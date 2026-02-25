Intelligenza Artificiale AI Leader AI Generativa Robotica Normative Sicurezza

Brand Voice Cloning: applicazioni aziendali della sintesi vocale avanzata

Il voice cloning basato su intelligenza artificiale trasforma la voce in un asset strategico per le aziende, rendendo scalabili podcast, formazione e comunicazione interna. A differenza del TTS standard, replica identità ed emotività reali. Offre vantaggi in coerenza e accessibilità, ma richiede governance, consenso esplicito e misure di sicurezza contro deepfake e frodi vocali

Pubblicato il 25 feb 2026
Giovanni Masi

Computer science engineer

voice cloning

Nell’era del sovraccarico visivo, l’audio sta riconquistando una posizione di primato nell’economia dell’attenzione. La crescita esponenziale dei podcast e degli audiolibri dimostra che gli utenti, saturi di schermi, preferiscono sempre più consumare informazioni in modalità “eyes-free” (mentre guidano, viaggiano o fanno altro). Tuttavia, per le aziende, produrre contenuti audio di alta qualità è sempre stato un processo lento e costoso, vincolato alla disponibilità fisica di speaker professionisti o dirigenti.

Giovanni Masi
Giovanni Masi
Computer science engineer

Ingegnere informatico e dell’automazione, specializzato in cybersecurity e intelligenza artificiale, con oltre vent’anni di esperienza nel settore dell’Information Technology. Ha sviluppato competenze avanzate nella progettazione e nello sviluppo di architetture software, nella gestione di infrastrutture IT complesse, nell’implementazione di strategie di sicurezza informatica e nella creazione di modelli di intelligenza artificiale.

È Presidente della Commissione per l’intelligenza artificiale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone e Vice Delegato del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione – C3i, dove fa parte anche del Gruppo di Lavoro AI (GTL AI).

Nell’ambito dell’Ordine ha ideato e condotto numerosi seminari ed è autore e docente dei corsi:

  • Intelligenza Artificiale per Ingegneri
  • Intelligenza Artificiale Generativa
  • Prompt Engineering.

Svolge attività accademica come cultore della materia presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università eCampus e ha tenuto seminari sull’intelligenza artificiale presso la Pontificia Università Antonianum.

Autore di numerosi articoli scientifici e divulgativi, si occupa di Generative AI e delle sue applicazioni professionali. Ha partecipato a progetti di ricerca avanzata, tra cui:

• BioGene, iniziativa supportata da NASA GeneLab per l’analisi genomica di esperimenti spaziali tramite AI

• Uno studio con l’Università Ben Gurion del Negev (Israele) sulla classificazione del livello di ossidazione degli oli mediante modelli intelligenti.

Attualmente concentra la sua attività sullo sviluppo e lo studio dei Large Language Models (LLM), con particolare attenzione alle applicazioni innovative dell’Intelligenza Artificiale Generativa in ambito tecnico e industriale.

