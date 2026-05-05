AI e lavoro, Microsoft avverte: bisogna modificare il modello operativo, è qui che si crea o si disperde valore

L’intelligenza artificiale entra nel lavoro d’ufficio con una promessa nota: fare più in fretta. Il punto messo in evidenza dal Work Trend Index 2026 di Microsoft è però più ampio e più interessante: il vero nodo non è la velocità, ma la capacità dell’impresa di assorbire questa tecnologia e trasformarla in produttività, qualità decisionale e nuovi modelli organizzativi. Il report, basato su trilioni di segnali anonimi di produttività in Microsoft 365, su un’indagine condotta tra 20mila knowledge worker che usano l’AI in 10 Paesi e su interviste a esperti, sostiene che il divario decisivo non separa chi usa l’AI da chi non la usa. Separa le persone già pronte dalle aziende che non hanno ancora ridisegnato il lavoro.

Work Trend Index 2026: il collo di bottiglia non è il lavoratore

La fotografia che emerge dal report è netta. In molti casi i dipendenti hanno già imparato a usare strumenti generativi e agenti software in modo più evoluto di quanto facciano le strutture che li circondano. Microsoft definisce questo scarto un “paradosso della trasformazione”: le persone sono pronte a cambiare il modo in cui lavorano, ma metriche, incentivi, gerarchie e pratiche manageriali continuano a premiare il vecchio schema operativo.

Nella survey globale, solo il 26% degli utilizzatori di AI dice che il vertice aziendale è chiaramente e coerentemente allineato sul tema. Il 65% teme di restare indietro se non si adatta in fretta, ma il 45% ritiene più sicuro concentrarsi sugli obiettivi correnti anziché riprogettare il lavoro con l’AI.

Ancora più indicativo, appena il 13% afferma di essere premiato per la reinvenzione del lavoro anche quando i risultati non arrivano subito. Sono dati che parlano di un problema di governance, non di curiosità tecnologica.

Per chi legge questi numeri in chiave economica, il punto è: l’investimento in AI rischia di produrre rendimenti modesti se l’impresa si limita a comprare strumenti senza cambiare l’architettura dei processi.

Il report insiste proprio su questa differenza. Non basta adottare software nuovi. Bisogna modificare il modello operativo: flussi, ruoli, criteri decisionali, responsabilità, sistemi di controllo. È qui che si crea o si disperde valore.

Che cosa fanno davvero le persone con l’AI

L’analisi di oltre 100mila chat in Microsoft 365 Copilot, riportata nelle pagine dedicate ai dipendenti, aiuta a capire dove si concentra già oggi l’uso reale dell’AI. Il 49% delle conversazioni serve a sostenere lavoro cognitivo: analizzare informazioni, risolvere problemi, valutare, ragionare in modo creativo. Il resto si distribuisce tra interazione con altre persone, ricerca di informazioni e produzione di output. In altre parole, quasi metà dell’uso osservato non riguarda compiti meccanici, ma attività che incidono su interpretazione e decisione.

È un passaggio importante, perché sposta il dibattito dal semplice risparmio di tempo alla ridefinizione del perimetro professionale.

Il report collega questa evidenza a due risultati della survey. Il 66% degli utenti ai dice che la tecnologia gli consente di dedicare più tempo ad attività ad alto valore. Il 58% sostiene di produrre oggi lavori che un anno prima non sarebbe riuscito a realizzare. Tra i cosiddetti Frontier professionals, gli utenti più avanzati individuati dalla ricerca, questa quota sale all’80%. Microsoft li descrive come persone che usano agenti per flussi multi-step, ridisegnano abitualmente i processi e partecipano alla costruzione di standard condivisi sull’uso dell’ai. Rappresentano il 16% degli utenti intervistati, una minoranza piccola ma economicamente rilevante.

La competenza che sale di prezzo: giudicare, non solo eseguire

Il report insiste su un punto che ha ricadute immediate sul mercato del lavoro: se l’esecuzione diventa più accessibile, cresce il valore delle competenze umane che non si esauriscono nell’esecuzione.

Tra gli utenti AI, le due abilità considerate più importanti sono il controllo di qualità dell’output prodotto dalla macchina, indicato dal 50%, e il pensiero critico, citato dal 46%. Inoltre l’86% afferma di trattare l’output dell’AI come un punto di partenza, non come una risposta definitiva, e di restare responsabile del ragionamento. È la parte del report in cui l’automazione viene raccontata meno come sostituzione e più come riallocazione del valore professionale.

Qui il lessico economico conta. Quando Microsoft scrive che l’AI “alza il soffitto del potenziale individuale”, sta dicendo che la produttività marginale del lavoratore può crescere, ma che la rendita professionale si sposta verso chi sa definire obiettivi, fissare standard, verificare risultati e progettare il mix tra lavoro umano e lavoro automatizzato. Non è un dettaglio teorico. È un’indicazione concreta per imprese, università e sistemi di formazione: il vantaggio non sta nel prompt più brillante, ma nella capacità di usare l’AI senza esternalizzare il giudizio.

I quattro modi di lavorare con l’AI

Il report di Microsoft propone una griglia utile anche per le aziende:

delega,

collaborazione,

richiesta rapida,

esplorazione.

La delega riguarda i casi in cui la persona definisce la direzione e l’agente esegue.

La collaborazione copre i lavori in cui umano e ai intervengono in più passaggi.

Le richieste rapide sono attività puntuali: una definizione, una riscrittura, una conversione.

L’esplorazione serve a testare fin dove l’agente riesce ad arrivare in un flusso nuovo.

Microsoft osserva che ciò che distingue gli utenti più avanzati non è la scelta di un solo modello, ma la capacità di capire quale modalità serva a quale compito.

Anche questo è un elemento economico: l’efficienza non nasce dalla massimizzazione dell’uso dell’AI, ma dalla corretta allocazione dell’AI.

Il paradosso della trasformazione visto dai numeri

Incrociando capacità individuale e prontezza organizzativa, Microsoft divide gli utenti in cinque gruppi. Il 19% si colloca nella zona Frontier, dove le competenze individuali e l’ambiente aziendale si rafforzano a vicenda.

Il 10% è nella zona di “blocked agency”: persone competenti, ma frenate da organizzazioni non ancora allineate.

Il 5% ricade in “unclaimed capacity”: aziende relativamente pronte, ma lavoratori non ancora maturi nell’uso dell’AI.

Il 16% è “stalled”, con bassa capacità individuale e scarso supporto.

Il gruppo più ampio, il 50%, è nella fascia “emergent”, cioè in una terra di mezzo in cui sia le pratiche individuali sia le condizioni organizzative stanno ancora prendendo forma.

Questa segmentazione dice due cose. La prima è che l’adozione non è omogenea. La seconda è che una quota consistente del potenziale economico è bloccata da asimmetrie interne.

Il report parla esplicitamente di lavoratori che corrono più delle imprese. Per un’azienda, questo significa pagare il costo dell’innovazione senza incassarne per intero i benefici, perché le capacità diffuse sul campo non si trasformano in routine, standard, metriche e conoscenza organizzativa.

Perché il manager pesa più del singolo utente

Microsoft mette a confronto 29 fattori potenzialmente associati all’impatto dell’ai sul lavoro e conclude che gli elementi organizzativi spiegano il 67% dell’impatto riportato, contro il 32% legato a mindset e comportamento individuale.

La cultura aziendale sull’AI, le pratiche di talento e il supporto del manager sono le tre variabili più forti; il primo fattore individuale, l’atteggiamento verso l’AI, pesa sensibilmente meno.

Il report precisa che si tratta di associazioni statistiche, non di nessi causali provati, ma il messaggio resta chiaro: il contesto organizzativo conta più del talento isolato.

Un altro studio citato da Microsoft, condotto nel luglio 2025 su 1.800 lavoratori a livello globale, rafforza la stessa tesi. Quando i manager usano attivamente l’AI come modello visibile, i dipendenti dichiarano un aumento di 17 punti nel valore attribuito all’ai, di 22 punti nel pensiero critico sul suo uso e di 30 punti nella fiducia verso sistemi agentici.

Quando i manager creano sicurezza psicologica attorno alla sperimentazione, crescono sia la prontezza sia la frequenza d’uso. I Frontier professionals lavorano più spesso in ambienti di questo tipo: manager che usano apertamente l’AI, fissano standard di qualità, lasciano spazio ai test e incoraggiano riprogettazioni più ambiziose del lavoro.

Dall’adozione all’assorbimento: la differenza che conta nei bilanci

Microsoft usa una distinzione utile: non basta l’adozione dell’AI, serve la sua “absorption”, cioè la capacità dell’organizzazione di incorporarla nei processi e di trasformare ogni utilizzo in apprendimento collettivo.

Nella sezione “Every firm is a Learning System”, il report descrive le aziende più avanzate come sistemi che catturano i segnali prodotti dagli agenti: che cosa ha funzionato, dove l’output ha deviato, quali passaggi richiedono correzioni, quali pratiche possono essere condivise. Quando questi segnali vengono raccolti, codificati e reinseriti nei flussi, si crea un sistema di apprendimento che migliora il lavoro successivo.

È qui che la produttività smette di essere un guadagno locale e diventa un vantaggio competitivo cumulativo.

Il report osserva, per esempio, che gli utenti più avanzati dichiarano più spesso di discutere in team come adattare i processi per individuare opportunità legate all’AI, di condividere errori, nuovi agenti e buone pratiche, e di documentare flussi, passaggi di consegna e standard qualitativi a livello di team, funzione e impresa. Questo è linguaggio da organizzazione industriale applicato al lavoro cognitivo: standardizzare ciò che si impara, senza togliere responsabilità umana.

Gli agenti crescono, ma cresce anche il fabbisogno di controllo

Tra marzo 2025 e marzo 2026 il numero di agenti attivi nell’ecosistema Microsoft 365 è aumentato di 15 volte su base annua e di 18 volte nelle grandi imprese.

Il dato segnala un’accelerazione importante, ma la sezione successiva del report aggiunge subito un caveat: più gli agenti eseguono, più aumenta il peso della valutazione umana. Un errore occasionale è gestibile. Errori moltiplicati da sistemi che operano in scala diventano un rischio operativo, reputazionale e di sicurezza. Per questo Microsoft sostiene che le imprese dovranno costruire una vera infrastruttura di valutazione: chi controlla la performance degli agenti, chi ha l’autorità di modificare i workflow, come una soluzione locale viene catturata e diffusa nel resto dell’organizzazione.

Nel report compare anche il concetto di Owned intelligence: conoscenza istituzionale che si accumula nel tempo, è specifica dell’impresa ed è difficile da replicare dall’esterno. È una formula che può sembrare di marketing, ma contiene una tesi economica precisa. Se l’AI di base tende a diventare una commodity, il vero vantaggio difendibile sta nei dati, nelle routine, nei criteri di revisione, nei processi corretti e nella memoria organizzativa che ogni azienda costruisce sopra quella base.

Il capitale distintivo non è il modello generativo in sé, ma il modo in cui l’impresa lo incorpora e lo governa.

Differenze tra settori: ampiezza e profondità non coincidono

Il grafico sopra mostra che gli agenti vengono usati in tutti i settori, ma con schemi diversi. Nel software e nella tecnologia l’adozione è ampia: quasi un’impresa su cinque tra quelle osservate compare nell’uso di agenti.

In altri comparti, come manifattura e risorse, la quota di aziende coinvolte è più ridotta, ma la scala di impiego all’interno delle singole organizzazioni è maggiore. Microsoft conclude che il comportamento individuale degli utenti è relativamente simile tra industrie; a cambiare davvero è il grado di integrazione degli agenti nei flussi operativi. È un’indicazione importante per chi legge l’AI come fenomeno trasversale: il vantaggio non dipende solo dal settore, ma dalla profondità con cui i processi vengono ridisegnati.

Il caso italiano nella comparazione del report

Nelle tabelle dei dieci mercati osservati, l’Italia compare con alcuni numeri utili a leggere il posizionamento nazionale.

I Frontier professionals sono il 10%, sotto il dato globale del 16%. Il 55% degli utenti ai italiani dice di produrre lavori che un anno prima non avrebbe potuto fare, contro il 76% tra i profili più avanzati italiani indicati dal report.

Le competenze ritenute più importanti sono controllo qualità dell’output AI, al 39%, e pensiero critico, al 36%. Il 18% dichiara che la leadership aziendale è chiaramente allineata sull’AI, mentre l’11% afferma di essere premiato per la reinvenzione del lavoro anche senza risultati immediati. Sono segnali coerenti con un sistema in cui l’uso individuale cresce più rapidamente della trasformazione organizzativa.

Lavoro, occupazione e nuove professioni

Nella chiusura del report, Microsoft inserisce anche la dimensione occupazionale. Cita il LinkedIn 2026 Labor Market Report e scrive che negli ultimi due anni i datori di lavoro hanno creato almeno 1,3 milioni di opportunità professionali collegate all’AI, incluse figure come data annotator, ai engineer e forward-deployed engineer. Il report riconosce che alcuni lavori cambieranno, altri spariranno e altri ancora nasceranno.

Non offre una contabilità netta dei posti creati o distrutti, quindi non consente conclusioni definitive sull’effetto occupazionale complessivo. Ma segnala che il cambiamento del mercato del lavoro è già in corso e che la velocità conta quanto la direzione.

Che cosa resta, in concreto, ai vertici aziendali

La conclusione economica del Work Trend Index 2026 è meno tecnologica di quanto si possa pensare. Il report dice ai leader che il compito non è introdurre un altro software, ma riprogettare il lavoro: decidere quali attività delegare, dove collocare il giudizio umano, come premiare la sperimentazione, come documentare i flussi efficaci, come costruire regole e controlli per agenti sempre più autonomi.

La promessa dell’AI, letta così, non è una riduzione lineare del costo del lavoro. È la possibilità di aumentare la capacità produttiva di persone e organizzazioni, a condizione di ricostruire il sistema in cui operano.

Per questo il dato più utile del report non è quanti prompt vengono scritti o quanti agenti vengono attivati. È il rapporto tra capacità individuale e prontezza organizzativa. Finché quel rapporto resta sbilanciato, una parte del potenziale economico dell’AI rimane sulla carta. Le imprese che riusciranno a trasformare l’uso quotidiano in apprendimento strutturato avranno un vantaggio che non nasce dalla sola tecnologia, ma dalla qualità del loro assetto manageriale. Ed è qui che, oggi, si gioca davvero la partita della produttività.









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