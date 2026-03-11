Laser, radar e droni: la guerra in Medio Oriente accelera la corsa alla difesa aerea a basso costo

Le aziende occidentali della difesa e diversi governi stanno intensificando gli sforzi per sviluppare armi meno costose in grado di contrastare droni e missili a basso prezzo, soprattutto dopo gli attacchi iraniani nel Golfo.

La corsa a nuove soluzioni per intercettare droni d’attacco è iniziata con decisione dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022. In quel contesto, i tradizionali sistemi di difesa aerea — progettati per contrastare aerei nemici e missili di grandi dimensioni — hanno iniziato a mostrare i loro limiti.

Il nuovo tipo di guerra ha infatti dimostrato l’efficacia devastante dei droni, utilizzati da entrambe le parti con costi relativamente bassi.

Costi sproporzionati tra attacco e difesa

Il conflitto in Medio Oriente ha rafforzato questa tendenza. Gli Stati del Golfo hanno dovuto fare ampio affidamento su sistemi complessi e costosi, come il Patriot statunitense, per neutralizzare i droni Shahed iraniani, gli stessi utilizzati dalle forze russe in Ucraina.

Secondo Kelly Grieco, analista del think tank Stimson Center, intercettare droni con caccia o missili antiaerei rappresenta una soluzione molto costosa.

Seguendo la strategia già adottata dalla Russia in Ucraina, l’Iran ha saturato i cieli con sciami di droni economici, costringendo Stati Uniti, Israele e altri Paesi a consumare rapidamente le loro costose difese aeree.

Le stime indicano che per ogni dollaro speso dall’Iran per produrre droni, gli Emirati Arabi Uniti ne avrebbero spesi almeno dieci per abbatterli, utilizzando sistemi di difesa di medio raggio.

Innovazione e produzione di massa: la lezione ucraina

Gli esperti sottolineano che, nell’era dei droni, il vantaggio strategico non dipende solo dalla tecnologia ma anche dalla capacità di innovare rapidamente e produrre su larga scala.

L’Ucraina è stata pioniera nell’uso di droni intercettori prodotti in massa per contrastare gli attacchi russi, spesso grazie alla collaborazione con start-up tecnologiche nazionali. Il conflitto ha inoltre accelerato gli investimenti nel settore delle tecnologie per la difesa.

Dirigenti di diverse start-up occidentali hanno confermato che governi del Medio Oriente hanno avviato contatti per ottenere forniture urgenti di questi sistemi.

Radar più economici e nuove tecnologie di rilevamento

Il radar resta la base della difesa aerea da decenni, ma i nuovi scenari richiedono soluzioni diverse.

I radar tradizionali, come quelli integrati nei sistemi Patriot, offrono ampio raggio di rilevamento ma non sempre riescono a individuare droni piccoli e a bassa quota.

Per questo l’Ucraina ha sviluppato una rete nazionale di sensori acustici in grado di riconoscere i droni Shahed attraverso la loro firma sonora.

Nel frattempo stanno emergendo nuove aziende specializzate in radar a corto raggio. Una di queste è la società olandese Robin Radar Systems, che ha iniziato con sistemi per il rilevamento degli uccelli prima di orientarsi verso tecnologie anti-drone. I suoi radar tridimensionali IRIS sono stati forniti all’Ucraina negli ultimi tre anni.

Secondo l’azienda, questi sistemi costano meno di un milione di dollari, contro i 20-50 milioni richiesti da alcuni radar tradizionali.

Droni intercettori e nuovi missili

L’Ucraina è diventata un vero laboratorio per soluzioni a basso costo. Qui sono nate start-up specializzate in droni intercettori, come Wild Hornets.

Negli ultimi anni sono emerse anche altre aziende nel settore, tra cui Tytan Technologies in Germania, Cambridge Aerospace nel Regno Unito e Origin Robotics in Lettonia.

La società estone Frankenburg Technologies sta invece sviluppando missili intercettori guidati da intelligenza artificiale che promettono di costare fino a dieci volte meno delle armi tradizionali.

Secondo diversi analisti, la rapidità di innovazione delle start-up rappresenta un vantaggio decisivo rispetto ai grandi contractor storici della difesa.

Laser e microonde: le armi del futuro

Tra le tecnologie più promettenti figurano le armi a energia diretta, come laser e microonde ad alta potenza, per anni considerate più fantascienza che realtà.

Grandi aziende del settore difesa stanno investendo massicciamente in queste soluzioni. In Israele, ad esempio, il sistema laser Iron Beam è stato consegnato alle forze armate per contrastare droni e razzi.

Nel Regno Unito, il Ministero della Difesa prevede di installare il sistema laser DragonFire sulle navi della Royal Navy entro il 2027. Ogni colpo dovrebbe costare circa 10 sterline e garantire una precisione elevatissima.

Gli esperti del settore sottolineano che queste tecnologie promettono costi operativi molto bassi una volta operative, anche se richiedono investimenti iniziali significativi.

La sfida: scegliere le tecnologie vincenti

Nonostante la corsa all’innovazione, resta un grande interrogativo: quali tecnologie domineranno i conflitti futuri?

Gli analisti avvertono che i sistemi sviluppati per contrastare droni economici in Ucraina o in Medio Oriente potrebbero non essere necessariamente quelli più efficaci nei conflitti di domani.

La difficoltà per governi e industrie è quindi investire oggi nelle tecnologie giuste, senza sapere con certezza quali saranno decisive nelle guerre del futuro.