Sviluppare software significa pensare creativamente: immaginare strutture, prevedere scenari, costruire architetture che sappiano resistere al tempo. Significa conoscere la sintassi dei linguaggi, e padroneggiare le tecniche che permettono di piegarli a forme di espressione che risolvano problemi reali. Significa usare schemi e modelli per dare coerenza a sistemi complessi. Significa, soprattutto, prendere decisioni strategiche: scegliere oggi soluzioni che determineranno la solidità e la manutenibilità di un progetto negli anni a venire.
approfondimento
Guida al Vibe coding: cos’è e quali tool usare
Con questo nuovo paradigma di sviluppo software la programmazione cambia: il programmatore si concentra sull’intento e sulla logica di alto livello; l’AI traduce l’intento in codice, diventando un partner strategico. Analizziamo in dettaglio questo nuovo approccio, dai tool indispensabili alle sfide concrete per gli sviluppatori