AI Act: l’Ue potrebbe alleggerire il Regolamento sotto la pressione dell’industria

Gli artefici dell’AI Act, la legge più ambiziosa al mondo per regolamentare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, lanciano un appello urgente a Bruxelles: stop ai tentativi di indebolirne i contenuti. In una lettera inviata alla commissaria europea per il Digitale, Henna Virkkunen, alcuni dei principali europarlamentari coinvolti nella stesura della normativa denunciano come “pericolose” le mosse in corso per rendere alcune parti della legge meno vincolanti.