AI Act, l’Ue adotta nuove regole per un gruppo consultivo scientifico indipendente di esperti

La Commissione Europea ha adottato nuove regole per un gruppo consultivo scientifico indipendente di esperti di intelligenza artificiale, come previsto dall’AI Act. Questo panel avrà il compito di supportare l’Ufficio AI e le autorità nazionali nell’implementazione e applicazione della legislazione, fornendo consulenza tecnica su questioni esecutive e segnalando potenziali rischi legati ai modelli AI di uso generale. Un atto esecutivo è stato adottato per delineare la creazione e le procedure operative del panel, e il passo successivo prevede l’avvio di una call per selezionare esperti qualificati.

Codice di pratica AI: pubblicazione del terzo e ultimo draft

Gli esperti indipendenti hanno pubblicato il terzo e ultimo draft del Codice di Pratica per l’AI di uso generale, con una struttura semplificata e impegni affinati. Questo include impegni sulla trasparenza e il copyright, applicabili a tutti i fornitori di modelli AI, e 16 impegni aggiuntivi per quelli classificati come rischiosi.

Un sito interattivo è stato creato per facilitare il feedback degli stakeholder, con il codice finale atteso a maggio, come strumento di conformità per l’AI Act.

Analisi: reazioni nazionali e azioni legali

Spagna: sanzioni per contenuti AI non etichettati

Il governo spagnolo ha approvato un disegno di legge che impone severe sanzioni alle aziende che non etichettano correttamente i contenuti generati dall’AI, classificando tale mancata etichettatura come un “reato grave”. La legge richiede l’approvazione parlamentare e prevede multe fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato globale.

Francia: azione legale contro Meta

Diversi enti editoriali francesi hanno intentato una causa contro Meta per l’uso non autorizzato di opere protette da copyright per addestrare i suoi sistemi AI generativi, in violazione dell’AI Act. Gli editori chiedono la rimozione dei dati non autorizzati e compensazioni per gli autori coinvolti.

Opinioni degli esperti: AI Act tra critiche e collaborazioni

Arthur Mensch, CEO di Mistral AI, ha descritto l’AI Act come prematuro ma fattibile, sottolineando le sfide di implementazione e la necessità di una trasformazione aziendale più ambiziosa in Europa. Ha evidenziato la frammentazione del mercato europeo come una sfida significativa, suggerendo che la consolidazione dei grandi attori tech potrebbe essere vantaggiosa.

Relazioni transatlantiche: le sfide con Washington

Un gruppo di politici dell’UE ha visitato Washington per contrastare le critiche dell’amministrazione Trump alle regolamentazioni digitali europee. La delegazione ha affrontato le accuse di censura e misure anti-americane, cercando di spiegare gli obiettivi delle leggi europee sulla tecnologia ai membri del Congresso degli Stati Uniti.