L’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle strutture aziendali ha raggiunto una diffusione capillare, trasformando le aspettative dei reparti operativi in richieste di supporto sempre più concrete. Dai bilanci gestionali all’allocazione delle risorse finanziarie, le organizzazioni cercano risposte immediate per orientare i propri processi strategici. Questa accelerazione conoscitiva pone tuttavia gli specialisti informatici di fronte a complessità strutturali che rischiano di frenare l’entusiasmo iniziale, generando fenomeni di scetticismo tecnologico.
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Decision-driven marketing: l’AI a supporto delle scelte aziendali
L’adozione capillare dell’intelligenza artificiale nelle imprese affronta la sfida della frammentazione dei dati e della disillusione superabile grazie a un approccio decision-driven basato su Semantic layer e agenti dedicati per guidare i manager nelle decisioni
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