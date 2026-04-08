Negli ultimi dieci anni, l’adozione dell’intelligenza artificiale in azienda è stata frenata da una barriera all’ingresso insormontabile per la maggior parte delle PMI e dei dipartimenti non tecnici: la scarsità di data scientist. Costruire modelli predittivi richiedeva competenze avanzate in statistica, calcolo tensoriale e linguaggi di programmazione complessi. Questo ha relegato le previsioni basate sui dati a pochi progetti pilota ad alto budget, lasciando la maggior parte delle decisioni aziendali in balia dell’intuito manageriale o di fogli di calcolo statici.
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No-code machine learning: la democratizzazione della funzione predittiva
Il no-code machine learning abbatte le barriere tecniche, permettendo agli analisti di business di creare modelli predittivi tramite interfacce visuali. Automatizzando processi complessi di data science, le aziende possono prevedere il churn rate dei clienti e ottimizzare il forecasting del fatturato. Questa tecnologia democratizza l’accesso ai dati, trasformando l’intuizione manageriale in previsioni matematiche per decisioni rapide ed efficaci
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