Physical AI, perché la robotica entra in una nuova fase industriale

Per anni l’intelligenza artificiale ha lavorato soprattutto sui dati: testi, immagini, codice, previsioni. La physical ai sposta il baricentro. Non si limita a suggerire, classificare o generare. Osserva l’ambiente, interpreta istruzioni, prende decisioni e agisce nel mondo fisico attraverso robot, sistemi mobili, bracci industriali, esoscheletri e macchine autonome. È questo il passaggio che il Capgemini Research Institute descrive come punto di svolta per la robotica industriale e di servizio.