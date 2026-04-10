AI in guerra: chi decide limiti e responsabilità

analisi

La disputa tra Anthropic e Pentagono riporta al centro l’uso militare dell’AI: sistemi che analizzano dati, supportano decisioni e accelerano il targeting, senza sostituire l’uomo. Restano aperti limiti giuridici, responsabilità e rischi etici, mentre governi e aziende definiscono regole ancora incomplete e una crescente dipendenza tecnologica e implicazioni psicologiche nei conflitti contemporanei globali odierni armati