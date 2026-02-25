Nell’era del sovraccarico visivo, l’audio sta riconquistando una posizione di primato nell’economia dell’attenzione. La crescita esponenziale dei podcast e degli audiolibri dimostra che gli utenti, saturi di schermi, preferiscono sempre più consumare informazioni in modalità “eyes-free” (mentre guidano, viaggiano o fanno altro). Tuttavia, per le aziende, produrre contenuti audio di alta qualità è sempre stato un processo lento e costoso, vincolato alla disponibilità fisica di speaker professionisti o dirigenti.
Brand Voice Cloning: applicazioni aziendali della sintesi vocale avanzata
Il voice cloning basato su intelligenza artificiale trasforma la voce in un asset strategico per le aziende, rendendo scalabili podcast, formazione e comunicazione interna. A differenza del TTS standard, replica identità ed emotività reali. Offre vantaggi in coerenza e accessibilità, ma richiede governance, consenso esplicito e misure di sicurezza contro deepfake e frodi vocali
