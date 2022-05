Una società spin-off del Massachusetts Institute of Technology è il nuovo partner tecnologico dell’azienda di robotica italiana. Obiettivo della collaborazione: sviluppo congiunto di nuovi prodotti e servizi di robotica, per i quali Oversonic svilupperà nuovi diritti di proprietà intellettuale [...]

Oversonic Robotics e Barrett Technology hanno siglato un accordo per lo sviluppo congiunto di tecnologie robotiche all’avanguardia e il supporto reciproco nella penetrazione all’interno dei rispettivi mercati di riferimento. La startup brianzola, prima azienda Made in Italy a portare sul mercato un robot umanoide cognitivo (RoBee), ha individuato nell’azienda Usa, nata nel 1988 da una costola del Massachusetts Institute of Technology, il partner ideale per uno scambio di tecnologie, know-how e competenze manageriali tra i rispettivi team di R&D, volto ad accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi nel campo della robotica cognitivo umanoide, per il quale Oversonic svilupperà nuovi diritti di proprietà intellettuale.

Prima azienda al mondo a introdurre sistemi robotici in grado di interagire con le persone, Barrett Technology è stata creata 30 anni fa da Bill Townsend, pioniere con una laurea in ingegneria e un dottorato di ricerca presso l’Artificial Intelligence Laboratory del MIT (ora CSAIL). Ha registrato una dozzina di brevetti rilasciati negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone ed è stato insignito del prestigioso Joseph Engelberger Award nel 2003 dalla Robotic Industries Association per il primo braccio robotico dotato di percezione aptica, il WAM (Whole Arm Manipulation). Questo sistema è stato progressivamente perfezionato nel corso degli anni ’90 da Barrett, grazie in parte agli investimenti garantiti da agenzie governative come DoE, NASA e NSF. Questo lavoro ha permesso alla sua azienda di diventare un designer leader di braccia e mani robotiche, con i suoi prodotti presenti in 18 paesi in 6 continenti.

“Integrare la nostra tecnologia robotica con il robot umanoide di Oversonic Robotics sarà un grande balzo in avanti”, ha affermato Bill Townsend, fondatore e presidente di Barrett Technology.

“Con Barrett abbiamo l’opportunità di evolvere più rapidamente molte delle funzionalità che i nostri sistemi robotici – afferma Fabio Puglia, fondatore e presidente di Oversonic – utilizzano nelle attività in cui vengono applicati, sia nelle industrie che nelle strutture sanitarie. In generale, siamo uniti da una comprensione comune dell’innovazione tecnologica e da una visione del progresso che avvicina sempre di più le macchine alle persone in modo collaborativo”.