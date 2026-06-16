L’intelligenza artificiale sta attirando investimenti senza precedenti. Tuttavia, la vera domanda per la maggior parte delle aziende è semplice: quando vedremo effettivamente un ritorno su questo investimento?
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Oltre l’entusiasmo: come ottenere un ROI concreto dall’intelligenza artificiale
Per ottenere un ROI misurabile dall’intelligenza artificiale, le organizzazioni devono concentrarsi su obiettivi concreti: eliminare le frizioni digitali, migliorare l’esperienza lavorativa e integrare l’AI nei processi operativi con una chiara strategia di governance
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