Capgemini, Mistral AI e SAP si alleano per portare l’AI generativa nei settori regolamentati

Capgemini ha annunciato l’estensione della sua collaborazione con Mistral AI, realtà di punta nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale, e SAP, leader mondiale nei software gestionali. L’obiettivo della partnership è ambizioso: fornire soluzioni di AI generativa personalizzate, sicure e scalabili, specificamente pensate per supportare le organizzazioni che operano in contesti regolamentati, come i servizi finanziari, la pubblica amministrazione, il settore dell’aerospazio e difesa, l’energia e i servizi pubblici.

“Questa nuova collaborazione tra Capgemini, Mistral AI e SAP apre la strada a nuovi casi d’uso ad alto valore aggiunto per le organizzazioni che desiderano potenziare le proprie operations con le capacità dell’AI generativa,” ha dichiarato Marjorie Janiewicz, membro dell’Executive Board di Mistral AI e Global Head of Revenue.

Capgemini, Mistral AI e SAP: sicurezza, affidabilità e sostenibilità al centro della proposta

Le soluzioni sviluppate sfrutteranno i modelli avanzati, multilingue e personalizzabili di Mistral AI, integrati all’interno della SAP Business Technology Platform (BTP), anche in modalità self-hosted. Questa architettura permette alle aziende di adottare l’AI generativa senza compromettere la sicurezza dei dati, elemento cruciale per settori soggetti a normative stringenti.

“Come partner di fiducia nella trasformazione tecnologica e del business, Capgemini si impegna ad aiutare i clienti a rinnovare i processi aziendali critici tramite un’adozione sicura e mirata dell’AI,” ha dichiarato Fernando Alvarez, chief strategy and development officer e membro del Group Executive Board di Capgemini.

Capgemini, Mistral AI e SAP: più di 50 casi d’uso

Elemento distintivo della collaborazione è la disponibilità di una libreria con oltre 50 casi d’uso aziendali, molti dei quali già validati da SAP e basati sui modelli di Mistral AI. I casi sono classificati per settore e per processo aziendale e sono stati progettati secondo criteri di AI responsabile ed etica, con meccanismi di governance e conformità normativa.

Tra i casi d’uso già attivi:

Aerospazio e difesa : tecnologie avanzate al servizio degli operatori sul campo, per identificare e correggere rapidamente le non conformità.

: tecnologie avanzate al servizio degli operatori sul campo, per identificare e correggere rapidamente le non conformità. Energia e servizi pubblici : droni per la manutenzione predittiva e la generazione di insight operativi.

: droni per la manutenzione predittiva e la generazione di insight operativi. Multi-settore: acquisti indiretti intelligenti per scegliere prodotti vantaggiosi da fornitori differenti in modo semplice e veloce.

AI per migliorare resilienza, efficienza e customer experience

L’AI generativa, integrata nei sistemi SAP, consente alle imprese di rafforzare la resilienza aziendale, simulando scenari, rispondendo rapidamente a crisi e ottimizzando i processi decisionali. Il valore dell’AI emerge anche nella personalizzazione dell’esperienza cliente, nella flessibilità della supply chain e nell’integrazione di servizi digitali nei prodotti, con benefici tangibili su ricavi ed efficienza.

“Con SAP Business Technology Platform come base sicura e scalabile, permettiamo alle organizzazioni, in particolare a quelle regolamentate, di adottare l’intelligenza artificiale con fiducia, rapidità ed efficacia, generando un reale valore per il business,” ha spiegato Thomas Saueressig, membro dell’Executive board di SAP SE, Customer Services & Delivery.

SupplierGPT: un caso concreto di co-innovazione

Tra gli esempi più rappresentativi di questa collaborazione, spicca SupplierGPT, un assistente AI sviluppato da Capgemini insieme a Brose, uno dei maggiori fornitori del settore automotive. Si tratta di una piattaforma digitale centralizzata che ha trasformato radicalmente la collaborazione con la rete globale di fornitori dell’azienda, migliorando l’onboarding e la gestione delle attività.

“Insieme a Capgemini, siamo riusciti a trasformare l’idea di SupplierGPT in una soluzione concreta nel giro di poche settimane. Questa piattaforma consente l’integrazione immediata delle ultime innovazioni e supporta un rapido time-to-market grazie ai servizi di AI integrati in SAP BTP,” ha dichiarato Michael Seifert, business product owner Brose supplier Portal di Brose Fahrzeugteile.

Riconoscimenti e premi per Capgemini

Il valore di questo approccio ha trovato riscontro anche a livello internazionale: Capgemini ha ricevuto il SAP Pinnacle Award 2025 for Business AI Innovation, nella categoria Customer AI Use Case. Si tratta di un riconoscimento attribuito ai partner SAP che si sono distinti per l’innovazione e la capacità di trasformare l’AI in valore concreto per i clienti.

Un premio che sottolinea la leadership di Capgemini nell’adozione dell’AI generativa, la solidità delle sue partnership strategiche e la capacità di realizzare soluzioni che coniugano tecnologia, sicurezza e sostenibilità.

Un nuovo standard per l’adozione dell’AI nei contesti regolamentati

In sintesi, la collaborazione tra Capgemini, Mistral AI e SAP rappresenta un modello virtuoso per portare l’intelligenza artificiale generativa nei settori più esigenti in termini di sicurezza e compliance. Il mix tra modelli avanzati, infrastruttura robusta e casi d’uso concreti mostra come l’AI possa essere adottata in modo responsabile, accessibile e con un impatto positivo duraturo per le imprese.