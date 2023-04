Google vuole potenziare Bard con il suo PaLM

Il modello linguistico PaLM di Google alimenterà l’applicazione di intelligenza artificiale conversazionale Bard. Lo ha affermato il CEO di Google, Sundar Pichai. PaLM, che è più grande dell’attuale sistema LaMDA, può “portare più capacità”. Bard, la risposta di Google a ChatGPT, è quindi in fase di aggiornamento.

Da quando è stato presentato, all’inizio di febbraio, Bard è stato alimentato dal modello di linguaggio LaMDA di Google. La sostituzione in Bard con PaLM “porterà più capacità, sia nel ragionamento che nella codifica”, ha detto Pichai. “Può rispondere meglio alle domande di matematica. Vedrete progressi nel corso della prossima settimana”.

Accoglienza scarsa per Bard dagli investitori

Bard non è stato accolto bene dagli investitori. Al momento del lancio a metà marzo, il valore di mercato della società è crollato di 100 miliardi di dollari durante la notte, mentre si affrettava a competere con l’integrazione di Microsoft di ChatGPT di OpenAI.

Pichai ha dichiarato che la società era ancora nelle “primissime fasi” del suo viaggio verso l’intelligenza artificiale. Fin dal suo lancio, Bard è stato etichettato come un’applicazione “sperimentale”.

“Per me, era importante non inserire un modello più capace prima di poterlo gestire completamente”, ha detto. “Avremo modelli ancora più capaci da collegare nel tempo”.

Alla domanda sulla reazione a Bard al momento del lancio, Pichai ha detto di “non essere sorpreso” dalle risposte, ma di essere stato pratico nella sua valutazione, chiedendo un approccio incentrato sulla sicurezza.

Il CEO di Google ha affermato anche che c’è “motivo di essere preoccupati” per l’intelligenza artificiale e il suo impatto sulla società e ha affermato che, sebbene non sia d’accordo con la lettera aperta di Musk e degli altri, ne comprende lo spirito. “L’intelligenza artificiale è un’area troppo importante per non regolamentarla – ha detto Pichai -, per non regolamentarla bene. Mi fa piacere che questo dibattito sia in corso”.

Il CEO di Google ha paragonato le discussioni sulla sicurezza dell’AI oggi all’ascesa della genetica nel 1970.