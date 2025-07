Amazon raggiunge un milione di robot e lancia DeepFleet, il nuovo modello della logistica

Amazon ha annunciato il dispiegamento del suo milionesimo robot operativo, rafforzando la leadership globale nel settore della robotica mobile industriale. Il robot simbolico è stato consegnato in un centro di distribuzione in Giappone, parte di una rete logistica che oggi conta oltre 300 impianti in tutto il mondo. Si tratta di un risultato che segna oltre un decennio di investimenti nell’automazione, mirata a potenziare efficienza operativa e sicurezza sul lavoro.

Amazon DeepFleet: l’intelligenza artificiale che guida la flotta

Oltre a questo traguardo, Amazon ha lanciato DeepFleet, un modello fondazionale di AI generativa sviluppato internamente per coordinare il movimento dei robot. Questa nuova tecnologia, ispirata ai sistemi intelligenti di gestione del traffico urbano, permette di ridurre del 10% i tempi di percorrenza all’interno dei magazzini. Il risultato è una logistica più veloce, costi operativi più bassi e un servizio clienti migliorato.

Come funziona Amazon DeepFleet

DeepFleet utilizza i dati interni sui movimenti dell’inventario e le funzionalità avanzate di Amazon SageMaker, la piattaforma di machine learning di AWS. Il modello non solo ottimizza i percorsi, ma continua a migliorarsi nel tempo, apprendendo dai dati raccolti sul campo. In questo modo, Amazon può stoccare più prodotti vicino ai clienti e gestire meglio l’interazione tra robot e operatori umani.

Amazon DeepFleet: l’AI generativa come leva di valore concreto

DeepFleet rappresenta l’approccio pragmatico di Amazon all’innovazione AI: non tecnologia fine a sé stessa, ma strumento per risolvere problemi reali. L’obiettivo non è solo aumentare la produttività, ma creare impatti misurabili: consegne più rapide, costi ridotti, minor consumo energetico e un ambiente lavorativo più sicuro.

Il valore aggiunto nasce anche dalla filiera produttiva: i robot vengono fabbricati negli Stati Uniti, in collaborazione con fornitori locali, creando un circuito virtuoso tra design, produzione e feedback dal campo.

Una flotta robotica sempre più evoluta

Amazon è a un passo dal raggiungere un traguardo importante nelle sue operazioni di magazzino: presto i robot supereranno il numero degli esseri umani. Il colosso dell’e-commerce ha distribuito oltre un milione di robot nelle sue strutture, segnando un passo significativo verso operazioni completamente automatizzate. Il numero totale di robot si avvicina ormai a quello dei lavoratori umani nei magazzini, un cambiamento importante che dimostra il crescente ruolo dell’automazione nel modello di business di Amazon.

Dall’inizio del percorso robotico nel 2012 con macchine che spostavano scaffali, Amazon è arrivata a una flotta articolata che include:

Hercules , in grado di sollevare fino a oltre 500 kg di inventario.

, in grado di sollevare fino a oltre 500 kg di inventario. Pegasus , con nastri trasportatori di precisione per la movimentazione dei pacchi.

, con nastri trasportatori di precisione per la movimentazione dei pacchi. Proteus, il primo robot completamente autonomo capace di navigare in aree condivise con i dipendenti.

Questi robot non sostituiscono i lavoratori, ma li affiancano nei compiti più pesanti e ripetitivi, aumentando la sicurezza e liberando tempo per attività a più alto valore aggiunto.

Formazione e nuove opportunità per i dipendenti

Dal 2019, Amazon ha formato oltre 700mila dipendenti in nuove competenze tecniche legate alla robotica e ai sistemi intelligenti. Nei centri logistici di nuova generazione, come quello inaugurato a fine 2024 a Shreveport (Louisiana), la presenza di tecnologie avanzate ha comportato un incremento del 30% nelle posizioni tecniche, soprattutto nei reparti di manutenzione e ingegneria. Programmi come Career Choice offrono ai lavoratori orari l’accesso a percorsi educativi pagati dall’azienda, dai diplomi alle lauree.

Robot mobile Amazon Proteus

Una nuova era di automazione per Amazon

Il percorso di automazione di Amazon è iniziato anni fa, quando l’azienda ha iniziato a introdurre robot per gestire compiti che un tempo erano eseguiti dagli esseri umani. Oggi, i magazzini di Amazon sono pieni di bracci robotici che prelevano gli articoli dagli scaffali e robot a ruote che trasportano la merce per il confezionamento. In alcune aree, i sistemi automatizzati ordinano gli articoli, mentre altri robot si occupano delle fasi finali di imballaggio per la spedizione.

Uno dei robot più avanzati, chiamato Vulcan, ha una sensibilità al tatto che gli consente di prelevare articoli da vari scaffali, migliorando ulteriormente l’efficienza nei centri di smistamento di Amazon.

L’azienda ha anche iniziato a integrare i robot nei suoi processi di evasione degli ordini, permettendo loro di lavorare in modo armonioso sia tra di loro che con gli esseri umani.

La robotica guida i guadagni di produttività di Amazon

Attualmente, circa il 75% delle consegne globali di Amazon è assistito in qualche modo dalla robotica, una testimonianza di come l’automazione abbia contribuito alla crescita dell’azienda. L’aumento dei robot nei magazzini di Amazon non solo ha migliorato la produttività, ma ha anche aiutato l’azienda a far fronte a sfide come l’alto turnover di personale, un problema comune nei centri di smistamento.

Per alcuni lavoratori di Amazon, questo cambiamento ha significato una trasformazione nelle loro mansioni. Attività che un tempo erano fisicamente impegnative, come sollevare, ordinare e spostare prodotti, sono state sostituite da compiti più specializzati, come la gestione dei sistemi robotici.

Neisha Cruz, che ha trascorso cinque anni a raccogliere articoli in un magazzino di Amazon, è stata formata per gestire i sistemi robotici e oggi guadagna 2,5 volte di più rispetto a quando lavorava nel suo precedente ruolo. Questa trasformazione evidenzia come Amazon stia offrendo nuove opportunità di carriera e retribuzioni migliori attraverso il crescente utilizzo della robotica.

Robot e umani lavorano insieme

La crescente presenza dei robot ha avuto anche un impatto sulla forza lavoro di Amazon. Sebbene i robot stiano assumendo sempre più compiti, non stanno sostituendo completamente gli esseri umani. Al contrario, i due lavorano insieme.

Ad esempio, nel centro di smistamento di Shreveport, in Louisiana, i bracci robotici eseguono diversi compiti come ordinare e impilare milioni di articoli, mentre i lavoratori umani supervisionano operazioni specifiche, come la raccolta degli articoli dagli scaffali e la gestione dei prodotti difficili da raggiungere. Questa collaborazione ha portato a una velocità di lavoro superiore del 25% rispetto ad altri centri.

Uno sguardo al futuro

Il traguardo del milione di robot e l’introduzione di DeepFleet non sono un punto d’arrivo, ma l’inizio di una nuova fase. Amazon immagina un futuro in cui l’AI generativa e la robotica collaborano per rivoluzionare la logistica, rendendola più agile, personalizzata e sostenibile. Con l’apprendimento continuo del modello, DeepFleet potrà ottimizzare ulteriormente i flussi, migliorare la distribuzione dell’inventario e avvicinare sempre di più prodotti e clienti.

Come sottolinea l’azienda, il percorso iniziato dodici anni fa partiva da una domanda semplice: come aiutare i dipendenti a raggiungere l’inventario più facilmente? Oggi la risposta è un ecosistema complesso in cui AI, robotica e capitale umano coesistono per costruire il futuro della logistica intelligente.