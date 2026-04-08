No-code machine learning: la democratizzazione della funzione predittiva

Negli ultimi dieci anni, l’adozione dell’intelligenza artificiale in azienda è stata frenata da una barriera all’ingresso insormontabile per la maggior parte delle PMI e dei dipartimenti non tecnici: la scarsità di data scientist. Costruire modelli predittivi richiedeva competenze avanzate in statistica, calcolo tensoriale e linguaggi di programmazione complessi. Questo ha relegato le previsioni basate sui dati a pochi progetti pilota ad alto budget, lasciando la maggior parte delle decisioni aziendali in balia dell’intuito manageriale o di fogli di calcolo statici.