Brand Voice Cloning: applicazioni aziendali della sintesi vocale avanzata

Nell’era del sovraccarico visivo, l’audio sta riconquistando una posizione di primato nell’economia dell’attenzione. La crescita esponenziale dei podcast e degli audiolibri dimostra che gli utenti, saturi di schermi, preferiscono sempre più consumare informazioni in modalità “eyes-free” (mentre guidano, viaggiano o fanno altro). Tuttavia, per le aziende, produrre contenuti audio di alta qualità è sempre stato un processo lento e costoso, vincolato alla disponibilità fisica di speaker professionisti o dirigenti.