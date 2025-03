Mistral, la maggiore startup europea di AI, corre spinta dal vento del trumpismo

Nel mezzo della “tempesta transatlantica” innescata dall’ascesa alla presidenza di Donald Trump e della sua “corte” di big-tech (da xAI di Musk a Meta), le aziende europee, come la startup francese Mistral, potrebbero ottenere inaspettati benefici.

Fondata nel 2023 da Arthur Mensch, enfant prodige, insieme a ex ricercatori di Meta e Google DeepMind, Mistral valeva circa 5,8 miliardi di euro a giugno 2024, quando ha raccolto fondi l’ultima volta, ed è la startup di intelligenza artificiale più quotata d’Europa.

Mistral, 16 modelli negli ultimi 18 mesi

Mistral ha sfornato rapidamente modelli di base, rilasciandone 16 negli ultimi 18 mesi. Questi spaziano da sistemi specializzati come Codestral, Mathstral e Pixtral per la codifica, la matematica e il riconoscimento delle immagini, come suggeriscono i loro nomi, a modelli di uso generale, di cui l’ultimo, Mistral Small 3, è stato rilasciato a gennaio. Allo stesso tempo, non si può confondere l’azienda con un laboratorio di alto livello. La sua valutazione è di un ordine di grandezza inferiore a quella dei rivali americani come OpenAI, Anthropic e xAI; quest’ultimo mira a raccogliere più soldi in un singolo round dell’intero valore di Mistral. Anche i suoi modelli sono decisamente nella media.

L’azienda ha rilasciato modelli come Mistral 7B con 7,3 miliardi di parametri, che sono riconosciuti per le loro prestazioni superiori nei benchmark.

Il settore ha innumerevoli classifiche, che tracciano competenze che vanno dalla conoscenza generale alla capacità di codifica, e i modelli di Mistral sono apparsi in cima a pochissime. Quindi Mistral ha cercato di farsi un nome competendo in modo più obliquo. Ad esempio, molti dei suoi modelli sono open source: chiunque può scaricarli e utilizzarli senza esplicita autorizzazione, gratuitamente.

Altri vengono rilasciati con la licenza di “ricerca” della società stessa; gli utenti commerciali devono pagarli, gli hobbisti e gli hacker possono giocarci liberamente. Spesso rilascia modelli con solo un collegamento senza parole a un file BitTorrent per il download, con la spiegazione completa in seguito. Questo approccio ha attirato l’attenzione e anche gli imitatori.

Il riscatto di Mistral con Le Chat

Quando la cinese DeepSeek ha fatto irruzione sulla scena, all’inizio di quest’anno, ha utilizzato lo stesso manuale in tre parti. Fino a poco tempo fa, Mistral sembrava destinata a diventare un danno collaterale nella battaglia tra America e Cina per il dominio dell’AI.

Con i dirigenti americani che sostenevano che gli utenti si trovavano di fronte a una scelta tra un’AI “democratica” o “autocratica” e modelli cinesi che offrivano prestazioni economiche a chi non era interessato alla geopolitica, l’azienda francese è stata messa alle strette. Circolavano voci di una potenziale vendita, ma il capo di Mistral le ha liquidate bruscamente in diretta televisiva a gennaio. L’azienda si stava dirigendo verso un’IPO, ha detto, citando una crescita “enorme”.

Se così fosse, si chiedevano gli scettici, perché passava così tanto tempo nella Silicon Valley?



Ma a febbraio le cose hanno iniziato a cambiare. Mistral ha rilasciato Le Chat, un assistente a pagamento in stile ChatGPT. Il servizio si distingue per la sua velocità: basato su chip di Cerebras, una startup americana, risponde in modo incredibilmente rapido rispetto alla concorrenza. La sua app ha totalizzato 1 milione di download nei primi dieci giorni.

Le Chat offre funzionalità come la navigazione web, l’analisi dei dati, la generazione di immagini e le risposte flash, rendendola una soluzione competitiva nel mercato degli assistenti AI.

Le Chat Web Search

Guarda questo video su YouTube

Mistral, il patriottismo può giocare un ruolo importante

Ha un altro aspetto a suo favore: la geografia. “Le Chat est français”, recita una recensione a cinque stelle della versione francese dell’app, sostenendo che vale la pena sopportare un servizio leggermente meno efficiente per evitare le offerte americane e cinesi. Lo stesso ragionamento potrebbero farlo altre nazioni europee che non hanno ancora sviluppato propri modelli di AI generativa.

L’elenco dei clienti di Mistral suggerisce che anche gli utenti più noti, seppur meno espansivi, sono aperti a un po’ di sventolamenti di bandiere. È dominata da giganti francesi come BNP Paribas e la società di telecomunicazioni Orange.

Tuttavia, il solo orgoglio nazionale non basta. Il fatturato annuale di Mistral è di soli 30 milioni di euro, appena lo 0,5% della sua vertiginosa valutazione, secondo Sifted, una pubblicazione tecnologica. Ma poiché il numero di modelli di intelligenza artificiale cresce e la differenza tra i migliori si riduce ulteriormente, un pizzico di patriottismo potrebbe essere sufficiente per far continuare a far entrare i soldi e far girare i modelli.

Vista anche la politica dei dazi introdotta da Trump, l’Italia farebbe bene a seguire il modello francese, creando una propria intelligenza artificiale slegata dai modelli americani e cinesi. ■