Nel contesto economico globale, caratterizzato da un’iper-competizione e da cicli di innovazione sempre più compressi, la capacità di un’azienda di prosperare non dipende esclusivamente dall’efficienza dei suoi processi interni, ma dalla sua reattività agli stimoli esterni. Tradizionalmente, l’analisi della concorrenza era un’attività statica e periodica: i dipartimenti di strategia commissionavano costosi report di settore una o due volte l’anno, ottenendo fotografie del mercato che risultavano già obsolete al momento della consegna.
Competitive Market Intelligence: monitoraggio autonomo degli scenari di mercato
Analizzando segnali deboli da news, brevetti e recensioni pubbliche, i modelli generativi trasformano il caos informativo in report strategici sintetici. Questo approccio proattivo garantisce un forte vantaggio competitivo, a patto che analisti umani supervisionino e validino gli insight per eliminare il rumore informativo
