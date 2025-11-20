In un passato recente, l’adozione dell’AI nelle operazioni aziendali era motivata soprattutto dall’efficienza e dalla riduzione dei costi. Oggi lo scenario è profondamente cambiato: le organizzazioni più avanzate usano l’AI per potenziare le capacità umane nei task quotidiani (task augmentation) e automatizzare processi complessi in modi prima impensabili.
L’AI ridisegna le operation aziendali: automazione avanzata e task augmentation
Dalla supply chain al marketing, dalla manutenzione predittiva al customer service: l’AI viene utilizzata non solo per tagliare i costi, ma per creare nuovi flussi di valore. Grazie a task augmentation e automazione evoluta, l’AI accelera il time-to-market, aumenta l’accuratezza delle decisioni e rivoluziona i workflow operativi
