C’è una scena che si ripete nelle aziende di ogni settore: un responsabile marketing, un analista finanziario, un coordinatore HR ha un problema operativo ben preciso. Sa come risolverlo, sa cosa gli serve, ma non sa programmare. Allora apre una richiesta al reparto IT, aspetta settimane e nel frattempo il problema cresce. La soluzione arriva tardi, spesso parziale o viene rimandata per mancanza di tempo.

Le piattaforme low code nascono per rompere questo ciclo. Non eliminando il ruolo dell’IT, ma ridisegnando i confini di chi può costruire cosa, e con quali garanzie.

Il problema reale: l’IT non può fare tutto

Nelle aziende, il 42% dei responsabili IT ha già adottato piattaforme low code e no code, e un ulteriore 38% prevede di farlo entro il 2027, secondo Gartner. Ma la disponibilità della piattaforma non risolve, da sola, il problema di chi la deve usare.

In teoria, la funzionalità drag-and-drop delle piattaforme low code dovrebbe mettere in grado gli utenti di business più tecnici, i cosiddetti citizen developer, di sviluppare le proprie applicazioni in autonomia, risparmiando tempo e denaro. In pratica, però, la maggior parte dei citizen developer non è ancora pronta a usare queste piattaforme per costruire applicazioni scalabili, sicure e di qualità in modo indipendente.

Il risultato è un cortocircuito: i citizen developer si appoggiano comunque ai team IT, che restano intasati. Oppure procedono da soli, con esiti prevedibili: applicazioni di bassa qualità che frustrano gli utenti, non soddisfano le esigenze del business e espongono l’azienda a rischi inaccettabili.

Tra i rischi più frequenti si trovano:

Gravi problemi di sicurezza e violazioni della privacy

Rischi operativi e di compliance, inclusi data breach e duplicazione dei dati

Scarsa qualità e instabilità applicativa.

Cosa sono davvero le piattaforme low code enterprise

Prima di parlare di governance, è utile chiarire cosa si intende per piattaforma low code a livello enterprise. Le enterprise low-code application platform sono piattaforme software per lo sviluppo e la manutenzione accelerata di applicazioni, che utilizzano strumenti di sviluppo basati su modelli, AI generativa e cataloghi di componenti predefiniti per l’intero stack tecnologico dell’applicazione.

Le piattaforme enterprise low code includono il supporto allo sviluppo collaborativo di tutti i componenti applicativi, ambienti di runtime ad alta disponibilità, monitoraggio del deployment, controlli di governance, API per l’integrazione con strumenti DevOps esterni e programmi di formazione.

C’è però una distinzione importante da tenere a mente, soprattutto in questo momento storico dominato dai tool di AI generativa. Mentre i tool di vibe coding, come gli assistenti prompt-to-code, possono generare rapidamente codice funzionante da descrizioni in linguaggio naturale, non forniscono alcuna astrazione dal codice stesso; automatizzano la generazione di grandi volumi di codice, spesso sintatticamente corretto ma prolisso, incoerente e disconnesso da pattern architetturali o dal riutilizzo dei componenti.

Le piattaforme low code hanno un obiettivo opposto: ridurre al minimo la quantità di codice da scrivere, revisionare e mantenere nel ciclo di vita dell’applicazione. Attraverso la modellazione visiva, i componenti riutilizzabili, i connettori predefiniti e i vincoli di design-time, offrono un approccio strutturato e scalabile allo sviluppo applicativo.

Il vibe coding accelera la scrittura, le piattaforme low code accelerano l’ingegneria.

Il cuore di una strategia low code sostenibile non è la piattaforma in sé, ma il modello di governance che la accompagna. La governance dello sviluppo low code e no code deve essere un impegno interfunzionale: il team di software engineering può guidare il processo, ma dovrà includere persone provenienti da sicurezza, compliance e altri dipartimenti di business.

Il framework adattivo organizza le applicazioni in quattro zone, in base a due variabili: complessità dell’applicazione e criticità per il business.

Zona verde (sicura). Quando complessità e criticità sono basse, non servono molte policy e procedure che i citizen developer devono seguire. Questa zona è il punto di partenza ideale per la governance autonoma. Di default, tutti i citizen developer dovrebbero iniziare qui. Tipicamente, questa zona produce applicazioni di produttività come task manager, checklist, generatori di documenti o strumenti di tracciamento del tempo.

Quando complessità e criticità sono basse, non servono molte policy e procedure che i citizen developer devono seguire. Questa zona è il punto di partenza ideale per la governance autonoma. Di default, tutti i citizen developer dovrebbero iniziare qui. Tipicamente, questa zona produce applicazioni di produttività come task manager, checklist, generatori di documenti o strumenti di tracciamento del tempo. Zona gialla (supportata). Man mano che le applicazioni diventano più complesse e critiche per il business, servono più guardrail. In questa zona i citizen developer dovrebbero lavorare insieme al team di abilitazione e alla community of practice per co-creare funzionalità. I guardrail tipici includono: Controlli sull’accesso ai dati tramite permessi basati sui ruoli Classificazione dei dati per sensibilità (pubblico, interno, riservato) Version control e audit trail per gli aggiornamenti principali Logging e monitoring dell’utilizzo e delle performance

Man mano che le applicazioni diventano più complesse e critiche per il business, servono più guardrail. In questa zona i citizen developer dovrebbero lavorare insieme al team di abilitazione e alla community of practice per co-creare funzionalità. I guardrail tipici includono: Zona rossa (pericolo). Per applicazioni complesse e ad alta criticità, i rischi diventano seri. Le applicazioni devono passare attraverso il processo di review e rilascio dell’IT, con pipeline integrate con strumenti di sicurezza e revisioni da parte di team di sicurezza, compliance e business unit. Le aziende più prudenti possono preferire di vietare completamente lo sviluppo citizen nella zona rossa.

Per applicazioni complesse e ad alta criticità, i rischi diventano seri. Le applicazioni devono passare attraverso il processo di review e rilascio dell’IT, con pipeline integrate con strumenti di sicurezza e revisioni da parte di team di sicurezza, compliance e business unit. Le aziende più prudenti possono preferire di vietare completamente lo sviluppo citizen nella zona rossa. Zona nera (off limits). Per le applicazioni enterprise altamente complesse, lo sviluppo citizen non è consentito. L’IT deve mantenere la piena titolarità di queste applicazioni mission-critical.

Questo framework non è statico: determinare il giusto livello di governance per un’applicazione non è uno sforzo una tantum. Le applicazioni di successo che iniziano nella zona verde possono progredire verso la zona gialla man mano che servono audience più ampie o includono funzionalità più complesse. Il team di abilitazione o il comitato di governance dovrà rivalutare periodicamente la classificazione di ogni applicazione.

Una governance efficace richiede una struttura di supporto dedicata. È necessario creare uno o più team di abilitazione low code e no code per supportare ogni piattaforma adottata dall’azienda. Ogni team dovrebbe includere designer, sviluppatori professionisti, integratori e amministratori che si concentrano sulla rimozione degli ostacoli allo sviluppo.

Questi team svolgono tre funzioni principali:

sperimentano attivamente sulle piattaforme per identificarne i limiti e le lacune funzionali. costruiscono componenti riutilizzabili, connettori per servizi esterni, template di applicazione e processi di lifecycle management. definiscono gli standard qualitativi, che diventano la base delle best practice condivise con la community.

Man mano che il team di abilitazione costruisce più applicazioni e colma i gap della piattaforma, i citizen developer saranno significativamente più efficaci rispetto a quanto lo sarebbero se lasciati lavorare in autonomia. Questo successo costruisce fiducia e incoraggia un uso più ampio delle piattaforme, creando un caso di business per investimenti continui nello sviluppo citizen.

La misura chiave di successo del low code è il numero di applicazioni sviluppate dai citizen developer che raggiungono la zona gialla del framework adattivo, ovvero un utilizzo a livello di reparto.

La community of practice: scala il supporto

Il team di abilitazione può costruire le fondamenta, ma non può seguire ogni singolo citizen developer ogni giorno. Per scalare il supporto, serve un altro livello: la community of practice. Una community of practice è un forum in cui i citizen developer possono collaborare, fare domande, condividere conoscenze, best practice, idee e feedback. Questo gruppo volontario crea un senso condiviso di identità e scopo, dove i membri si impegnano a migliorare insieme.

La community produce materiali concreti:

Architetture di riferimento, template di applicazione e componenti comuni per vari casi d’uso.

Requisiti e linee guida su come progettare, sviluppare, integrare e distribuire applicazioni sulla piattaforma.

Un catalogo delle integrazioni disponibili con fonti dati esterne, strumenti di AI generativa e API.

Materiale formativo e guide pratiche per nuovi citizen developer o per chi vuole migliorare le proprie competenze.

L’AI generativa non sostituisce le piattaforme low code: le potenzia

In molte aziende circola oggi una domanda legittima: se gli strumenti di AI generativa possono generare codice funzionante da un prompt in linguaggio naturale, ha ancora senso investire nelle piattaforme low code?

La risposta è sì, e per ragioni strutturali. I principali vendor di piattaforme low code, come Microsoft Power Apps e OutSystems, stanno già integrando assistenti e agenti AI per accelerare lo sviluppo.

Power Apps Copilot può creare applicazioni con logica e modelli di dati a partire da una descrizione in linguaggio naturale, mentre OutSystems AI Mentor costruisce applicazioni full-stack basandosi su input di business contestuali. Mendix Maia suggerisce microflow ed entità di dati durante lo sviluppo, combinando la generazione basata su prompt con il perfezionamento drag-and-drop.

Il punto chiave è che l’AI generativa, usata senza i guardrail delle piattaforme low code, introduce rischi nuovi. La GenAI introduce rischi di sicurezza, qualità e compliance quando viene usata senza supervisione. Le piattaforme low code aiutano a mitigare questi rischi fornendo meccanismi di governance come controlli di accesso, audit log e framework di validazione integrati.

Un esempio, italiano,concreto di questa convergenza è XRCopilot di Hevolus by Microsoft AI Foundry, piattaforma agentica no-code nativa su Azure che orchestra più agenti AI simultaneamente integrando playbook, documentazione aziendale e contenuti formativi direttamente da Microsoft 365.

A differenza dei classici chatbot, XRCopilot abilita esperienze su video, avatar 3D e ambienti XR con governance centralizzata, riducendo attivamente i rischi legati alla Shadow AI. È un segnale preciso di dove sta andando il mercato: piattaforme no-code e low code che non si limitano ad accelerare lo sviluppo, ma incorporano l’orchestrazione agentica come funzione nativa, mantenendo il controllo sull’intera catena di esecuzione.

Il pattern ottimale che emerge è quello del “prompt, refine, deploy“: si parte da un prompt conversazionale per generare l’applicazione, si affina nell’ambiente visuale della piattaforma per integrazioni e UX, poi si passa agli sviluppatori professionisti per performance e sicurezza. Questo approccio accelera la consegna e allarga il pool dei contributor includendo analisti di business, liberando gli ingegneri senior per concentrarsi su architettura e scalabilità.

Le piattaforme low code come launchpad per gli agenti AI

C’è una dimensione ancora più strategica che i leader aziendali non possono ignorare. Le piattaforme enterprise low code offrono il percorso più rapido e sicuro per implementare AI agentici. Mentre le tecnologie alternative offrono un maggiore controllo, mancano della democratizzazione, della velocità e della sicurezza necessarie per l’implementazione degli agenti.

Le piattaforme low code rispondono a questa esigenza con caratteristiche specifiche:

Connettori enterprise profondi per integrare sistemi esistenti senza sforzo

Livelli di astrazione del modello per un cambio rapido di LLM in produzione

Esecuzione governata per l’isolamento degli accessi API

Policy di monitoring e utilizzo per il controllo dei comportamenti agentici

Controlli di qualità come agent behavior tracing e drift detection

I principali vendor internazionali si stanno già muovendo in questa direzione. Microsoft, Salesforce e ServiceNow hanno recentemente aggiunto alle loro piattaforme capacità per sviluppare e gestire agenti AI: Agent Builder in Microsoft Power Apps, la piattaforma Agentforce di Salesforce e Agent Orchestrator di ServiceNow.

Le piattaforme low code non sono uno strumento per aggirare l’IT. Sono uno strumento per ridisegnare il contratto tra IT e business, distribuendo la capacità di costruire soluzioni a chi conosce meglio i problemi operativi, con le garanzie necessarie perché questo avvenga in modo sicuro e sostenibile.

Questo richiede governance adattiva, non governance rigida. Richiede team di abilitazione che costruiscano fondamenta, non custodi che filtrano le richieste. Richiede community che condividono conoscenza, non silos che la concentrano.

E richiede, soprattutto, la consapevolezza che l’AI generativa non cambia questa logica, la amplifica. Più capacità significa più responsabilità di governarla. Le piattaforme low code enterprise sono oggi la risposta più matura a questa sfida: non perché eliminino la complessità, ma perché la rendono gestibile, distribuita e scalabile.

Il vantaggio competitivo, nei prossimi anni, non andrà alle aziende con i migliori sviluppatori, andrà a quelle che sapranno mettere nelle mani dei propri utenti di business gli strumenti giusti, con i guardrail giusti, al momento giusto.