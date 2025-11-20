Intelligenza Artificiale News Realtà Virtuale (XR) Quantum computing

applicazioni

L’AI ridisegna le operation aziendali: automazione avanzata e task augmentation

Home Intelligenza Artificiale
Indirizzo copiato

Dalla supply chain al marketing, dalla manutenzione predittiva al customer service: l’AI viene utilizzata non solo per tagliare i costi, ma per creare nuovi flussi di valore. Grazie a task augmentation e automazione evoluta, l’AI accelera il time-to-market, aumenta l’accuratezza delle decisioni e rivoluziona i workflow operativi

Pubblicato il 20 nov 2025
AI operation

In un passato recente, l’adozione dell’AI nelle operazioni aziendali era motivata soprattutto dall’efficienza e dalla riduzione dei costi. Oggi lo scenario è profondamente cambiato: le organizzazioni più avanzate usano l’AI per potenziare le capacità umane nei task quotidiani (task augmentation) e automatizzare processi complessi in modi prima impensabili.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

L
Fabio Lalli

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Manutenzione predittiva e AI

  • Data Analytics

    Manutenzione predittiva e Intelligenza Artificiale: ecco come cambia il settore dei trasporti

    20 Gen 2025

    di Riccardo Gentilucci

    Condividi
  • robot generalisti

  • ROBOTICA

    L’evoluzione dei robot generalisti: come l’AI ridisegna il futuro dell’automazione

    21 Mag 2025

    di Piero Zanchi

    Condividi
  • Railroad,Traffic,And,Technology,Concept.,Its,(intelligent,Transport,Systems).,Mobility

  • Applicazioni

    Manutenzione ferroviaria intelligente: il ruolo chiave dell’AI

    30 Apr 2025

    di Riccardo Gentilucci

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x