Pierluigi Sandonnini giornalista

Da quando ChatGPT è stato lanciato, a novembre 2022, non passa settimana senza che qualcuno sveli un’intelligenza artificiale generativa sostenuta da modelli “foundation”, i grandi e complessi algoritmi che danno a ChatGPT e ad altre AI simili la loro intelligenza. A gennaio Microsoft ha versato altri 10 miliardi di dollari in OpenAI, la startup dietro ChatGPT, in aggiunta a un precedente investimento di 1 miliardo. Il 24 febbraio Meta, la società madre di Facebook, ha rilasciato un modello chiamato LLAMA.

All’inizio di marzo 2023, Elon Musk, capo di Tesla e Twitter, ha annunciato di voler creare un’intelligenza artificiale meno “reattiva” di ChatGPT.

Al momento si contano 539 startup di AI generativa; escludendo OpenAI, finora hanno raccolto collettivamente più di 11 miliardi di dollari di capitale. Mike Volpi di Index Ventures, un’altra società di VC, la definisce una “esplosione cambriana”.

Quali piattaforme di AI generativa faranno più soldi?

La domanda per i venture capitalist è: quali piattaforme di AI generativa faranno più soldi? “Sulla base dei dati disponibili, non è chiaro se ci sarà una dinamica a lungo termine, il vincitore prende tutto nell’intelligenza artificiale generativa”, scrivono Martin Casado e colleghi di Andreessen Horowitz, un’altra società di VC, in un post sul blog.

Il campo minato legale

Una fonte di incertezza per l’investimento in ChatGPT è il campo minato legale su cui l’AI generativa sta entrando, si direbbe, “in punta di piedi”. I modelli di fondazione spesso sbagliano. Il chatbot che Microsoft sta sviluppando sulla base dei modelli di OpenAI per il suo motore di ricerca Bing ha insultato più di un utente e ha professato il suo amore ad almeno un altro (Sydney, come viene chiamato il chatbot di Microsoft, da allora è stato frenato). Le piattaforme di AI generativa potrebbero non godere della protezione legale dalla responsabilità che protegge i social media. Alcuni detentori del copyright di contenuti basati sul web su cui i modelli esistenti vengono addestrati volenti o nolenti, senza chiedere il permesso o pagare un risarcimento, sono già sul piede di guerra. Getty Images, un archivio di fotografie, e singoli artisti ha già intentato cause legali contro i generatori di arte AI come Stable Diffusion. Le organizzazioni giornalistiche i cui articoli vengono saccheggiati per ottenere informazioni possono fare lo stesso. Stable Diffusion dice: “Prendiamo sul serio queste questioni. Stiamo esaminando i documenti e risponderemo di conseguenza”.

OpenAI prepara GPT-4 per la fine del 2023

OpenAI sta già cercando di gestire le aspettative, minimizzando il lancio entro la fine dell’anno di GPT-4, l’attesissima nuova versione del modello di fondazione dietro ChatGPT. È improbabile che ciò temperi l’appetito dei vc per l’intelligenza artificiale generativa. Per gli investitori più avversi al rischio, la scommessa più sicura al momento è sui fornitori dell’ampia potenza di elaborazione necessaria per addestrare ed eseguire modelli di fondazione. Il prezzo delle azioni di Nvidia, che progetta chip per le applicazioni di intelligenza artificiale, è aumentato del 60% finora quest’anno. Anche i servizi di cloud computing e i proprietari di data center si fregano le mani.