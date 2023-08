ChatGPT o Bard, quale conviene usare e perché

Il modello di OpenAI sta sviluppando un ambiente olistico che, pur avendo punti di intersezione con quello di Bard, lo supera in termini di ampiezza e versatilità. L’altro è progettato per integrarsi nell'ecosistema di Google, in particolare nel core business della ricerca su Internet [...]

ChatGPT e Bard: due modelli di linguaggio sviluppati rispettivamente da OpenAI e Google. Entrambi utilizzano il Natural Language Processing (NLP) per generare risposte umanoidi a partire da un prompt o una query fornita dall’utente. Tuttavia, le differenze tra i due sono notevoli e si riflettono nei loro punti di forza, nelle loro limitazioni e nei loro casi d’uso ideali.

ChatGPT e Bard a confronto

Origini e modelli di apprendimento

ChatGPT è stato sviluppato da OpenAI e utilizza il modello Generative Pre-training Transformer 3 (GPT-3) o il Generative Pre-training Transformer 4 (GPT-4) per gli utenti a pagamento. È stato addestrato su un vasto set di dati di testo che include Common Crawl, Wikipedia, libri, articoli, documenti e contenuti raccolti da Internet. Tuttavia, le sue fonti si fermano nel 2021, limitando così la sua capacità di fornire informazioni sugli eventi più recenti del mondo. Per accedere al web per risposte più accurate, è necessario sottoscrivere ChatGPT Plus, che utilizza la ricerca Bing.

Bard è la risposta di Google a ChatGPT. Utilizza il modello di linguaggio Pathways (PaLM 2) di Google e può fornire risposte basate su eventi attuali in tempo reale estratti da Google Search. Bard è stato addestrato su Infiniset, un set di dati che include Common Crawl, Wikipedia, documenti e conversazioni e dialoghi dal web. Può cercare sul web per trovare le risposte più recenti alle domande e le ultime ricerche.

Interfaccia utente, esperienza e applicazioni

Bard e ChatGPT offrono esperienze utente distinte, ognuna con i suoi punti di forza e debolezze.

Bard è noto per la sua interfaccia utente intuitiva e gradevole. Il testo formattato e ben organizzato facilita la lettura e la comprensione delle risposte. Inoltre, Bard è in grado di preparare e visualizzare più risposte, permettendo agli utenti di esplorare diverse prospettive su un argomento. Tuttavia, Bard non tiene traccia delle conversazioni precedenti, il che può limitare la sua utilità in conversazioni più lunghe o complesse.

ChatGPT offre una visione completa di tutte le interazioni passate nel pannello laterale. Questa funzionalità consente agli utenti di condividere queste conversazioni con amici e colleghi, rendendo l’esperienza molto più collaborativa. Tuttavia, alcuni utenti hanno rilevato che l’interfaccia di ChatGPT potrebbe essere meno intuitiva rispetto a quella di Bard. Inoltre, mentre Bard crea più blocchi di informazioni, ChatGPT genera contenuti in un unico prompt di testo, che alcuni utenti potrebbero trovare meno gestibile.

Quando si tratta di applicazioni, Bard è costruito per la ricerca e l’analisi analita, mentre ChatGPT è un migliore generatore di testo. Bard trova le informazioni più rilevanti su Google e le riassume, rendendolo un ottimo strumento di ricerca. Al contrario, ChatGPT è più focalizzato sulla generazione di testo basata su modelli statistici. Funziona come un chatbot, ma può anche fungere da sommarizer, traduttore e altri ruoli a livello testuale.

ChatGPT è anche migliore nel generare idee per blog, scrivere articoli o e-mail di lunga forma, e proporre idee di content marketing. Quando si chiede a ChatGPT di fornire un abbozzo per un post di blog su un argomento specifico, la profondità dei dettagli nel suo output supera di gran lunga quella di Bard.

Accesso a Internet, integrazioni e plug-in

Bard, il modello di linguaggio di Google, utilizza le informazioni che ha appreso durante il suo addestramento, che include dati estratti da Google Search, per generare risposte alle query degli utenti. Questo processo è integrato nel suo strumento gratuitamente, permettendo a Bard di fornire risposte rapide basate sulle informazioni disponibili al momento del suo addestramento. Per esempio, se chiedi a Bard di analizzare una pagina web specifica, Bard genererà una risposta basata sulle informazioni che ha appreso durante il suo addestramento e che sono pertinenti alla tua query. Non sta effettivamente “leggendo” o “analizzando” la pagina web in tempo reale.

Nonostante Bard non possa effettuare ricerche su Google in tempo reale o accedere direttamente alle pagine web per analizzarle, la sua capacità di utilizzare le informazioni estratte da Google Search durante il suo addestramento lo rende utile per rispondere a domande su una vasta gamma di argomenti. Ad esempio, se chiedi a Bard informazioni su un evento storico o un concetto scientifico, Bard può fornire una risposta dettagliata basata sulle informazioni che ha appreso durante il suo addestramento.

Tuttavia, è importante notare che le risposte di Bard sono limitate alle informazioni che erano disponibili al momento del suo addestramento, e potrebbero non riflettere eventi o sviluppi recenti. Questo significa che, se chiedi a Bard informazioni su un evento recente o un argomento di attualità, Bard potrebbe non essere in grado di fornire una risposta accurata o aggiornata. Questo è un aspetto importante da tenere in considerazione quando si utilizza Bard o qualsiasi altro modello di intelligenza artificiale.

A differenza di Bard, ChatGPT Plus, la versione a pagamento di ChatGPT, ha la capacità di integrarsi con una serie di plugin che ampliano notevolmente le sue funzionalità e i suoi casi d’uso. Questi plugin permettono a ChatGPT di interagire direttamente con vari servizi online, fornendo informazioni aggiornate e pertinenti in tempo reale.

Un esempio è il plugin MixerBox WebSearchG, ma ne esistono molti altri, che permette a ChatGPT Plus di accedere direttamente ai contenuti delle pagine web. Se chiedi a ChatGPT Plus di analizzare una pagina web specifica, il plugin MixerBox WebSearchG estrarrà le informazioni direttamente da quella pagina web e le fornirà a ChatGPT. ChatGPT può quindi utilizzare queste informazioni per fornire un riassunto o un’analisi del contenuto della pagina web.

Questa capacità di accedere direttamente ai contenuti delle pagine web in tempo reale è un vantaggio significativo di ChatGPT Plus rispetto a Bard. Mentre Bard si basa sulle informazioni che ha appreso durante il suo addestramento per generare risposte, ChatGPT può fornire informazioni aggiornate e pertinenti basate sul contenuto attuale delle pagine web.

Questo è solo un esempio delle potenzialità offerte dai plugin di ChatGPT. Ci sono molti altri plugin disponibili che possono essere utilizzati per una serie di scopi, tra cui la ricerca di informazioni, l’analisi di dati e molto altro. Questa capacità di integrarsi con una vasta gamma di servizi online rende ChatGPT uno strumento estremamente versatile e potente per la ricerca di informazioni e l’analisi di dati.

Un’altra caratteristica importante di ChatGPT Plus è la possibilità di utilizzare le “Custom Instructions“. Questa funzionalità consente agli utenti di dare istruzioni specifiche al modello, guidando così il tipo di risposta che genera. Ad esempio, un utente può chiedere a ChatGPT di rispondere come se fosse un personaggio storico o di scrivere un breve racconto con un tema specifico. Questa funzionalità offre un ulteriore livello di personalizzazione e controllo, permettendo agli utenti di sfruttare al meglio le capacità di generazione di testo di ChatGPT.

ChatGPT e Bard: conclusioni

La decisione tra utilizzare ChatGPT e Bard è fortemente influenzata dalle necessità individuali dell’utente e dal tipo di compiti che si prevede di eseguire. Se l’obiettivo è produrre testi di alta qualità, creare contenuti per blog, redigere articoli o e-mail dettagliate, o generare idee per il marketing dei contenuti, ChatGPT potrebbe essere la scelta più appropriata, grazie alla sua notevole abilità nella generazione di testo.

Se invece l’utente necessita di un potente strumento di ricerca per individuare e riassumere le informazioni più pertinenti da Google, o se l’analisi analitica è una priorità, Bard potrebbe essere più adatto. Bard è anche apprezzato per la sua interfaccia utente intuitiva e piacevole, che potrebbe essere un fattore determinante per alcuni utenti.

La versione gratuita di ChatGPT offre già un’ampia gamma di funzionalità, ma la versione a pagamento, ChatGPT Plus, sblocca ulteriori capacità, tra cui l’accesso in tempo reale a Internet tramite plugin. Questo permette a ChatGPT Plus di fornire informazioni aggiornate e pertinenti basate sul contenuto attuale delle pagine web, un vantaggio significativo rispetto a Bard e alla versione gratuita di ChatGPT.

Tuttavia, è importante sottolineare che, nonostante entrambi operino nel campo dell’AI generativa, ChatGPT e Bard adottano approcci molto diversi. Bard è progettato per integrarsi nell’ecosistema di Google, in particolare nel core business della ricerca su Internet. Al contrario, ChatGPT sta sviluppando un ecosistema olistico che, pur avendo punti di intersezione con quello di Bard, lo supera in termini di ampiezza e versatilità, rendendo ChatGPT una tecnologia “jolly” che può essere potenzialmente impiegata in una vasta gamma di applicazioni presenti nel panorama digitale globale. Mentre Bard è progettato con un focus specifico sull’interfaccia uomo-macchina nel contesto dei motori di ricerca, ChatGPT è concepito come un’interfaccia uomo-macchina universale, adattabile a una molteplicità di contesti e settori.

In conclusione, sia ChatGPT che Bard rappresentano progressi significativi nel campo dell’intelligenza artificiale e offrono un’ampia gamma di funzionalità che possono essere utilizzate per una varietà di scopi. La scelta tra i due dipenderà in ultima analisi dalle esigenze specifiche dell’utente, dalle preferenze personali e dal contesto di utilizzo.

