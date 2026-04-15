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La fabbrica degli agenti AI: come cambia lo sviluppo software

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Un rapporto McKinsey, estratto dal libro “Rewired” (Wiley, 2026), documenta come le agent factory possano moltiplicare di venti volte la produttività, con team umani ridotti a ruoli di supervisione e orchestrazione. La sfida vera è organizzativa, non tecnologica: servono nuovi modelli operativi, upskilling strutturato e metriche di outcome reali

Pubblicato il 15 apr 2026
Fabio Lalli

Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

agent factory sviluppo software AI

Tre ingegneri entrano in ufficio a Londra alle 8 di mattinaee trovano già pronto il lavoro della notte: quasi cento agenti AI hanno scritto codice, eseguito test, generato pull request, documentato tutto. Lo sprint review non è più ogni due settimane, è ogni giorno. Il rapporto di McKinsey appena pubblicato, firmato da Charlotte Relyea e Martin Harrysson come estratto del libro “Rewired” (Wiley, 2026), racconta questo scenario come qualcosa che sta già accadendo in una grande banca globale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Fabio Lalli
Fabio Lalli
Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

Fabio Lalli è consulente in innovazione e AI, con oltre venticinque anni di esperienza nello sviluppo di prodotti digitali e nella trasformazione delle organizzazioni.

Ha fondato diverse realtà nel corso della sua carriera e completato un exit imprenditoriale nel settore digitale. Oggi guida Iconico, società specializzata nel supporto a startup e imprese nei processi di crescita, validazione di prodotto e go-to-market, e ZeroFive.ai, studio di consulenza strategica focalizzato sull’adozione dell’AI e sulla progettazione di architetture e modelli operativi aumentati dall’intelligenza artificiale.

Collabora con aziende di diversi settori su temi di AI transformation, modelli organizzativi, framework decisionali e misurazione dell’impatto economico delle tecnologie emergenti.

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