PricewaterhouseCoopers, colosso Usa della contabilità e della consulenza, intende investire 1 miliardo di dollari in tecnologie di intelligenza artificiale (AI) generativa nelle sue attività nei prossimi tre anni, collaborando con Microsoft Corp. e con il produttore di ChatGPT, OpenAI, per automatizzare alcuni aspetti dei suoi servizi fiscali, di revisione e di consulenza.

Il gigante della contabilità e della consulenza ha dichiarato che l’investimento pluriennale, annunciato il 26 aprile, comprende finanziamenti per assumere altri lavoratori nel campo dell’AI e per formare il personale esistente, puntando al contempo ai produttori di software per l’AI per potenziali acquisizioni.

Per PricewaterhouseCoopers, “l’obiettivo non è solo quello di sviluppare e incorporare l’AI generativa nel proprio stack tecnologico e nelle piattaforme di servizi ai clienti, ma anche di fornire consulenza ad altre aziende su come utilizzare al meglio l’AI generativa, aiutandole a costruire questi strumenti”, ha dichiarato Mohamed Kande, vicepresidente e co-leader di PwC per le soluzioni di consulenza negli Stati Uniti e leader della consulenza globale.

Kande ha dichiarato che l’azienda pagherà per accedere al modello linguistico GPT-4 di OpenAI, il software sottostante che gestisce ChatGPT, per costruire ed eseguire applicazioni nel cloud Azure di Microsoft. Mentre ChatGPT è uno strumento online gratuito, OpenAI fa pagare gli sviluppatori per accedere al suo modello linguistico e creare i propri strumenti software.

L’AI per gestire l’azienda in modo più efficiente

Una volta che i modelli saranno stati completamente addestrati e testati, Kande prevede che la tecnologia potrà essere utilizzata per redigere rapidamente relazioni e preparare documenti di conformità, analizzare e valutare strategie aziendali, identificare inefficienze nelle operazioni o creare materiali di marketing e campagne di vendita, oltre a molte altre applicazioni.

“Si tratta di utilizzare l’intelligenza artificiale generativa per gestire l’azienda in modo più efficiente”, ha dichiarato Kande. “Abbracciare questa tecnologia è fondamentale”.

Eric Boyd, vicepresidente della piattaforma AI di Microsoft, ha dichiarato che la mossa consentirà a PwC di accedere agli strumenti di AI generativa di OpenAI con l’aggiunta della conformità e della sicurezza dei dati del servizio di cloud computing Azure. Microsoft stessa ha annunciato un investimento pluriennale e multimiliardario in OpenAI.

Boyd ha dichiarato che più di mille organizzazioni, tra cui startup e multinazionali, stanno utilizzando gli strumenti OpenAI nel cloud di Microsoft in settori quali l’assistenza clienti, l’intelligenza artificiale conversazionale, la sintesi, l’assistenza alla scrittura e la personalizzazione, “ottenendo approfondimenti dai dati tramite ricerca, estrazione e classificazione”.

Interessate all’AI generativa anche KPMG e Ernst & Young

Anche altre grandi società di contabilità, tra cui KPMG ed Ernst & Young stanno investendo nell’AI generativa. Intuit, proprietaria di TurboTax, sta ad esempio costruendo un proprio modello linguistico di AI generativa per la gestione finanziaria, addestrato sulla base di anni di interazioni con i suoi clienti commerciali, ha dichiarato l’azienda.

Secondo gli analisti, la contabilità, la preparazione delle tasse, la revisione contabile e altri servizi finanziari sono settori maturi per l’AI generativa.

“L’AI generativa offre molti casi d’uso interessanti per aziende come questa”, ha dichiarato Rowan Curran, analista della società di ricerca informatica Forrester Research che si occupa di scienza dei dati, apprendimento automatico, intelligenza artificiale e computer vision.

In un sondaggio condotto dalla società di ricerche di mercato Enterprise Technology Research su circa 500 responsabili IT aziendali, il 53% ha dichiarato di voler valutare, utilizzare o allocare ulteriori risorse alla tecnologia ChatGPT di OpenAI: un record per qualsiasi singolo fornitore di tecnologia, ha dichiarato Erik Bradley, Chief Strategist di ETR. Secondo l’indagine, le società di consulenza e di servizi alle imprese, insieme alle istituzioni educative, sono i settori leader per quanto riguarda i piani di valutazione e utilizzo dell’AI generativa e dei modelli linguistici di grandi dimensioni.

Spesa in AI generativa in crescita del 32% annuo fino al 2026

In tutti i settori, la spesa nel mercato globale dell’AI generativa dovrebbe raggiungere i 42,6 miliardi di dollari entro la fine dell’anno, crescendo a un tasso annuo composto del 32% fino a raggiungere i 98,1 miliardi di dollari entro il 2026, secondo la società di analisi di mercato PitchBook Data Inc.

Pur riconoscendo i vantaggi, Mark D. McDonald, analista senior director della società di ricerca e consulenza informatica Gartner ha affermato che l’uso dell’AI generativa in settori come la preparazione delle tasse richiede la convalida da parte di un professionista. Potrebbe creare problemi di conformità. “Fare riferimento a un algoritmo come motivazione per le decisioni fiscali non è una scusa che i revisori accetteranno”, ha affermato McDonald.

Kande ha dichiarato che PwC non intende sostituire i lavoratori con l’AI generativa, ma piuttosto ottimizzare il loro lavoro automatizzando le attività ripetitive che richiedono tempo. “Abbiamo 65mila persone negli Stati Uniti”, ha detto a proposito delle attività statunitensi dell’azienda. “Non lasceremo indietro nessuno. Sarà uno sport di squadra”. Naturalmente, c’è da augurarsi che questi buoni propositi e questi intenti siano mantenuti nel tempo.