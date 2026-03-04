Competenze e organizzazione: così l’AI ridisegna il lavoro manageriale

Tradizionalmente, i manager di livello intermedio dedicavano gran parte del tempo a compiti amministrativi e di coordinamento: preparare report, controllare avanzamenti, gestire comunicazioni, fissare riunioni, valutare performance, ecc. Queste attività – spesso percepite come busywork – limitavano il tempo disponibile per la leadership autentica: formare il team, progettare strategie, innovare. Con l’arrivo di AI generativa e agenti intelligenti nel mondo del lavoro, questo equilibrio sta cambiando rapidamente.

AI integrate nelle piattaforme di lavoro

Già nel 2025 si è visto un trend: AI integrate nelle piattaforme di lavoro (email, calendar, strumenti di project management) che automatizzano molte operazioni quotidiane. Ad esempio:

Auto-sintesi di riunioni e email: il manager può avere resoconti automatici delle meeting o vedere la posta in arrivo riassunta dall’AI con evidenziazione di priorità.

Elaborazione di report: con strumenti come PowerBI integrato con GPT, generare un rapporto settimanale da dati grezzi può essere questione di chiedere all'AI e rifinire, invece di passare ore su Excel.

Pianificazione e scheduling: agenti AI possono trovare slot comuni in agenda per meeting, prenotare sale, o persino suggerire ordini del giorno in base ai temi ricorrenti.

Attività di follow-up: un AI può monitorare lo stato dei task su Jira/Trello e ricordare alle persone scadenze o offrire aggiornamenti al manager su chi è in ritardo (diventando un "assistente di progetto").

Tutte queste automazioni riducono il “peso digitale” che teneva i manager incollati allo schermo per microgestire. Danielle Perszyk di Amazon AGI labs osservava: “Sia manager che individual contributor sono legati allo schermo da mille app di produttività che alla fine minano la produttività”. L’AI può liberare i manager da parte di questa gabbia digitale fungendo da “teammate universale” che esegue i compiti spicci.

Uno studio e panel (Fortune Brainstorm AI 2025) riportava il concetto che il ruolo del manager si sposta verso coach, abilitator e stratega. Aashna Kircher (Workday) diceva: “Il ruolo del manager sarà molto come coach, facilitatore e direttore d’orchestra del lavoro di squadra, come teoricamente doveva essere da sempre”.

L’AI rende finalmente possibile questo ideale, perché toglie dal piatto parte del lavoro di “taskmaster” (chi controlla che i task siano fatti, inseguendo le persone per aggiornamenti – lo fa l’AI) e di “data cruncher” (chi assembla numeri e slide – lo fa l’AI).

In pratica i manager efficaci, nel 2026:

Dedicano più tempo a guidare i collaboratori , motivare, dare feedback qualitativo, sviluppare competenze nel team. Paradossalmente, l’AI evidenzia l’importanza delle soft skills manageriali: empatia, ascolto, mentoring. In passato queste potevano essere sacrificate sull’altare delle urgenze amministrative, ora diventano centrali.

Prendono decisioni su basi più solide: avendo AI che analizzano per loro grandi moli di informazioni, possono ottenere insight più rapidamente e concentrarsi sul giudizio finale e sulla strategia. Ad esempio, un sales manager può ricevere dall'AI un'analisi delle vendite per territorio con evidenza di outlier e trend, e lui potrà decidere le azioni commerciali basandosi su quei dati elaborati.

Gestiscono team più ampi: Toby Roberts (Zillow) ipotizzava che con l'AI a occuparsi della minutia quotidiana, un manager può tranquillamente seguire un team più numeroso senza perdere il controllo. Se prima un capo squadra poteva efficacemente gestire 5-6 diretti, ora forse 10-12, perché l'AI lo aiuta a monitorare e comunicare efficacemente. Ciò implica potenzialmente strutture più piatte: meno manager, ciascuno con più subordinati. (In proposito, Amazon ha sperimentato modelli organizzativi con meno livelli gerarchici grazie a strumenti interni).

Collaborano con AI nelle decisioni: iniziano a fidarsi dell'AI per avere un secondo parere, come un consigliere. Ad esempio, un manager HR potrebbe chiedere all'AI possibili soluzioni per aumentare l'engagement di un team in calo, ottenendo idee da letteratura e dati interni. Ovviamente la decisione finale e l'implementazione spetta al manager, ma l'AI funge da sparring partner concettuale.

Devono "gestire" l'AI: qui nasce una competenza nuova – AI governance nel micro. Il manager deve capire quando l'AI sbaglia, controllarne l'output, fornire correzioni. Come un capo verifica il lavoro di un assistente umano junior, ora deve verificare l'assistente AI. Kate Niederhoffer (BetterUp Labs) ammoniva su rischi di over-reliance: se un manager delega anche feedback e riconoscimenti al bot, le relazioni ne risentono perché i collaboratori percepiscono la differenza di empatia. Quindi il manager deve anche saper dosare l'AI, usarla per efficienza ma non per compiti dove la presenza umana è insostituibile (soprattutto quelli emotivi: lodare un dipendente via messaggio generato dall'AI non ha lo stesso valore di parole autentiche, e anzi può risultare freddo).

Nuove competenze per i manager

L’AI nel management porta alla ribalta un insieme di skill manageriali rinnovate:

Data literacy e AI literacy : capire come funzionano i modelli AI di base, i loro punti deboli (bias, allucinazioni, ecc.) e interpretarli. Un manager non deve essere data scientist, ma se un AI gli presenta un’analisi, deve saper porre domande: “Da dove vengono questi dati? Quanto sono attendibili? Cosa succede se vario quest’assunzione?” e magari utilizzare strumenti di verifica. Gallup notava che il 81% degli insegnanti K-12 USA pensa che l’AI debba essere parte dell’educazione di base, ma meno della metà si sente in grado di insegnarla – è un segnale che serve formazione a tutti i livelli, compresi i manager di oggi, che spesso vengono da generazioni pre-AI.

Capacità di delega e controllo: delegare ad AI è diverso da delegare a persone. L'AI esegue senza discutere, ma se programmata male fa disastri velocemente. Quindi il manager deve stabilire regole chiare (prompt, parametri) e poi monitorare i risultati con metriche. Ad esempio, se affida la prima bozza di un documento all'AI, deve prevedere tempo per rivederlo e criterio per valutarlo. Questa è quasi capacità di supervisione tecnica.

Creatività e problem solving avanzati: liberati da compiti ripetitivi, i manager sono chiamati a generare idee e soluzioni innovative. Paradossalmente, l'AI accentua l'importanza dell'ingegno umano: le idee originali, la visione, l'AI non le fornisce (può combinare esistente). Quindi la leadership deve esercitare di più il pensiero strategico, l'immaginazione. L'AI può supportare esplorando scenari (es. simulazioni) e raccogliendo info, ma la direzione creativa arriva dal manager.

Intelligenza emotiva potenziata: con l'AI presente, il valore del tocco umano aumenta. Dare feedback, gestire conflitti, motivare – sono aree dove il manager deve eccellere perché l'AI non può (o non dovrebbe) sostituirlo. Quindi competenze di empatia, comunicazione efficace, comprensione delle dinamiche di team sono cruciali. Purtroppo, come nota Niederhoffer, già ora alcuni manager fanno fatica con la parte emotiva, e l'AI potrebbe peggiorare se la usano come scudo (es. inviano feedback generati dal sistema invece di conversare di persona). Va quindi allenata la consapevolezza: i manager devono coltivare la dimensione umana in parallelo all'adozione tecnologia.

Agilità nel cambiamento: l'organizzazione si muove e riorganizza più velocemente con l'AI. I manager devono essere pronti a ridisegnare processi e ruoli del team insieme all'implementazione di nuove automazioni. Ad esempio, se un agente AI ora gestisce l'assegnazione di ticket in un help desk, il manager può ridefinire mansioni degli operatori verso compiti a maggior valore (come gestire i casi complessi). Questa capacità di reingegnerizzare continuamente il workflow è una competenza chiave. Non tutti i manager tradizionali l'hanno – era più del BPM (business process management) specialist – ma ora tocca a loro.

Emergono nuovi ruoli e carriere

Organizzativamente, stiamo vedendo emergere nuovi ruoli e carriere:

Esperto di AI applicata al business : non proprio data scientist, ma magari ex manager di dominio che diventano referenti per implementare l’AI nel loro settore, facendo da ponte tra team tecnici e personale.

Prompt engineer e conversazionalista: competenza più tecnica, ma che alcuni manager curiosi acquisiscono – sanno come ottenere il meglio da un modello linguistico e insegnano ai colleghi come fare.

Change manager specializzato in AI: figure in HR o organizzazione che orchestrano i cambiamenti di job description, organizzano la formazione e la gestione delle paure (perché i dipendenti possono temere l'AI). Questo ruolo rassicura e spiega i benefici, evita resistenze.

Verso organizzazioni più piatte e flessibili

Come accennato, un impatto macroscopico possibile è l’appiattimento delle gerarchie. Se un manager con AI può gestire più subordinati, in teoria servono meno livelli. Ad esempio, all’incontro Fortune Brainstorm si citava che Amazon, Moderna, McKinsey stanno eliminando livelli manageriali e lavorando per flattening. McKinsey ha ridotto strati intermedi in alcuni team interni perché con strumenti di collaborazione e AI la supervisione può essere più diretta. Moderna ha sperimentato (complice anche la cultura agile) di far interagire scienziati e AI direttamente con top management su alcuni progetti, riducendo intermediazioni.

Naturalmente, non si appiattisce tutto ovunque – in contesti con forte necessità di controlli, i livelli restano. Ma la tendenza è ridurre i “caporali” che servivano solo a consolidare informazioni e fare da passacarte. Se quell’informazione la sintetizza l’AI e la condivide su un dashboard disponibile a vari livelli, il middle manager reporter perde scopo. Rimangono (e sono ancora cruciali) i manager che aggiungono valore nel giudizio e guida.

Una conseguenza potrebbe essere una forma organizzativa ibrida: organigrammi più leggeri, ruoli più fluidi. Ad esempio, un team cross-funzionale può lavorare su un progetto con un unico team lead supportato da AI per monitorare contributi di ciascuno, invece di line manager separati per funzione. Oppure, come ipotizzava Slidebean e corporate compliance surveys, ormai il 40% delle aziende assegna oversight AI a comitati e spunta AI skill nelle bio dei dirigenti, segno che l’AI diventa anche parte delle strutture di competenza e quindi influenza come si costruisce il top team.

Impatti su retribuzione e valutazione

Ci sono anche possibili impatti su retribuzione e valutazione: se la produttività cresce con AI (ci sono dati di Copilot che fanno codificare il 55% più velocemente e risparmi email di un giorno a settimana), i KPI di performance vanno rivisti. Un manager potrebbe essere valutato su come sfrutta bene l’AI nel suo team: ad es., se raggiunge più risultati con lo stesso staff grazie all’AI, merita riconoscimento. Così come i team member devono essere valutati per come collaborano con l’AI (non ha senso misurare volume di output manuale se una parte la fa la macchina – occorre misurare il outcome complessivo).

Insomma, l’AI spinge verso organizzazioni orientate al risultato e meno alla supervisione minuta. Questo può portare, nel migliore dei casi, a ambienti di lavoro più responsabilizzanti e creativi. Il manager diventa un leader-servitore che rimuove ostacoli (li rimuove anche usando l’AI) e fa brillare i suoi talenti, piuttosto che un microcontroller.

Certo, esistono rischi da gestire:

Sovraccarico informativo : i manager potrebbero essere sommersi da dati e analisi che l’AI fornisce. Quindi saper filtrare e mantenere la big picture è essenziale per non perdersi nel dettaglio fornito dall’AI.

Dipendenza e perdita di abilità: se l'AI fa sempre certe analisi, il manager umano potrebbe perdere capacità di farle di testa propria e non accorgersi di errori se si fida ciecamente. Questo va prevenuto mantenendo allenata la "competenza critica".

Equità e morale: le organizzazioni appiattite e con AI potrebbero portare a tagli di ruoli manageriali. Un esempio: una società riduce i supervisori del call center perché ora un supervisore con AI può fare il lavoro di 3; quelli in eccesso vengono licenziati o ricollocati. Ciò può creare incertezza e malcontento. La transizione va gestita con piani di reskilling (magari i manager in eccesso diventano specialisti di analisi dati o di training AI).

Sfiducia nel manager: se un manager delega troppo all'AI (come accennato per feedback e riconoscimenti), i dipendenti potrebbero sentirlo distaccato o inautentico. Bisogna che i manager usino l'AI come supporto, ma mettendoci la faccia nelle interazioni umane importanti.

Esempi reali sul campo

Alcune aziende già raccontano come l’AI sta cambiando il management:

Microsoft : con l’introduzione di Copilot in Teams, hanno notato che i meeting dove tutti prendono appunti per recap stancano i manager; con Copilot che genera meeting recap e azioni, i manager possono dedicare più attenzione alla discussione e al follow-up sui punti critici anziché verbalizzare. Ciò migliora la qualità delle decisioni prese e fa sì che i manager escano dalle riunioni con compiti chiari già estratti dall’AI.

: con l’introduzione di Copilot in Teams, hanno notato che i meeting dove tutti prendono appunti per recap stancano i manager; con Copilot che genera meeting recap e azioni, i manager possono dedicare più attenzione alla discussione e al follow-up sui punti critici anziché verbalizzare. Ciò migliora la qualità delle decisioni prese e fa sì che i manager escano dalle riunioni con compiti chiari già estratti dall’AI. Unilever : ha un programma di mentoring con AI: i manager di alto livello usano un sistema AI per analizzare le interazioni di vendita e poi forniscono coaching mirato ai venditori. L’AI evidenzia pattern (es: “noti che quando fai questa offerta il cliente reagisce così”) e il manager-coach si concentra su come migliorare quell’aspetto col venditore. Risultato: tempi di coaching ridotti e più basati su fatti, venditori apprezzano il feedback puntuale.

: ha un programma di mentoring con AI: i manager di alto livello usano un sistema AI per analizzare le interazioni di vendita e poi forniscono coaching mirato ai venditori. L’AI evidenzia pattern (es: “noti che quando fai questa offerta il cliente reagisce così”) e il manager-coach si concentra su come migliorare quell’aspetto col venditore. Risultato: tempi di coaching ridotti e più basati su fatti, venditori apprezzano il feedback puntuale. Banks: alcune banche con implementazioni RPA/AI hanno eliminato interi strati di controllo manuale (ad es, controllori che verificavano documenti, ora lo fa l’AI con flag per eccezioni). I manager di quei settori hanno assunto ruoli più di scenario analysis, decidendo parametri e supervisionando modelli piuttosto che guardare ogni pratica. La carriera di quei manager si è spostata da “ispettori” a “analisti di business con visione d’insieme”.

Verso un management aumentato e umano-centrico

In conclusione, l’AI nel 2026 è per il management quello che la rivoluzione industriale fu per gli operai: ha introdotto “macchine” (digitali) per alleviare fatiche, richiedendo al contempo l’adattamento delle competenze e del ruolo stesso. Così come gli operai divennero operatori di macchine, i manager diventano orchestratori di intelligenze (umane e artificiali).

La promessa è molto positiva: manager liberati da burocrazia possono dedicarsi a far crescere il business e le persone. Possono gestire più ampiezza con meno rigidità gerarchica, favorendo organizzazioni snelle e reattive. Il lavoro manageriale potrebbe diventare più gratificante, meno “scartoffie” e più creatività e leadership – elementi che danno senso al ruolo.

Ma la transizione va guidata. Le aziende devono investire nella formazione dei manager su questi nuovi strumenti e su come modulare il proprio stile. Deve cambiare anche la cultura: abbracciare l’AI non come minaccia al proprio status ma come leva per essere manager migliori. Non tutti i manager attuali lo faranno facilmente: alcuni avranno paura di perdere potere (se tutto è più trasparente grazie all’AI, il manager non può più essere l’unico detentore di informazioni), altri si sentiranno inadatti ad apprendere tecnologia. Qui il top management e l’HR devono operare un cambio generazionale e mentale, premiando chi si aggiorna e supportando chi fatica.

In definitiva, le competenze e le organizzazione manageriali ridisegnate dall’AI dovrebbero portare a imprese più efficaci e ambienti di lavoro dove la leadership umana viene esaltata e non soffocata dalle incombenze. L’AI, paradossalmente, può umanizzare il management, restituendo ai leader il tempo e gli strumenti per occuparsi davvero delle persone e della visione strategica. Come evidenziato da studiosi, la differenza la farà la capacità di combinare AI e cultura aziendale: “Leadership e cultura, non l’AI, decideranno il successo del posto di lavoro 2026” titolava un report SHRM, a indicare che l’elemento umano resta decisivo. Chi saprà far evolvere i propri manager in questa direzione avrà organizzazioni pronte per i decenni a venire.