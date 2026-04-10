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AI in guerra: chi decide limiti e responsabilità

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La disputa tra Anthropic e Pentagono riporta al centro l’uso militare dell’AI: sistemi che analizzano dati, supportano decisioni e accelerano il targeting, senza sostituire l’uomo. Restano aperti limiti giuridici, responsabilità e rischi etici, mentre governi e aziende definiscono regole ancora incomplete e una crescente dipendenza tecnologica e implicazioni psicologiche nei conflitti contemporanei globali odierni armati

Pubblicato il 10 apr 2026
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La querelle tra Anthropic e il Department of War americano (nuovo nome del Department of Defense coniato dall’amministrazione Trump) ha portato in superficie un argomento che ha radici lunghe e tortuose, rendendo prioritario e centrale nel dibattito pubblico l’uso che si fa delle AI in guerra.

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Giuditta Mosca

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