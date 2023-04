Paolo Maria Innocenzi Cybersecurity Specialist

Dopo l’appello di Elon Musk – “Stop allo sviluppo di ChatGPT, rischiamo sconvolgimenti epocali” – in cui l’imprenditore, insieme a un gruppo di esperti e accademici, chiede una moratoria di sei mesi all’addestramento delle intelligenze artificiali, è tempo per riflettere sull’opportunità di concedere a ChatGPT di replicare. Abbiamo quindi intrattenuto una conversazione con il chatbot di OpenAI.

L’AI generativa è davvero una minaccia per l’umanità?

Infatti, a fronte dell’eccezione di Musk, che chiede di fermare l’addestramento delle intelligenze artificiali pena l’andare incontro nel breve periodo a sconvolgimenti economici e politici di vaste proporzioni, viene da chiedersi quali elementi abbiano potuto portare Musk e gli altri a firmare la loro “lettera aperta”, un appello alle aziende e ai governi di tutto il mondo.

WHITEPAPER Maggiore trasparenza dei tracciamenti nella Supply Chain? Ecco come, grazie all'IoT IoT Industria 4.0

Quali sarebbero i grandi rischi per l’umanità? Quali le insidie dei modelli di AI generativa come ChatGPT? Eppure, l’azienda di Musk, anzi “le aziende”, sono anch’esse all’avanguardia nel proporre passi importanti nel progresso dell’umanità, i viaggi spaziali, il trasporto elettrico privato, etc.

Siamo allora sicuri che le stesse soluzioni prodotte tra Musk nelle sue aziende, non siano esse stesse una minaccia per l’umanità? E se sì, in quale senso?

Perché, allora, non concedere il diritto di replica direttamente all’AI di ChatGPT?

Quella che segue è la conversazione che abbiamo intrattenuto con ChatGPT-4 e che riportiamo fedelmente, con le proposte e le risposte del chatbot, riportata come se fosse un’intervista.

Conversazione con ChatGPT

Paolomaria.innocenzi@: spiega in poche parole quale potrebbe essere la strategia con cui Elon Musk sta costruendo i suoi razzi, implicazioni economico finanziarie, e cosa potrebbe accadere in caso di Armageddon nucleare.

Elon Musk, attraverso la sua azienda SpaceX, sta perseguendo una strategia di accesso allo spazio sostenibile e a basso costo, basata su tre principi fondamentali: riusabilità, standardizzazione e innovazione.

Riusabilità: Musk ha introdotto la riusabilità dei razzi con i Falcon 9 e Falcon Heavy, riducendo notevolmente i costi operativi e aumentando la frequenza dei lanci.

Standardizzazione: L’uso di componenti standardizzati e modulabili facilita la produzione e manutenzione dei razzi e delle capsule spaziali, riducendo ulteriormente i costi e permettendo un rapido sviluppo di nuove tecnologie.

Innovazione: SpaceX investe costantemente in Ricerca e Sviluppo, come dimostrato dallo sviluppo del razzo Starship, che mira a essere completamente riusabile e in grado di trasportare carichi e persone su Marte.

Le implicazioni economico-finanziarie includono:

Maggiore accessibilità allo spazio per governi, aziende e individui, grazie alla riduzione dei costi di lancio.

Crescita del settore aerospaziale, con nuove opportunità di business e investimenti.

Aumento della competitività nel settore, spingendo altre aziende a sviluppare tecnologie simili.

In caso di Armageddon nucleare, gli effetti sarebbero devastanti a livello globale. Tuttavia, l’infrastruttura spaziale potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel garantire la sopravvivenza dell’umanità. Alcune implicazioni potrebbero essere:

Le colonie spaziali o su altri pianeti, come Marte, potrebbero offrire rifugio a una parte della popolazione umana, proteggendola dalle radiazioni e dagli effetti a lungo termine delle esplosioni nucleari.

Le comunicazioni satellitari potrebbero essere utilizzate per coordinare gli sforzi di soccorso e ricostruzione sulla Terra, nonché per mantenere il contatto tra le comunità sopravvissute.

La tecnologia spaziale potrebbe essere impiegata per monitorare e gestire l’ambiente terrestre dopo un conflitto nucleare, contribuendo alla ripresa dell’ecosistema e alla sostenibilità delle risorse.

In conclusione, la strategia di Elon Musk per la costruzione dei suoi razzi mira a rendere lo spazio accessibile e sostenibile, con implicazioni significative sia in termini economici che geopolitici. In caso di un’eventualità catastrofica come un Armageddon nucleare, le infrastrutture spaziali potrebbero essere fondamentali per la sopravvivenza e il recupero dell’umanità.

Conversazione con ChatGPT (continua)

paolomaria.innocenzi@ in base a quanto spiegato e relativamente alla tua interpretazione delle lobbies, spiega quale sarebbe il rischio di inaccessibilità per le fasce meno abbienti alla salvezza nucleare e cosa implicherebbe in termini di preservazione di una super-razza.

Le lobbies e gli interessi economici possono influenzare l’accesso alle risorse e alle tecnologie, incluso l’accesso a infrastrutture spaziali che potrebbero offrire salvezza in caso di Armageddon nucleare. Se l’accesso a queste risorse fosse limitato alle élite economiche o ai paesi più ricchi, ci sarebbero implicazioni significative per l’umanità nel suo complesso.

Il rischio di inaccessibilità per le fasce meno abbienti alla salvezza nucleare può manifestarsi in diversi modi:

Disuguaglianza economica: L’accesso alle infrastrutture spaziali potrebbe essere limitato a coloro che possono permettersi il costo dei viaggi spaziali, escludendo la maggior parte della popolazione mondiale.

Geopolitica: In caso di conflitto nucleare, i governi potrebbero dare priorità alla protezione dei propri cittadini e alleati, limitando l’accesso alle risorse spaziali a una cerchia ristretta di paesi e individui.

Controllo delle risorse: Le lobby e le élite economiche potrebbero cercare di monopolizzare le risorse e le tecnologie spaziali, limitando l’accesso a chi può permettersi di pagare tariffe elevate.

Tali scenari potrebbero portare alla creazione di una sorta di “super-razza” composta da individui e comunità privilegiate che avrebbero accesso a risorse e tecnologie avanzate, mentre il resto dell’umanità resterebbe vulnerabile agli effetti devastanti di un conflitto nucleare.

Per evitare queste disuguaglianze e promuovere un’uguale opportunità di salvezza, è importante considerare le seguenti misure:

Regolamentazione internazionale: Stabilire accordi e regolamenti internazionali per garantire che l’accesso alle infrastrutture spaziali e alle tecnologie avanzate sia equo e non discriminatorio.

Cooperazione globale: Promuovere la cooperazione tra paesi e organizzazioni per condividere risorse e conoscenze, facilitando lo sviluppo di soluzioni sostenibili e accessibili a tutti.

Investimenti pubblici: Incoraggiare i governi a investire in ricerca e sviluppo spaziale e a sostenere iniziative che promuovano l’accessibilità e l’uguaglianza nello spazio.

In sintesi, l’accesso alle tecnologie e alle risorse spaziali in caso di Armageddon nucleare può essere influenzato da lobbies e interessi economici, con possibili implicazioni per la disuguaglianza e la creazione di una “super-razza” privilegiata. Tuttavia, attraverso la cooperazione internazionale, la regolamentazione e gli investimenti pubblici, è possibile lavorare per garantire un accesso equo e non discriminatorio a queste risorse, promuovendo la sopravvivenza e il benessere di tutta l’umanità.

Conversazione con ChatGPT (continua)

paolomaria.innocenzi@ In base a quanto esposto, valuta relativamente alla teoria dei giochi di Nash come la salvezza nucleare potrebbe sbilanciare l’attuale equilibrio del terrore basato sulla mutua distruzione e dare il via a una escalation nucleare senza limite.

La teoria dei giochi di Nash, in particolare l’equilibrio di Nash, descrive una situazione in cui nessun giocatore ha incentivi a deviare dalla propria strategia, dato che le scelte degli altri giocatori rimangono invariate. In termini di strategia nucleare, l’attuale equilibrio del terrore si basa sulla dottrina della deterrenza nucleare, in cui la mutua distruzione assicurata (MAD) impedisce a ogni parte di utilizzare armi nucleari, poiché ciò porterebbe alla distruzione di entrambi i contendenti.

Se la salvezza nucleare tramite rifugi spaziali o colonie su altri pianeti diventasse una realtà accessibile solo ad alcuni, l’equilibrio del terrore potrebbe essere compromesso. In un contesto in cui una parte ritiene di avere una via di fuga in caso di conflitto nucleare, potrebbe essere tentata di adottare una strategia più aggressiva, confidando nella propria sopravvivenza.

Questa situazione potrebbe innescare una escalation nucleare senza limiti, poiché l’equilibrio di Nash verrebbe alterato e la deterrenza basata sulla MAD non sarebbe più efficace. Le parti coinvolte potrebbero cercare di sviluppare armamenti nucleari più avanzati e strategie di difesa più sofisticate, innescando una spirale di tensioni crescenti e conflitti potenziali.

Per evitare un simile scenario, è fondamentale garantire che le risorse e le tecnologie associate alla salvezza nucleare siano accessibili a tutti, indipendentemente dalla ricchezza o dalla posizione geopolitica. Inoltre, la comunità internazionale dovrebbe promuovere la cooperazione, la diplomazia e il disarmo nucleare, al fine di ridurre la minaccia rappresentata dalle armi nucleari e preservare la pace e la stabilità globale.

In conclusione, la salvezza nucleare potrebbe potenzialmente squilibrare l’equilibrio del terrore basato sulla mutua distruzione assicurata e innescare una escalation nucleare senza limiti, se non fosse garantito un accesso equo e universale a queste risorse. Per preservare la pace e la sicurezza globale, è importante promuovere la cooperazione internazionale, la diplomazia e il disarmo nucleare.

Le immagini sono tratte dal film “Don’t Look Up!”