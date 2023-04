Tongyi Qianwen sarà inizialmente integrato in DingTalk, l'app di messaggistica sul posto di lavoro: può essere utilizzato per riassumere le note delle riunioni, scrivere e-mail e redigere proposte commerciali. Sarà anche aggiunto a Tmall Genie, l'assistente vocale di Alibaba per essere poi integrato in tutte le app dell'azienda. Intanto, Pechino scrive nuove regole per l’uso dell’AI [...]

Pierluigi Sandonnini giornalista

Si chiama Tongyi Qianwen il modello di intelligenza artificiale generativa realizzato dal colosso cinese Alibaba Group per fare concorrenza a ChatGPT. Il modello sarà inizialmente integrato in DingTalk, l’app di messaggistica sul posto di lavoro di Alibaba e può essere utilizzato per riassumere le note delle riunioni, scrivere e-mail e redigere proposte commerciali. Sarà anche aggiunto a Tmall Genie, l’assistente vocale di Alibaba, che ha dichiarato che sarà integrato in tutte le app dell’azienda nel prossimo futuro.

La presentazione del nuovo modello di AI generativa è stata subito seguita dalla pubblicazione da parte del governo di una bozza di regole che delineano come dovrebbero essere gestiti i servizi di intelligenza artificiale generativa.

Cosa può fare Tongyi Qianwen di Alibaba

In una dimostrazione, il modello di linguaggio di grandi dimensioni AI Tongyi Qianwen – che significa “verità da mille domande” – ha redatto lettere di invito, pianificato itinerari di viaggio e consigliato agli acquirenti i tipi di trucco da acquistare.

La tecnologia “porterà grandi cambiamenti al modo in cui produciamo, al modo in cui lavoriamo e al modo in cui viviamo le nostre vite”, ha detto il CEO Daniel Zhang all’evento in diretta streaming.

I modelli di intelligenza artificiale come Tongyi Qianwen sono “il quadro generale per rendere l’intelligenza artificiale più popolare in futuro”, ha aggiunto.

L’unità cloud del gigante cinese di Internet prevede di aprire Tongyi Qianwen ai clienti in modo che possano costruire i propri modelli linguistici personalizzati di grandi dimensioni; le registrazioni sono iniziate già lo scorso 7 aprile.

Le regole della Cyberspace Administration of China

La bozza di regole pubblicata dalla Cyberspace Administration of China afferma che il paese sostiene l’innovazione e la divulgazione della tecnologia, ma i contenuti generati devono aderire ai “valori socialisti fondamentali” e alle leggi sulla sicurezza dei dati e sulla protezione delle informazioni personali.

Coloro che violano le regole potrebbero subire multe o indagini penali, ha aggiunto.

Come riporta l’agenzia Reuters, le regole proposte, aperte al commento pubblico fino al 10 maggio, arrivano mentre i governi di tutto il mondo stanno cercando il modo migliore per regolare la tecnologia generativa dell’AI, che ha suscitato molta preoccupazione per le sue implicazioni etiche e il suo impatto sulla sicurezza nazionale, sul lavoro e sull’istruzione.

Charlie Chai, analista di 86Research, ha affermato che le nuove regole di Pechino potrebbero potenzialmente rallentare i progressi “in cambio di un dispiegamento più ordinato e socialmente responsabile della tecnologia”. Potrebbero anche creare ostacoli per le società straniere che cercano di fornire servizi di intelligenza artificiale nel paese, a beneficio delle società nazionali, ha aggiunto.

La Cina ha per anni censurato rigorosamente Internet e i suoi giganti della tecnologia sono attenti a seguire la linea, specialmente su argomenti considerati sensibili, come il presidente cinese Xi Jinping e la repressione del 1989 sulle manifestazioni pro-democrazia in Piazza Tiananmen.

Il chatbot Ernie del motore di ricerca Baidu – uno dei numerosi modelli di intelligenza artificiale o chatbot rivelati o presi in giro dalle aziende cinesi – ha rifiutato di rispondere alle domande su tali argomenti o ha chiesto di cambiare argomento quando è stato interrogato da Reuters il mese scorso. Il bot rimane aperto solo agli utenti di prova al momento.